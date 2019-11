Saako #metoo-liike nyt tuulta alleen myös Ranskassa? Näyttelijä Adèle Haenel kertoo joutuneensa lapsinäyttelijänä ohjaajan hyväksikäyttämäksi

Maailmanlaajuisen #metoo-liikkeen käynnistämä keskustelu naisiin kohdistuvasta ahdistelusta on jäänyt Ranskassa vähäisemmäksi kuin monessa muussa maassa. Arvostelijoiden mukaan esimerkiksi elokuva-alalla on Ranskassa vallinnut vaikenemisen laki, joka on estänyt naisia kertomasta kokemuksistaan.

Nyt hiljaisuus saattaa olla murtumassa palkitun näyttelijän Adèle Haenelin kerrottua urallaan kohtaamastaan hyväksikäytöstä. Haenel kertoo Mediapart-uutissivustolla (siirryt toiseen palveluun) joutuneensa lapsinäyttelijänä ensimmäisen elokuvansa ohjaajan lähentelyn kohteeksi.

Mediapart on haastatellut noin 30 elokuvan teossa mukana ollutta ihmistä, ja saanut näiltä vahvistusta Haenelin kertomille tiedoille. Useat työntekijät ovat kertoneet kuvausten oudosta ilmapiiristä.

Ohjaaja Christophe Ruggian kuvaillaan suhtautuneen Haeneliin pakkomielteisesti. Haenel oli vuonna 2002 ensi-iltansa saaneen Les diables -elokuvan kuvausten aikana vasta 12-vuotias.

Vincent Rottiers ja Adèle Haenel esittivät pääosia vuonna 2002 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Les diables. Rex Features / AOP

Haenel ja Ruggia matkustivat yhdessä elokuvan markkinointikiertueella ja ohjaaja kutsui näyttelijän kotiinsa. Siellä Ruggia Haenelin mukaan kosketteli, yritti suudella ja kertoi rakastumisesta.

Ohjaaja pyytää anteeksi, mutta kiistää hyväksikäytön

Haenelin mukaan tilanne jatkui kolme vuotta. 15-vuotiaana hän yritti oman kertomansa mukaan katkaista yhteytensä Ruggiaan ja pyysi siihen apua tämän lähipiiriltä. Sympatiaa avunpyyntö ei näyttelijän mukaan juurikaan herättänyt.

Julkisuuteen Haenel kertoo päättäneensä astua nähtyään pop-tähti Michael Jacksoniin kohdistuvista ahdistelusyytöksistä kertovan dokumentin Leaving Neverland.

Ohjaaja Christophe Ruggia on myöntänyt "tehneensä virheitä" Haenelin suhteen ja pyytänyt anteeksi, mutta hän kiistää käyttäneensä näyttelijää seksuaalisesti hyväksi.

Ranskan elokuvaohjaajien yhdistys on paljastuksen jälkeen erottanut varapuheenjohtajanaan aiemmin toimineen Ruggian.

– Uskon tämän olevan eräänlainen käännekohta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälisesti tunnustettu, hyvin arvostettu naisnäyttelijä on avautunut aiheesta [Ranskassa], ranskalainen kulttuuritoimittaja Veronique Le Bris sanoo Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Haenel on palkittu kaksi kertaa Ranskan elokuva-alan Cesar-palkinnolla. Haenelin elokuvia ovat muun muassa Nuoren naisen muotokuva ja Tuntematon tyttö.

– Sinä rikot raskaan hiljaisuuden, näyttelijä Marion Cotillard puolestaan kirjoittaa Instagramissa osoittaen sanansa Adèle Haenelille.

