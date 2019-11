Sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua liikennekäyttöön – alan suurinta tuotantolaitosta Suomessa suunnitellaan Poriin

Poriin suunnitellaan suurta biokonversiotehdasta, joka tuottaisi bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Laitoksen raaka-aineena olisi sahojen sivuvirtoina syntyvää puupurua ja kuoriketta.

Laitosta suunnitellaan Kaanaan teollisuusalueelle, jossa sijaitsee myös Venatorin pigmenttitehdas, Kemiran kemikaalitehdas ja Porin Prosessivoiman polttolaitos. Venator on ilmoittanut lopettavansa pigmenttitehtaan tuotannon vuonna 2021.

Uudenlaista teknologiaa

Biokonversiolaitoksen rakennushankkeen takana on suomalainen BioEnergo Oy, joka on tutkinut uudenlaisen biokonversiolaitoksen kannattavuutta alueella. Laitos perustuu Ruotsissa kehitettyyn uudenlaiseen tekniikkaan, jossa biomassa pilkotaan selluloosaksi ja ligniiniksi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Saini toteaa, että hankkeen valmistelu on jo pitkällä. Ensimmäiset keskustelut rahoituksesta ovat jo maalissa ja hankkeen ympäristövaikutusten selvittely on jo aloitettu. Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä ensi vuoden loppuun mennessä.

– Onhan tässä monta mutkaa vielä matkassa, mutta tähän asti kaikki on mennyt niin hyvin, että olen tosi optimistinen.

Bioenergon havainnekuva biokonversiolaitoksesta. Bioenergo

Demolaitos pyörinyt yli 10 vuotta Ruotsissa

Kyseessä olisi toteutuessaan ensimmäinen kaupallisen koon biokonversiolaitos, jossa puusta tehtäisiin hydrolyysin avulla bioetanolia. Teknologian toimivuus on todistettu pienemmässä mittakaavassa Ruotsin Örnsköldsvikissä.

Siellä Sekab E-technologyn demonstraatiolaitos on tehnyt bioetanolia puusta jo yli kymmenen vuotta.

– Tämän laitoksen rakentamiseen ei liity kovin suurta innovaatioriskiä. Tottakai teollista riskiä on mittakaavan laajentuessa, jos sitä siksi halutaan kutsua. Ei se meitä pelota ollenkaan, Saini sanoo.

Poriin rakennettavan tehtaan kokonaisinvestoinnin arvo olisi noin 150-170 miljoonaa, joka olisi suurin teollinen investointi Poriin vuosikymmeniin. Tehtaan kannattavuutta Porissa on selvitetty tänä vuonna Satakunnan ely-keskuksen tukemana. Selvitys valmistuu alkuvuodesta.

Esimerkiksi biokaasun tuotannolla mitaten laitos olisi ennennäkemättömän suuri. Biokaasu on kuitenkin vain sivutuote. Laitoksen päätuotteena olisi bioetanoli.

– Kyllä tämä on suurin laitos, mitä Suomeen tällä hetkellä suunnitellaan. Sen takia Pori on niin hyvällä paikalla, koska tässä laitoksen vieressä on hyvä satama. Todennäköisesti noin puolet kaikesta tuotannosta lähtisi vientiin.

Noin 50 pysyvää työpaikkaa – välillisesti työllistää satoja

Tehtaan rakentamisen aikaiset henkilöstövaikutukset ovat mittavat. BioEnergo laskee, että rakentaminen työllistäisi ihmisiä noin 500 henkilötyövuoden verran. Laitoksen pyörittämiseen tarvittaisiin BioEnergon mukaan 40-50 henkilöä. Välillisesti tehdas työllistäisi satoja ihmisiä alueella.

Laitos sijoittuu Kaanaan teollisuusalueella tontille, joka nykyisin toimii Porin Prosessivoima Oy:n varastointialueena. Venator on vuokraisäntä. Jari Pelkonen / Yle

Laitos tuottaisi päätuotteenaan bensiiniin sekoitettavaa bioetanolia noin 25 000 tonnia vuodessa. Sivutuotteena syntyisi biokaasua noin 15 000 autolle. Tuotannolla pystyisi tankkaamaan kaikki Suomessa nyt kaasulla kulkevat autot. Bioenergon mukaan markkina kasvaa hurjasti lähivuosina.

– Kovimpien arvioiden mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi yli 100 000 (kaasu)autoa. Kyllä tätä biokaasua hyvin nopeastikin tarvitaan paljon, Saini toteaa.

"Vihreää liimaa" asfaltin sidosaineeksi?

Mielenkiintoinen sivutuote laitoksella olisi ligniini, jota se tuottaisi kiinteässä muodossa peräti 78 000 tonnia vuodessa. Kansanomaisesti ligniini on liimaa, jota voitaisiin käyttää sidosaineena monissa erilaisissa ratkaisuissa.

BioEnergyn visioissa ligniiniä voisi käyttää esimerkiksi sidosaineena tienpäällystyksessä.

– Bitumi ja ligniini ovat molekyylirakenteeltaan hyvin samanlaisia. Niitä yhdistämällä saadaan vihreää asfalttia.

Sainin mukaan ligniini on vielä kyntämätön sarka metsäteollisuudessa. Bioenergon tuottama ligniini olisi hinnaltaan suurin piirtein samaa luokkaa kuin bitumi. Saini uskoo, että ligniini korvaisi bituminkäyttöä ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

– Voisi kuvitella, että sen markkinat aukeavat aika helposti.

Tulipalo muutti suunnan Poriin

Biokonversiolaitos olisi hyvä teollinen korvaaja Venatorin pigmenttitehtaalle, jonka toiminta loppuu vuonna 2021.

Tammikuun lopussa 2017 tapahtunut pigmenttitehtaan tulipalo ja sitä seurannut Venatorin ilmoitus tehtaan lakkauttamisesta oli suuri menetys myös Porin Prosessivoiman omistamalle Kaanaan voimalaitokselle.

Kaanaan teollisuusalueella toimii Venatorin pigmenttitehdas, jonka toiminta loppuu Venatorin ilmoituksen mukaan vuonna 2021. Kimmo Gustaffsson

Prosessivoima on vastannut muun muassa pigmenttitehtaan tarvitseman energian tuotannosta. Nyt voimalaitosta on jouduttu käyttämään vajaalla teholla.

– Tulipalon jälkeen olemme tuottaneet noin puolet siitä energiasta mitä ennen tuotimme, sanoo Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Timo Mäki.

Arvion mukaan biokonversiolaitos käyttäisi noin 20 prosentin siivun Kaanaan voimalaitoksen tuottamasta energiasta. Bioenergo olisi näin ollen varsin merkittävä asiakas Porin Prosessivoimalle.

BioEnergyn mukaan Pori on muutenkin oivallinen sijoituspaikka tehtaalle, koska liikenneyhteydet ovat hyvät. Muun muassa satama sijaitsee vain noin viiden kilometrin päässä tehtaasta.

Timo Sainin mukaan Bioenergo etsi sijoituspaikkaa tehtaalleen ympäri Suomea, mutta lopulta Pori valikoitui paikaksi sattumalta.

– Minä en keksinyt tulla Poriin, vaan minulle soitettiin, että tule kuuntelemaan hyvä juttu hyvästä sijaintipaikasta. Sillä tavalla tämä lähti liikkeelle. Pori tarvitsee meitä ja me tarvitsemme sijaintipaikan. Lyödään hynttyyt yhteen!