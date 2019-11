Postilakko on entistä lähempänä: Paketit uhkaavat viivästyä useita päiviä, kirjeet menevät perille ehkä vasta ensi vuonna

Postilakko on entistä lähempänä, sillä yrityksistä huolimatta työnantajien Palta ja Posti- ja logistiikka-alan työtekijäliitto PAU eivät ole lähentyneet työehtosopimusneuvotteluissa.

Osapuolet ovat taas aamulla valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan luona etsimässä kiistaan ulospääsyä.

Sen keskiössä on pakettien lajittelijoiden tes-sopimuksen ehdot.

Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja sanoo, että Posti ei ole palkannut lisähenkilökuntaa hoitamaan pakettien ja kirjeiden lajittelua ja jakelua, jos postilakko alkaa maanantaina.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, että Posti palkkaa tällä hetkellä runsaasti vuokratyövoimaa eri puolilla Suomea rikkomaan lakon vaikutuksia ja erityisesti Posti haalii työntekijöitä pakettien käsittelytehtäviin. PAUn mukaan myös Virosta on tulossa työntekijöitä harjoittelemaan näitä tehtäviä.

Ainasojan mukaan Posti on sitoutunut siihen, että henkilökuntaa ei lisätä aikaisemmin jo ilmoitetusta.

Tilapäistyövoimaa koko henkilöstöstä on noin kymmenesosa.

– Siinä määrässä pysytään, tätä ei ole tarkoitus ylittää.

Henkilökuntaa on kuitenkin luonnollisesti tavanomaista vähemmän, jos lakko alkaa.

Ainasoja sanoo, että pienelläkin henkilömäärällä paketteja pystytään käsittelemään helposti, koska pakettien käsiteltävyys on yleensä hyvä.

Paketit viivästyvät monta päivää

Jos lakko alkaa ensi maanantaina ja kestää ilmoitetut kaksi viikkoa, pakettien kulkeminen viivästyy kotimaassa useita päiviä.

– Voidaan puhua useiden päivien viiveistä pakettien kohdalla, jos lakko toteutuu ilmoitettuna.

Sama pätee ulkomaille lähetettäviin paketteihin, mutta Ainasoja sanoo että paljon riippuu siitä, miten lähipäivät neuvotteluissa etenevät. Tiedot pakettien kulusta täsmentyvät neuvottelujen edetessä.

Kirjeet ovat perillä ehkä ensi vuonna

Kirjepostissa sen sijaan viiveet voivat olla viikkoja. Ja pahimmillaan ne saattavat olla perillä vasta ensi vuoden puolella.

– Paperinen viestintä on haasteellisempaa. Voidaan puhua useidenkin viikkojen viiveestä, jos jakelutoimipaikka on kiinni, ja sinne ei saada kirjeitä ja postikortteja toimitettua, viiveet voivat olla useita viikkoja.

Arvio muuttuu sen mukaan, paljonko postia tulee jakelukeskuksiin käsiteltäväksi. Asiakas voi helpottaa käsittelyä huolellisilla merkinnöillä.

– Jos osoite on selkeästi kirjoitettu, niin että lajittelukone voi sen lukea helposti, se nopeuttaa käsittelyä jakelukeskuksissa. Tärkeätä on, että jakelukeskusten ei tarvitse selvitellä osoitteita, Ainasoja vinkkaa.

Verkkokaupan paketit ehtivät jouluksi, jos lakko ei pitkity

Jos lakko kestää kaksi viikkoa, joulun verkkokaupan paketit ehtivät perille, Posti arvioi.

Paketin tilauksessa on tärkeätä, että verkkokaupasta tilatussa paketissa on asiakkaan oikea puhelinnumero selkeästi kirjoitettuna. Jos Postin asiakas itse lähettää paketin, on oleellista, että se on hyvin pakattuna vahvassa pahvilaatikossa.

Kirjeissä ei saisi olla ulkonemia, ja niihin kannattaa vaikka laittaa kaksi pahvia, jos kirjeen sisällä on epätyypillisen muotoinen sisältö.

Kuluttajilta toivotaan kärsivällisyyttä mahdollisen lakon koittaessa. Postin verkkosivuilta voi seurata, miten häiriöitä on esimerkiksi eri puolilla Suomea.

