Suomalaiset innostuivat käytetyistä luksustuotteista – Jälleenmyyntiarvotietoisuudesta on tullut uusi ostotyyli

Käytettyjen tuotteiden jälleenmyyntiarvo on alkanut ohjata kuluttajien ostopäätöksiä aiempaa enemmän. Asia selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Yhä useampi merkkituote löytää uuden omistajan sosiaalisen median kirpputorien tai käytettyjä luksustuotteita välittävien sivustojen kautta.

Käytettyjen lastenvaatteiden myynnistä Facebookin kirpputoreilla on puhuttu jo pitkään. Nykyisin myös arvokkaiden luksusmerkkien kuten esimerkiksi Chanelin, Louis Vuittonin ja Celinen käsilaukkuja ja vaatteita ostetaan aiempaa useammin käytettynä.

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan moni käytetyn luksustuotteen ostaja ajattelee olevansa vain yksi useista omistajista tuotteen elinkaaren aikana.

Jälleenmyyntiarvotietoisuudesta on tullut uusi ostotyyli, kertoo käytettyjen luksustuotteiden kauppaa tutkinut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Linda Turunen.

Turusen mukaan jälleenmyyntiarvotietoisuus ilmenee siten, että ihmiset uskaltavat ostaa uutena tai käytettynä hintavia ja laadukkaita brändituotteita, koska he tietävät voivansa myydä ne myöhemmin järkevään hintaan esimerkiksi Facebook-kirpputorilla.

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijatohtori Linda Turunen lokakuussa 2018. Arkistokuva. Antti Kolppo / Yle

Suomalaiset innostuivat Facebook-kirppareista

Hyvä jälleenmyyntiarvo voi olla innoittaja, joka mahdollistaa käytettyjen luksustuotteiden heräteostokset. Turusen mukaan ostopäätös käytetystä tuotteesta pitää usein tehdä nopeasti, koska myynnissä on monesti vain yksi kappale.

– Se saattaa olla jopa heräteostos. Mutta se ei haittaa second hand -kentällä, koska aika usein ihmiset kokevat, että jos ostos meneekin vähän hutiin, niin se voidaan myydä myöhemmin uudelleen, Turunen sanoo.

Facebook-kirpputorit ovat erityisesti suomalainen ja pohjoismainen innostus. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla ostaa käytettyjä merkkituotteita sosiaalisen median kautta väärennösten pelon vuoksi.

Turunen kertoo, että esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa ihmiset ostavat käytettyjä merkkituotteita mieluummin yritysten kautta. Markkinoille on tullut käytettyjä luksustuotteita välittäviä ulkomaisia nettikauppoja kuten Vestiaire Collective ja RealReal.

– Ne ovat erikoistuneet erityisesti luksustuotteiden second handiin. He autentisoivat sen tuotteen. Eli he vahvistavat ostajalle, että kyseessä on aito tuote.

Turusen mukaan jälleenmyyntiarvolla on merkitystä muodin lisäksi monissa muissakin tuotekategorioissa. Esimerkiksi design-huonekalut, astiat ja kellot ovat tuotteita, jotka monesti säilyttävät arvonsa.

Käytettyä ostamalla voi ilmaista olevansa ekologinen

Aiemmin käytettyjen tavaroiden ostamiseen saatettiin liittää mielikuvia köyhyydestä. Turusen mukaan nykyisin tilanne on muuttunut ja käytetyn tavaran ostamiseen yhdistetään myönteisiä mielikuvia.

Monet haluavat ilmaista identiteettiään kuluttamisen kautta. Turunen arvioi, että luksustuotteiden kuluttamisen katsotaan olevan sallitumpaa, jos tavara on ostettu käytettynä.

– Näkisin, että vastuullisuuskeskustelu ja sosiaalinen hyväksyttävyys on vaikuttanut siihen, että meillä se on erityisesti kasvussa.

Turusen mukaan ihminen viestii ymmärtävänsä laadun ja ekologisuuden päälle, kun hän ostaa pitkäikäisiä, laadukkaita tuotteita käytettynä.

Helsingin yliopiston tutkijat haastattelivat 22 kuluttajaa, jotka olivat ostaneet luksustuotteita toisilta kuluttajilta. Monet heistä olivat tuotteen toisia tai kolmansia omistajia, ja aikoivat jossain vaiheessa myydä tuotteen vielä eteenpäin.

Haastateltavat olivat suomalaisia 25–40 -vuotiaita naisia. Tutkijat ottivat heihin yhteyttä luksusvaatteisiin- ja asusteisiin keskittyvän Facebook-kirpputorin kautta.