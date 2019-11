Lihatalot kilpailevat nyt myös kasviksilla – Ruokatalojen tulos tulee silti perinteisistä lihaa sisältävistä tuotteista

Suuret liha- ja ruokatalot ovat lähteneet mukaan kasvisruokabuumiin.

Atria toi jo viime vuonna markkinoille oman kasvisruokamerkkinsä Vegyun ja myös Pouttu on laajentamassa voimakkaasti kasvisvaihtoehtoja Muu-sarjallaan.

Syynä on punaisen lihan kulutuksen lasku ja kuluttajien kiinnostus lihankorvaajiin.

Vaikka keskustelu lihansyönnin vähentämisesta on vielä uutta, Suomen suosituin kasvisruoka onkin yllättäen vanha. Teollisesti valmistettuja pinaattilättyjä on ahmittu kouluissa ja kodeissa jo lähes 50 vuotta.

Atrian tehtaalla Nurmossa vihreitä einesohukaisia paistuu parhaimmillaan jopa 58 000 pakkausta päivässä. Kun jokaiseen paketiin mahtuu 20 lättyä, linjalla liikkuu huikeat yli miljoona satatuhatta lättyä vuorokaudessa.

Pinaattilätyn rinnalle ei mikään muu kasvisruoka ole vielä kirinyt, ei lähellekään, toppuuttelee Atria Suomen valmisruokaliiketoiminnan johtaja Tuomas Kujala.

– Aika kaukana takana ovat vielä nämä kirijät tällä hetkellä. Valikoima monipuolistuu niin meillä kuin muillakin, mutta nämä pitkään markkinoilla olevat perinteiset tuotteet ovat isoja ja säilyttävät asemansa.

Tärkeintä on saada kuluttajalle maistuva tuote, sanoo Atrian valmisruokaliiketoiminnan johtaja Tuomas Kujala. "Oli sitten kasvis- tai lihatuote, tärkeintä on aina tuotteen maku." Pasi Takkunen / Yle

Kauppa reagoi nopeasti

Enää pelkät lätyt eivät kuitenkaan riitä. Yhä useampi kuluttaja fleksaa eli keventää ruokavaliotaan punaisesta lihasta kanaan, kalaan ja kasviksiin. Vaihtoehtoja on siis oltava, myös täysin eläinperäisistä ainesosista kieltäytyville vegaaneille.

Kilpailu alalla on kovaa. Isojen ruokatalojen lisäksi valmisruokabisneksessä on paljon pieniä yrityksiä, jotka kehittävät ketterästi uusia tuotteita esimerkiksi soijasta, herneistä ja pavuista.

Jos tuote ei käy kaupaksi, kauppa tekee päätöksiä nopeasti – ripeimmillään tuote putoaa valikoimista jo neljän kuukauden myynnin jälkeen. Virhearvoita on tullut, vaikkakaan ei pahoja.

– Vaatii erittäin tarkkaa kuluttajien tutkimista, seurantaa, analysointia ja ymmärrystä, että siellä pärjätään, Kujala myöntää.

– Proteiinin lähde ei ole haaste. Tärkeintä on, että saadaan kuluttajalle tuote, joka on maistuva. Oli sitten kasvis- tai lihatuote, tärkeintä kuluttajalle on aina tuotteen maku.

LIhatalo Poutun mukaan kokemukset uusista vegaanituotteista ovat olleet kaikesta huolimatta kannustavia ja hyviä.

– Kysely on ollut kovaa ja se jatkuu edelleen. Nyt sarjassa on kaksi tuotetta ja tavoitteena on tuoda siihen ensi vuoden aikana 15 tuotetta lisää, kertoo operatiivinen johtaja Pirkko Rahkonen.

Burgerpihvin ei tarvitse olla enää välttämättä lihaa, vakuuttaa Poutun operatiivinen johtaja Pirkko Rahkonen. Poutun vastaus kasvisbuumiin on herneproteiinista valmistettu "kasviliha". Heini Holopainen / Yle

HK tulee askelen perässä

Vegaanit ovat kaikille ruokataloille vielä pieni ostajakunta. Siksi esimerkiksi pietarsaarelaiseen Snellman-konserniin kuuluva Kokkikartano keskittyy mieluummin kasviskeittoihin: Ne palvelevat fleksaajia ja kasvissyöjiä laajemmin.

Esimerkiksi porkkana-inkiväärikeitto on monelle sopiva vaihtoehto. Sen sijaan täysin vegaanisia tuotteita yrityksellä on vasta muutamia.

– Määrät ja volyymit tulevat valmisruokapuolellakin edelleen lihatuotteista, eli tutut kiusaukset, makaronilaatikko ja kalakeitto, listaa Kokkikartanon valmisruokatoiminnan johtaja Tommy Snellman.

Myös HK Scan on tutkinut alalla olevaa muutosta ahkerasti ja aikoo lanseerata uudet tuotteensa ensi vuonna. Siis hieman muita myöhemmin.

– Trendi on nyt kova ja mediabuumi, kuluttajabuumi ja kiinnostus, myöntää markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo.

– Meillä on ollut matkan varrella paljonkin kasvistuotteita. Ne ovat jääneet syystä taikka toisesta pieniksi, tai kysyntä on kohdistettu suurkaupunkeihin. Voi olla, että aika on ollut niille liian aikainen, Terimo pohtii.

Kasvisbuumi on kuitenkin tullut nyt jäädäkseen, ruokataloista vakuutetaan. Lihan korvaajat vaativat silti vielä totuttelua. Uusissa, vaihtoehtoisissa tuotteissa suurin kohderyhmä ovat edelleen nuoret kaupunkilaiset.