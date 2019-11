Lentäjät hieraisivat silmiään, kun historian viimeinen suomenkielinen sääennuste olikin runomuodossa – "Puhuri heikko on ja meteorologi voimaton"

Sääennusteiden tarkastelu on olennainen osa lennonsuunnittelua.

Sääennusteiden tarkastelu on olennainen osa lennonsuunnittelua. Esko Jämsä / AOP

Suomenkielinen tekstiennuste on korvattu uudenlaisella palvelulla.

Ilmatieteen laitos on lopettanut tänään torstaina lentäjien käyttöön suunnatun gafor-sääsanoman laatimisen.

Palvelu on korvattu uudella alue-ennustepalvelulla, jonka kerrotaan antavan tarkempaa tietoa muun muassa alimmilla lentokorkeuksilla puhaltavien tuulten suunnista ja voimakkuuksista.

Erilaisten sääkoodien ohella meteorologit ovat voineet kuvailla käytöstä poistuneeseen gafor-tiedotteeseen tulevaa säätä vapaasti myös suomeksi. Varhain aamulla Ilmatieteen laitoksen yövuorolaiset päättivät muotoilla viimeiset kotimaiset sääsanomat hieman tavallista koristeellisemmin:

PUHURI HEIKKO ON, JA METEOROLOGI

VOIMATON. ALAPILVI KESKIVAIHEILLA

RAKOILEE, MUUALLA SE MIELUUSTI MAKOILEE.

PÄIVÄLLÄ ETELÄSSÄ KELI HELPOTTUU, VAAN

SUMUPILVI POHJOISEEN ASETTUU. ENNUSTAN

TEILLE PILVIPOUTAA, EHKÄ JOKUNEN HIUTALE

VOI MAAHAN TAIVAALTA JOUTAA.

Kyseessä oli Rovaniemen lentoasemalla aamulla neljän aikaan laadittu sääennuste alueelle, joka yltää Pohjois-Lapista Keski-Pohjanmaalle. Gafor-tiedotteita ovat laitoksen mukaan käyttäneet muun muassa yleisilmailijat ja pelastushelikopterit.

Jatkossa vain englanniksi

Uudessa palvelussa säätiedot ovat tekstimuodossa vain englanniksi, kuten monissa muissakin maissa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että kieliasiaa on käyty läpi käyttäjien kanssa.

– Ilmailuliitto ilmaisi huolensa asiaan. Meillä on mahdollisuus on tuoda vielä suomi takaisin, mutta sovimme, että kokeillaan ja aloitetaan englannilla, koska se on ilmailun yleiskieli. Kaikki muutkin tuotteet ovat englanniksi, kertoo ilmailun ja puolustuksen säätuotteista vastaava päällikkö Jaakko Nuottokari Ilmatieteen laitokselta.

Pääasiassa sanomat koostuvat kansainvälisistä lyhenteistä ja sääkoodeista, jotka tulevat lentäjille tutuiksi meteorologian opinnoissa teoriakurssilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan uusi palvelu antaa aiempaa tarkempaa tietoa käyttäjäystävällisemmässä, kuvallisessa muodossa.

– Kyseessä on niin sanotusti hd-versio vanhaan analogiseen verrattuna, Nuottokari sanoo.

Myös Ruotsissa ja Tanskassa käytetään vastaavia, englanninkielisiä ennusteita.

– Uusi ennuste ei myöskään pysähdy valtakunnanrajoille, vaan palvelu kertoo myös rajat ylittävistä sääilmiöistä.

Gafor-tiedotteet on tähän asti julkaistu myös Ylen Teksti-TV:n lentosääsivuilla. Jatkossa sivuilla julkaistaan ainoastaan paikalliset metar-säätiedot sekä tietyille kentille laaditut taf-ennusteet.

Muualla netissä:

Lentoposti: Uusi graafinen LLF-alue-ennuste korvasi perinteisen GAFOR-sanoman lentosääennusteissa (siirryt toiseen palveluun)