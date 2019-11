Ranska kiristää maahanmuuttopolitiikkansa – Pariisin epäviralliset pakolaisleirit määrä tyhjentää vuoden loppuun mennessä

Ranskan pääministeri Edouard Philippe kertoi tänään maahanmuuttopolitiikan merkittävistä kiristyksistä Ranskassa.

Pääministerin mukaan maassa otetaan ensi vuonna käyttöön kiintiöt työperäiselle maahanmuutolle.

Philippe totesi lehdistötilaisuudessa, että Ranskan on otettava maahanmuutto ”takaisin haltuunsa.”

Hallituksen päätöksen taustalla on oikeistopuolueiden painostus kiristää Ranskan maahanmuuttopolitiikkaa.

Presidentti Emmanuel Macron on todennut, että maahanmuuton tehokkaampi sääntely sekä hillitseminen ovat vuoden 2022 presidentinvaalien keskiössä. Macron on varoittanut, että ellei hallitus ota tiukempaa linjaa maahanmuuttoasioissa, on uhkana, että äänestäjät siirtyvät tukemaan äärioikeistoa.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner sanoi keskiviikkona, että kaikki itäisessä Pariisissa sijaitsevat epäviralliset pakolaisleirit on määrä tyhjentää asukeistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Castanerin mukaan myös turvapaikanhakijoiden hakemuskäsittelyjä nopeutetaan.

Terveysministeri Agnes Buzyn puolestaan kertoi, että jatkossa aikuiset turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan kolme kuukautta, ennen kuin he pääsevät ei-kiireelliseen hoitoon maan julkisen terveydenhuollon piiriin.

Turvapaikkahakemusten määrä nousi Ranskassa viime vuonna uuteen ennätykseen, kertoo The Local (siirryt toiseen palveluun). Kaikkiaan hakemuksia jätettiin reilut 122 740 kappaletta, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lähteet: Reuters