– Kuluttajilta toivotaan malttia. Posti päivittää verkkosivujaan kaksi kertaa päivässä, mistä voi tarkistaa yleisen häiriötilanteen lakon aikana, Ainasoja kertoo

Aikakauslehdet ja sanomalehdet jäävät todennäköisesti jakamatta

Jos lakko päättyisi kahden viikon kuluttua, vie kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin kaikki palaa ennalleen. Jos lakko kestäisi yli kaksi viikkoa, sen vaikutusta postipakettien ja kirjeiden kuljetuksiin arvioidaan uudestaan.

Ainasoja uskoo, että pakettijakelu ehtii toipua ennen joulua, jos lakko ei pitkity. Joulukorit ja paketit Posti yrittää hoitaa mahdollisimman hyvin, eikä jouluposti ole vaarassa, jos lakko ei veny.

Lehtien varhaisjakelu ei ole työtaistelun piirissä, ja sitä hoitaa moni jakelija. Varhaisjakeluun lakolla voi olla vaikutuksia alueilla, joissa postin perustuotteita jaetaan yhdessä sanomalehtien kanssa.

Postin päivällä kannettavat aikakauslehdet ja sanomalehdet jäävät todennäköisesti jakamatta.

Kaupan liitto: Kannattaa katsoa mitä jakelijaa käyttää

Vähittäiskaupan kannalta tilanne on harmittava, sanoo Kaupan liitto. Sitä se on myös kuluttajan kannalta, koska kuluttajat ovat jo tottuneet siihen, että verkkokaupan paketin saa kotiin muutamassa päivässä, Kaupan liitto katsoo.

– Kuluttajan usko verkkokauppaan saattaa horjua, mutta kuluttajajlan kannalta hyvää on se, että verkkokaupan pakettien jakelijoita on useampia, sanoo edunvaltontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta.

Kun kuluttaja tilaa jotain verkkokaupasta, hän voi valita, mitä jakelijaa paketilleen käyttää. Onko se esimerkiksi Posti, Matkahuolto, PostNord tai DHL.

Kaikki jakelijat eivät ole kaikkien verkkokauppojen käytöstä, vaan eri kaupoilla on eri jakelijoita, Loikkanen selventää.

– Tästä eteenpäin kuluttajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä jakelijaa käyttää, Loikkanen sanoo.

Jos lakko venyisi ja jatkuisi yli kaksi viikkoa, niin se voisi tuntua melkoisesti myös kauppojen alennustapahtuman Black Fridayn verkkokauppamynnissä, Kaupan liitosta sanotaan. Black Friday on tänä vuonna 29. marraskuuta.

Neuvottelut ovat olleet jumissa

Neuvottelut ovat olleet tahmeat ja niissä ei ole toistaiseksi edistytty valtakunnansovittelijan toimistossa. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelijana on toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Työntekijöitä edustaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.

PAU on sanonut että lakko alkaa, jos tes-neuvotteluissa ja pakettien lajittelijoiden työehdoista ei päästä sopuun.

Posti ja Palta ovat vedonneet kiristyvään kilpailuun ja kirjepostin vähenemiseen, mikä vaatii joustoa työehdoissa.

Paltan mukaan tavoite on muuttaa nykyistä työehtosopimusta lähemmäksi Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelualan sopimusta. Mutta sopimuksena PAUlla säilyisi oma, nykyinen Viestinvälistys- ja logistiikka-alan työehtosopimus. Sopimuskauden aikana henkilökohtaisia palkkoja sekä ilta- ja yötyölisiä vastaava ansiotaso säilyy, toimitusjohtaja Aarto täsmentää.

PAUn mukaan työnantaja haluaa repiä nykyisen työehtosopimuksen ja korvata sen Teollisuusliiton ja Medialiiton välisellä jakelua koskevan työehtosopimuksen määräyksillä.

Työntekijäliiton mukaan se tarkoittaisi matalapalkkaisten työntekijöiden kaikkien työehtojen heikennystä: alempia palkkoja, pidempää työaikaa ja elämää haittaavia työaikamalleja.

Puheenjohtaja Nieminen täsmentää, että työnantajan esitys tarkoittaisi nykyisiin työaikoihin, työtekijästä riippuen, 150–250 tunnin lisäystä vuosityöaikaan ilman että siitä korvattaisiin mitään.

Lakossa olisi noin 9 000 työntekijää. Neuvottelujen piirissä on noin 10 000 työntekijää. Suurin osa toimii postinjakelutehtävissä.

