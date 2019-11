Mystisen Elena Ferranten torstaina julkaistava uutuus on tarkoin varjeltu salaisuus – Suomessa kirjan on saanut lukea vain yksi ihminen

Salaperäisen kirjailija Elena Ferranten uusin romaani julkaistaan italiaksi torstaina. Suomalaisfanit saavat odottaa luettavaa vuoden 2020 syksyyn asti. Kirja ilmestyy suomeksi lokakuussa.

Neljä vuotta odotetun uuden kirjan nimi on italiaksi La Vita Bugiarda Degli Adulti. Suomeksi se voisi olla vaikka Aikuisten valheellinen elämä.

Ferrante ponkaisi maailmanmaineeseen Napoli-sarjallaan, josta on tähän mennessä julkaistu neljä osaa. Uuden kirjan sisällöstä tiedetään ennakkoon hyvin vähän. Maailmalla on spekuloitu sillä, jatkaako se Napoli-sarjaa ja sen päähenkilöiden, kahden naisen elämän kuvausta.

WSOY:n kustantaja Leena Balme ampuu teorian alas.

– Uusi teos ei kuulu Napoli-sarjaan vaan on itsenäinen romaani. Olen keskustellut kirjasta kääntäjän kanssa ja se kuulostaa oikein hyvältä. Romaanissa on paljon Ferrantelle tunnusomaista mutta myös uutta. Se ei pelkästään toista jo aiemmin käsiteltyjä teemoja, Balme sanoo.

Suomalainen kustantamo sai kirjan maanantain ja tiistain välisenä yönä ja sen on tähän mennessä lukenut Suomessa vain yksi henkilö: kääntäjä Helinä Kangas. Kangas on suomentanut myös aiemmat Napoli-sarjan romaanit.

Ensimmäiset arviot myönteisiä

Italiassa on jo julkaistu ensimmäiset arviot kirjasta. Ne ovat myönteisiä ja pitävät uutuutta tyyliltään totuttuna Ferrantena. Muun muassa La Repubblica (siirryt toiseen palveluun) kiittää kirjaa siitä, että se onnistuu tarjoamaan hyvää ajankuvaa. Kirjan tarina sijoittuu 1970- ja 1990-luvuille ja se kertoo Giovannan tarinan.

Il Messaggero (siirryt toiseen palveluun) puolestaan pitää Ferrantea taitavana siinä, miten hän käyttää pieniä ulkoisia muutoksia kuvastamaan henkilöhahmojensa suuria sisäisiä muutoksia.

Italialaislehdille kuten Il Corrierelle (siirryt toiseen palveluun) on tullut yllätyksenä, että kirja ei ole jatkoa Napoli-sarjalle.

Kirjan englanninkielinen kustantaja Europa editions julkaisi lokakuussa Twitterissä kappaleen kirjasta. Se alkaa lauseella: Kaksi vuotta ennen kuin isäni lähti kotoa, hän sanoi äidille, että minä olen erittäin ruma.

Kirjailijan englanninkielinen kustantaja vahvisti lokakuussa The New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että uudessa kirjassa käsitellään samoja teemoja, kuin Ferranten aiemmissa julkaisuissa: naisten välistä ystävyyttä, äitiyttä ja kysymyksiä luokasta.

We're thrilled to announce the title and publication date for Elena Ferrante's new novel, THE LYING LIFE OF ADULTS, publishing on June 9, 2020. https://t.co/1PTP21mZ07 pic.twitter.com/FBUXGjY0e2 — Europa Editions (@EuropaEditions) 28. lokakuuta 2019

Salaperäinen kirjailija, salaperäinen kirja

Uutta kirjaa ympäröivä mystisyys ja se, että tulevasta kirjasta ei ole paljastettu mitään ennakkoon, sopii kuvioon. Kirjailijan henkilöllisyyttäkään ei tiedetä. Elena Ferrante kirjoittaa salanimellä. Hän ei esiinny julkisuudessa ja antaa haastattelunsa sähköpostitse.

Ferranten todellista identiteettiä on yritetty selvittää. Vuonna 2016 italialainen toimittaja Claudio Gatti väitti (siirryt toiseen palveluun), että Ferrante on todellisuudessa roomalainen kääntäjä nimeltä Anita Raja.

Ferrante ei ole kommentoinut henkilöään koskevaa väitettä, eikä asiaa ole vahvistettu.

Gatti sai aikaiseksi kirjallisen myrskyn. Fanit eivät pitäneet siitä, että yksityisyyttään varjelevan kirjailijan henkilöllisyys yritettiin paljastaa. The New York Timesille antamassaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)kirjailija kertoi, että hän ei halua itseään esille, vaan ainoastaan tekstinsä.

Napoli myynyt miljoonia

Ferrantelta on tähän mennessä julkaistu neljä Napoli-sarjaan kuuluvaa teosta. Sarja seuraa kahden Napolin köyhässä naapurustossa kasvaneen tytön Lila Cerullon ja Elena Grecon elämän mittaista ystävyyttä 1900-luvulla.

Sarja nosti Ferranten maailmanmaineeseen ja vakuutti myös kriitikot. Tetralogian ensimmäinen osa, Loistava ystäväni, ilmestyi italiaksi vuonna 2011 ja tähän mennessä viimeisin, Kadonneen lapsen tarina, vuonna 2014.

Napoli-sarja on myynyt maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa kappaletta. Suomessa Ferrantea on myyty yli 150 000 kappaletta. Kirjailijan teoksia on käännetty yli 40 kielelle.

Napoli-tetralogian ensimmäisestä osasta on tehty suoratoistopalvelu HBO:lle tv-sarja My Brilliant Friend. The Guardian -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)tv-draamalle on luvassa toinen kausi, joka perustuu tetralogian toiseen kirjaan. Se nähdään ensi vuonna.

Englanniksi Ferranten uusi kirja ilmestyy ensi kesäkuussa nimellä The Lying Life of Adults. Italiankielisen kirjan kannen kuva on jo julkaistu. Se on mustavalkoinen ja siinä näkyy kaksi ojennettua kättä.

Juttua korjattu 6.11. klo 16.10: Leena Balmen titteli korjattu kustannuspäälliköstä kustantajaksi.