80-kiloinen Kyösti-koira työskentelee espoolaisella yläasteella ja saa oppilaat kaipaamaan kouluun jopa viikonloppuisin

Kolmevuotias koulukoira Kyösti on espoolaisen opinahjon suosituin kaveri. Se aistii etukäteen konflikteja ja on paikalla aina siellä missä tarvitaan.

Kello lähentelee yhdeksää espoolaisella Järvenperän koululla. Oppilaat valuvat verkkaisesti kohti luokkahuonettaan. Kontakteja toisiin ihmisiin ei juuri oteta, mutta Kyöstin huomioivat kaikki. Luokassa opettajan rinnalla työskentelevällä koiralla on suorastaan maaginen vaikutus oppilaisiin.

– On uskomatonta miten Kyösti osaa lukea tilanteita ja mennä aina sinne missä häntä eniten tarvitaan. Et usko miten monta riitaa Kyösti on onnistunut torjumaan ihan vain olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kertoo koiran omistaja, erityisluokanopettajana Kyöstin kanssa työskentelevä Reetta Helenius.

Tehtäväänsä kasvatettu

Vaikka Kyöstin sosiaaliset taidot saavat jopa omistajansa usein hämilleen, ei koiran sopivuus työhönsä ole kuitenkaan silkkaa sattumaa. Helenius on kasvattanut opaskoiria jo lähes parikymmentä vuotta ja Kyöstiäkin hän koulutti nykyiseen tehtäväänsä aivan pennusta asti.

– Leonbergit eivät ole välttämättä luonnostaan kaikista sopivimpia terapiakoiriksi, mutta Kyöstin kohdalla etsittiin alusta asti mahdollisimman rauhallista yksilöä, joka oli silti reipas eikä säikkynyt helposti, Helenius kertoo.

Koulussa sattuu ja tapahtuu, eikä Kyösti saa hermostua mistään.

– Kyöstiä vietiin jo heti pentuna mahdollisimman meluisiin ja ennalta arvaamattomiin paikkoihin, kuten raitiovaunuihin, busseihin ja ostoskeskuksiin, jotta hän tottuisi kaikenlaisiin ihmisiin, tilanteisiin ääniin ja paikkoihin, Helenius jatkaa.

Vaikka luokassa saattaa joskus tavarat lennellä ja ääni nousta taivaisiin, ottaa Kyösti asiat aina lungisti. Kyösti ei provosoidu mistään ja onkin aivan ylivertainen työpari tilanteissa, joissa esimerkiksi opettajan läsnäolo ei rauhoita, vaan päinvastoin ärsyttää nuorta.

Koiran läsnäolo rentouttaa ja laskee stressitasoja

Kyöstin läsnäolon positiiviset vaikutukset on helppo huomata viettämällä päivä luokan seurassa. Erityisen liikuttavaa on seurata, kuinka useat muuten hieman hiljaisen oloisilta vaikuttavat oppilaat puhua pälpättävät Kyöstille silmät ilosta kiiluen.

Reetta Helenius tähdentää, että koirien hyödyistä opetustyössä on myös runsaasti tutkittua näyttöä.

– Koiran läsnäolo suljetussa luokkatilassa saa aikaan oksitosiinin eli hyvän olon hormonin eritystä jo 15 minuutissa. Se rentouttaa ja laskee stressitasoja silmiinpistävän paljon, kertoo Helenius, joka on työskennellyt pitkän erityisopettajauransa aikana niin koirattomissa kuin koirallisissakin luokissa.

– On myös huiman hienoa saada oppilaiden vanhemmilta viestejä, joissa he kertovat aiemmin oppivelvollisuutta karttaneiden teiniensä kaipaavan viikonloppuisin kouluun. Epäilen syyn olevan Kyöstissä eikä minussa, Helenius jatkaa nauraen.