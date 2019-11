Kotimaiset klassisen musiikin agentuurit ovat pulassa, kun kansainväliset jätit valtaavat markkinaa – "Heille ei riitä edes rusinat pullasta"

Agentuuribisnes klassisen musiikin alalla on kaupankäyntiä, jossa pätevät yritysmaailman lait.

Ylen tiistaina julkaisema selvitys kansainvälisten agentuurien vallankäytöstä suomalaisen klassisen musiikin kentällä kirvoittaa mielipiteiden vaihtoa alan piireissä.

Kotimaisen taiteilija-agentuurin, Fazerin Konserttitoimiston toimitusjohtaja Aino Turtiainen-Visala on sitä mieltä, että aihetta oli jo aikakin purkaa sekä yleisölle että klassisen musiikin parissa työskenteleville.

– Aiheeseen liittyy aika tavalla irrationaalisina eläviä ilmiöitä, kuten tähtikultti ja siihen liittyvä taiteilijoiden mystifiointi. Tähtikultti on mitä kaupallisin ilmiö, jolla ratsastaa esimerkiksi uusi musiikkimuseo Fame.

Agentuurit tekevät bisnestä, joka elää pitkälti klassisen musiikin tähdistä. Rahaliikenne on herkullinen spekulaation aihe. Pinnan alla on väreillyt pitkään.

"Tunnen Harrison & Parrottin hyvässä ja pahassa"

Turtiainen-Visala on 30-vuotisen uransa aikana nähnyt, kuinka agentuuribisnes on muuttunut ja kenttä polarisoitunut.

Aiemmin pienillä resursseilla pyöritettävät paikalliset agentuurit saattoivat hyötyä yhteistyöstä kansainvälisten agentuurien kanssa, mutta kuluneiden viidentoista vuoden aikana hyvä vuorovaikutus on murtunut, hän sanoo.

– Suurten agentuurien toiminta on nyt todella pitkälle viilattua, yhtään väheksymättä sitä, että taustalla on myös aitoja taiteellisia motiiveja. Tiukka bisnes joka tapauksessa imuroi markkinat, ja paikallisagentteja käytetään koko ajan vähemmän. Siinä syrjäytyy myös suuri joukko taiteilijoita.

Fazerin johtajan mukaan kansainvälisille agentuureille ei riitä edes rusinat pullasta.

– Myös keskitasolla ollaan aktiivisia siksi, että halutaan kasvualusta kansainvälistä uraa rakentaville taiteilijoille. Tarvitaan siis myös volyymiltaan suurta mutta rahaliikenteeltään pientä bisnestä, jotta taiteilijat oppivat ammattinsa. Tämäkin tehdään mielellään ilman paikallisia toimijoita.

– Sinänsä ilmiö on tietenkin loistavaa, jopa ihailtavaa liiketoimintaa, mutta se polarisoi markkinoita ja vähentää moniarvoisuutta.

Aino Turtiainen-Visalalla on vankka kokemus agentuuribisneksestä. Fazer Konserttitoimisto

Suomessa näkyvin kansainvälinen agentuuri on brittiläinen Harrison & Parrott. Sen listoilla ovat muun muassa kolmen suurimman sinfoniaorkesterimme ylikapellimestarit.

– Kaikki nämä vuodet olemme tehneet enimmäkseen oikein hyvää yhteistyötä myös HP:n kanssa. Tunnen toimiston hyvässä ja pahassa, Turtiainen-Visala sanoo.

Fazerilla ja HP:lla on historiallisista syistä yhteisiä taiteilijoita. Aiemmin agentuuriverkoston perustana olivat paikallisista ja kansainvälisistä asioista vastaavat toimistot, jotka tekivät tiivistä yhteistyötä parhaimmilla osaamisalueillaan. Local Management ja General Management olivat eri yrityksiä.

Järjestely auttoi pieniä agentuureja, joiden resurssit eivät riitä kansainväliselle kentälle. Fazerilla ja HP:lla on edelleen muutama yhteinen taiteilija.

– Heidän kohdallaan yritämme pitää itsemme tarpeellisina.

Orkestereiden kiertueet ovat hyvä bisnes agentuurille

Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellinen johtaja ja Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestari Ville Matvejeff kuvailee aihepiiriä Facebookissa moniulotteiseksi ja monimutkaiseksi.

Pitkässä päivityksessään hän toteaa, että on agentuurien edun mukaista saada oman listan kapellimestareille arvokkaita ylikapellimestarisopimuksia.

