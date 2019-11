Iron Maiden tulee Tampereelle ensi kesänä, Rockfest siirtyy pääkaupunkiseudulta

Rockfest-festivaali siirtyy Tampereelle ensi kesänä. Rockfest on aiemmin järjestetty Vantaalla ja Hyvinkäällä.

Tapahtuma järjestetään 5.–7. kesäkuuta 2020 ensimmäistä kertaa Tampereella.

Maailman suurimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva Iron Maiden esiintyy Rockfest-festivaalin pääesiintyjänä.

Tapahtuma on Tampereen Näsijärven maisemissa Santalahdessa ensimmäistä kertaa.

– On mahtavaa päästä tekemään Suomen suurinta rock-festivaalia Rockfestiä Tampereella ja vieläpä täysin uudella alueella. Alue saa kasteensa todellisten rockjättiläisten seurassa! Nelonen Media Liven promoottori Timo Isomäki sanoo.

Osa Iron Maidenin kiertuetta

Festivaaleilla nähdään myös harvoin Suomessa keikkaileva Nightwish.

Iron Maidenin esiintyminen on osa yhtyeen Legacy of the Beast -maailmankiertueen loppuhuipennusta. Yhtye on soittanut vuonna 2018 alkaneella kiertueellaan liki 2 miljoonalle fanille 39 maassa.

– Meillä on ollut mahtava kiertue. Kaikki lavashow’sta rekvisiittaan - mukaan lukien Eddie - ovat keränneet ilmiömäistä palautetta. Koko bändillä on ollut todella mukavaa ja odotamme innolla, että saamme tuoda tuotantomme Rockfestiin, ja soittaa niin uusille kuin vanhoille faneillemme! sanoo yhtyeen laulaja Bruce Dickinson tiedotteessa.

Iron Maiden on myynyt yli 44 vuoden aikana 90 miljoonaa levyä. Brittilegendan tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa “The Trooper”, ”Hallowed Be Thy Name”, ”Fear Of The Dark” ja ”The Greater Good Of God”.

Bändin tavaramerkki onmaskotti Eddie, joka vierailee yhtyeen keikoilla.

Tampere on iloinen uudesta festivaalista. Särkänniemen tapahtumaranta saa pormestari Lauri Lylyn mukaan parhaan mahdollisimman avauksen.

– Rock on osa Tampereen peruskalliota, joten rock-festivaalin luonteva koti ja areena ovat tietenkin täällä! pormestari sanoo.

Lipunmyynti Rockfestiin alkaa torstaina 7.11. klo 11.00.