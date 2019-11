Herätys: PS:n kannatus pompahti taas, tuhannet alaikäiset vastuussa läheisistään, Itämeren silakka ei ole enää niin myrkyllistä

Ylen mittaus: Demarien tuskien taival jatkuu

Perussuomalaiset porskuttaa Ylen tuoreen kannatuskyselyn kärjessä. PS on nostanut kannatustaan kuukaudessa peräti kahdella prosenttiyksiköllä. Pääministeripuolue SDP sen sijaan on pahoissa vaikeuksissa. Kannatuksesta suli tällä kertaa 1,7 prosenttiyksikköä, tuloksena mittauksen viides sija. Sosiaalidemokraattien kannatus on vajonnut lähelle Antti Rinteen puheenjohtajakauden pohjalukemia. Vihreät on noussut kolmanneksi ja on suosituin hallituspuolue.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Tuhannet alaikäiset kantavat vastuuta läheisestään

Suomessa on noin 20 000 lasta ja nuorta, jotka kantavat huolta läheisestään näiden sairauden, riippuvuuden tai korkean iän takia. Nuoret itse jäävät usein ilman tukea. Pohjois-Karjalassa käynnissä olevassa projektissa on kehitetty keinoja lasten ja nuorten tukemiseen. Erityisen toimivaksi on osoittautunut vertaistuki.

Astianpesukoneen tyhjennys on yksi kotitöistä, jota Satu Lamminsalo mietti pitkään ennen kuin pyysi tytärtään auttamaan. Pauliina Tolvanen / Yle

Lukion uudet opetussuunnitelman perusteet julki

Tulevaisuuden lukiolainen kerää kurssien sijaan opintopisteitä, opiskelee yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja jo lukion aikana ja saa opinto-ohjausta vielä lukion jälkeenkin. On kuitenkin vaikea sanoa, tarjoaako opetussuunnitelma keinoja lukiolaisten kasvavaan koulu-uupumukseen.

Lukiot ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön syksyllä 2021. Mikko Koski / Yle

Silakan myrkkypitoisuus on laskenut selvästi

Itämereltä pyydetty silakka sisältää yhä vähemmän ympäristömyrkyiksi määriteltyjä dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Tällä hetkellä yli 17-senttistä silakkaa ei saa myrkkykertymien vuoksi viedä EU-maihin, mutta uusien tulosten mukaan jopa 19-senttinen Itämeren silakka alittaa nyt raja-arvot selvästi. Jos vientiin kelpaavan silakan kokoa kasvatettaisiin kaksi senttiä, tarkoittaisi se merkittävää lisäystä vientimäärissä.

Suomessa on tutkittu silakan myrkkypitoisuuksia 1970-luvun lopulta lähtien. Antti Kolppo / Yle

Sää jatkuu tavallista kylmempänä

Korkeapaine väistyy loppuviikolla itään ja pilvisyys lisääntyy koko maassa. Aluksi lumisateita liikkuu etelä- ja lounaisrannikolla, ja ajoittain voi lumikuuroja kehittyä myös muualla suurempien vesistöjen äärellä. Lämpötila on tänään etelässä nollan tienoilla. Maan keskiosissa on pakkasta noin viisi astetta ja Lapissa noin kymmenen astetta.