Alina Matilaiselle puvussa on tärkeintä selkä, Meeri Annala haluaa laskeutuvan alaosan – vanhojentanssipuvut hankitaan jo jopa vuotta etukäteen

Alina Matilainen ja Meeri Annala aloittivat valmistautumisen jo varhain. Muutamaa kuukautta ennen vanhojentassia ei juuri mikään ole epäselvää. No ehkä se, että kuka auttaa silmien meikkauksessa, sitä pitää vielä pohtia.

Alina Matilainen ja Meeri Annala aloittivat valmistautumisen jo varhain. Muutamaa kuukautta ennen vanhojentassia ei juuri mikään ole epäselvää. No ehkä se, että kuka auttaa silmien meikkauksessa, sitä pitää vielä pohtia. Heini Holopainen / Yle

Kokkolalaiset Meeri Annala ja Alina Matilainen ovat olleet kohtuullisen aikaisin liikkeellä vanhojentanssipäivähankinnoissaan. Lukion tokaluokkalaisina he tanssivat vanhojenpäivänä 2020 helmikuussa, mutta kampaajat varattiin jo ennen kesälomaa 2019.

Pukujen metsästys alkoi kesällä. Tytöt päättivät lähteä paikkaan, jossa oli varmasti tarpeeksi juhlapukuliikkeitä.

– Me oltiin muutenkin menossa Helsinkiin, niin käytiin yhden päivän aikana sovittamassa pukuja eri liikkeissä.

Molemmat tytöt pitivät tärkeänä, että pukuja saa sovittaa, eikä niitä aiottukaan tilata suoraan netistä. Vasta sovittamalla kävi oikeasti ilmi, mikä itselle sopi. Meeri Annalalle suosikkivärikin varmistui vasta kokeilemalla

Nykyään tanssiaispukujen katselu alkaa usein edellisen vuoden vanhojentansseista. Silloin some täyttyy ihanista tanssipuvuista, jotka innostavat tytöt liikkeelle.

Meeri Annala ja Alina Matilainen selaavat esiin kuvia sovittamistaan puvuista. Heini Holopainen / Yle

Some ja erityisesti Instagram onkin rukannut valmistautumiskelloa parissa vuodessa reippaasti taaksepäin, kertoo tanssiaispukuja netissä sekä kuudessa liikkeessä eri paikkakunnilla myyvän Zazabellan omistaja Ruibin Zheng. Heillä amerikkalaistyyliset tanssiaispuvut ovat olleet valikoimassa yli kymmenen vuotta.

– Kun Instagramin suosio kasvoi nuorten keskuudessa 2017, niin pukujen hankinta-aika aikaistui. Aiemmin ei juuri kukaan kysellyt pukuja ennen juhannusta, vaan sesonki oli syys-lokakuu. Nyt varhaisimmat tilaukset tehdään heti helmikuussa ja tyypillinen sesonki alkaa kesäkuussa.

Kun varhaisimmat ovat olleet liikkeellä jo alkuvuodesta, muutama kuukausi ennen h-hetkeä ei kaikista liikkeistä saa enää jokaista mallia, väriä tai kokoa. Osa puvuista on myös tilaustuotteita, joten enää loppuvuodesta ei tilausta ehditä valmistaa ja toimittaa helmikuuksi. Silti osa kivijalka- ja nettikaupoista lupaa, että pukuja on edelleen runsaasti saatavilla.

Glitter, paljetit, helmet ja näyttävyys. Ne kuuluvat vanhojentanssipukuihin. Heini Holopainen / Yle

Tylliä, pitsiä, kimallusta

Naistenosaston osastonhoitaja Ulla Erkkilä vaatetusketju Halosella Kokkolassa on hyvin selvillä siitä, millaisia pukuja tytöt tanssiaisiinsa haluavat.

– Kyllähän se on tämä prinsessamaisuus, joka pysyy aina vain mukana elikkä on paljetteja ja helmiä, jotka kiiltävät ja kimaltavat. On hopeahohtoa, tyllihelmaa... Ne ovat aina mukana. Väreinä ovat sitten pastellit.

Ulla Erkkilä Kokkolan Haloselta on auttanut lukuisissa mekonetsinnöissä. Heini Holopainen / Yle

Koululaisten tanssiaisperinne on kulkenut kauaksi niistä päivistä, kun "vanhojen päivänä" oikeasti pyrittiin näyttämään vanhoilta.

Esimerkiksi 1940-luvulla puvuilla ja kampauksilla imitoitiin keski-ikäisyyttä. Nykyään lukion vanhojentanssit muistuttavat amerikkalaisia Prom night -juhlia näyttävine asuineen.

Kokkolalaiset Meeri Annala ja Alina Matilainen ovat siitä harvinaisia lukiolaisia, että he eivät halua mekkoihinsa leveää tyllihelmaa, vaan laskeutuvan iltapuvun alaosan. Sen sijaan paljetteja ja kimallusta pitkässä puvussa saa olla.