– On triviaali itsestäänselvyys, että ne ovat samalla keskeinen avain solisti- ja vierailijakiinnityksiin.

Ville Matvejeff on tutustunut agentuurien toimintaan niin tilaajana kuin taiteilijana. Kati Rantala / Yle

Sekä Matvejeff että Turtiainen-Visala nostavat esiin, että sinfoniaorkestereiden kiertuejärjestäjänä agentuurit kirjaavat yksinoikeussopimuksia ylikapellimestarin osalta. Järjestelyllä varmistetaan agentuurille siivu myös kiertueen kapellimestarin palkkiosta.

– Kiertueet ovat iso bisnes, kunnon liiketoimintaa. Kenellepä agentuurille tällainen ei kelpaisi, Turtiainen-Visala sanoo.

– Ei ole sattumaa, että jutussa mainitut kolme HP-orkesteria kiertävät aktiivisimmin maailmalla, ja solistina on usein – ei toki aina – HP:n taiteilija. Kyseessä oleva agentuuri on kiertuemanageroinnin kärkeä koko maailmassa, Matvejeff kirjoittaa.

HP:n lonkerot ulottuvat Music Finlandin tapahtumiin

Turtiainen-Visala nostaa esiin yksityiskohdan, joka mainittiin myös alkuperäisen jutun taustahaastatteluissa. Fazerin pomo on sitä mieltä, että Music Finland nojaa liiaksi juuri Harrison & Parrottin asiantuntijuuteen.

Music Finland on osittain julkisin varoin rahoitettu etujärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Turtiainen-Visala on sitä mieltä, ettei sen soisi tapahtuvan yksittäisen jätin ehdoilla.

– Olen puhunut heille siitä, että asiat pitäisi nähdä laajemmin. Kaikki asiantuntijuus ei asu Parrottilla, Turtiainen-Visala toteaa.

– Läpinäkyvyyteen kuuluu pyrkimys monimuotoisuuteen, hän lisää.

HP on ollut vahvasti esillä osassa Music Finlandin järjestämistä klassisen musiikin tapahtumista tänä vuonna.

Alkusyksystä Music Finland järjesti keskustelutilaisuuden, jossa HP:n perustaja ja johtaja Jasper Parrott puhui suomalaiselle alan väelle agentin roolista kansainvälisessä kiertuetoiminnassa.

Harrison & Parrottin perustaja Jasper Parrott on agentuuribisneksen grand old man. Katriina Laine / Yle

Musiikki & Media -tapahtumassa lokakuussa kansainväliset klassisen musiikin kaksi agentuurivierasta olivat HP:lta.

Lisäksi Music Finland on järjestänyt yhdelle suomalaiselle lyhyen työharjottelupaikan Harrison & Parrottille.

– He tuntevat bisneksen ja ovat onnistuneet siinä. Olemme pyytäneet heitä kertomaan toimintatavoistaan, sillä ne kiinnostavat suomalaisia taidemusiikin ammattilaisia, sanoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

– Olen pahoillani, jos se koetaan ongelmana, koska tarkoitus on ollut viattoman hyvä. Kyse ei ole siitä, että yrittäisimme toimia minkään yrityksen lähettiläänä Suomessa tai ottaa kantaa valta-asetelmiin.

Music Finland tekee yhteistyötä satojen kansainvälisten musiikkialan yritysten kanssa. Tulevina vuosina asiantuntijavieraina voivat olla toiset yritykset, Rönkkö sanoo.

– Tarkoituksena ei ole käyttää vain yhtä firmaa vaan nimenomaan hakea eri puolilta erilaisia näkemyksiä.

Yritysmaailman lait pätevät agentuuribisneksessä

Agentuuribisnes klassisen musiikin alalla on kaupankäyntiä, jossa pätevät yritysmaailman lait, summaa Ville Matvejeff Facebook-päivityksessään.

– Ilman agentuureja klassinen musiikkibisnes ei pyörisi niin sujuvasti kuin se nyt tekee, ja kuten yritysmaailmassakin, näyttäisivät parhaat kasvavan ja syövän heikommat pikkuhiljaa pelistä pois.

– Tällöin on luonnollista, että niin taiteilijat kuin taiteellinen päätösvalta keskittyvät – olipa se valta tilanteesta riippuen sitten orkesterilla, taiteilijalla tai agentuurilla.