– No mä tykkään siitä, että yläosa on semmoista pitsiä tai glitteristä ja alaosa on semmoinen perus, luonnehtii Meeri Annala.

Hän harkitsi aluksi hillittyjä, maanläheisiä värejä, mutta päätyi vaaleansiniseen. Alina Matilainen tiesi alusta asti, mikä värimaailma sopii.

– Mä tykkään tummista väreistä ja päädyin tummansiniseen. Muuten puvussa on tärkeintä selkä. Se, että selkä on kaunis ja avoin.

Alina Matilaiselle ja Meeri Annalalle puvun yläosa on tärkeä. Alina arvostaa avointa ja kaunista selkää, Meeri haluaa, että etuosassa on pitsiä tai kimallusta. Heini Holopainen / Yle

Tanssipari haussa jo lukion alussa

Poikien valmistautuminen sujuu tyttöjä rennommin.

Lukion toisen luokan pojat ovat useimmiten hankkimassa pukua vanhojentansseihin vasta vuodenvaihteen jälkeen. Jos kotipaikkakunnalla on juhlapukuliike, frakin tai tumman puvun vuokraus on mahdollista ja melko yleistä.

Hää- ja juhlapukuliike Tyynelässä Seinäjoella itse asiassa kannustetaan poikia puvunhankintaan mahdollisimman myöhään.

– Jos pojat käyvät salilla, aikaisin hankittu puku voi olla helmikuussa jo liian pieni, vinkkaa myyjä Airi Lepistö.

Tytöt sen sijaan ovat alkaneet miettiä "prinsessapäiväänsä" ehkä jo lukion ensimmäisellä luokalla. Silloin ainakin harkitaan jo tanssipareja. Moni poika onkin yllättynyt saadessaan lukion ensimmäisen luokan syksyllä WhatsApp-viestejä, joissa luokan tytöt kyselevät vanhojentanssipariksi.

Glitter ja näyttävyys ovat vaatimuksina myös kenkien valinnassa. Jotkut tosin tanssivat matalakantaisissa kengissä välttääkseen kipeitä jalkoja. Heini Holopainen / Yle

Monella paikkakunnalla ei ole juhlapukuliikkeitä, joten netti on nykyään suosittu ostospaikka. Sen on huomannut seinäjokisen Tyynelän myyjä Airi Lepistö.

– Netistä saa varmasti hyviäkin pukuja, mutta monen tytön vartalo ei kuitenkaan ole se keskiverto ja ideaali. Siksi meidänkin liikkeeseen tullaan ja kysytään, voimmeko me tehdä pukuun muutoksia. Pääosin me korjaamme omien asiakkaiden pukuja.

Yleistä on myös tyllialushameen vuokraus netistä hankitun puvun tuunaamiseksi.

Elämän toiseksi tärkein mekko

Zazabellan Ruibin Zheng on pannut merkille, että vanhojentanssit ovat saaneet aiempaa merkittävämmän roolin tyttöjen elämässä.

– Hääpuvun jälkeen vanhojentanssimekko on naisen elämän toiseksi tärkein tanssipuku ja siihen kyllä panostetaan.

Osa tytöistä ja heidän vanhemmistaan on valmis satsaamaan tanssiaispäivään useita satoja euroja. Puvun saa edullisimmillaan noin 150 eurolla, mutta kalleimmat maksavat jopa 800 euroa. Tyypillisin mekon hinta on 300–400 euroa. Koristeet, käsityön määrä, materiaali ja merkki vaikuttavat hintaan.

Ulla Erkkilä Kokkolan Haloselta tietää myös, että pastellisävyt kiinnostavat tyttöjä. Heini Holopainen / Yle

Puvun ja kampaajan lisäksi menoeriä on muitakin. Esimerkiksi Alina Matilainen harkitsee tekoripsien laittoa ja keinorusketusta. Edessä on siis varsinainen prinsessapäivä.

Ai niin ja se tärkein kysymys aikana, jolloin lukion opiskelijoista noin 60 prosenttia on tyttöjä: onko pari hankittuna?

– Joo, me hankittiin parit samaan aikaan, kun viime vuonna tanssittiin vanhoja, naurahtaa Meeri Annala.

– Niin, me ei oltu niin aikaisin liikkeellä kuin jotkut, jotka kyselivät pojilta jo tyyliin lukion ekana päivänä, hymähtää Alina Matilainen.

Lukioiden poikapulaa on paikattu pyytämällä tanssipareiksi nuorempia lukiolaispoikia sekä ammattikoulujen opiskelijoita. Osa tytöistä tanssii tyttöparien kanssa, mutta osa jättää parin puuttuessa tanssimisen väliin kokonaan.

Aiheesta voi keskustella 19.11. klo 22 saakka.

Lue myös: Kuvat kertovat vanhojenpäivien muutoksen 30-luvulta nykyaikaan – vanhuuden ihannoinnista teiniprinsessoihin ja jenkkivaikutteisiin