Ennakkopelot eivät toteutuneet – kolariherkän Pohjantien suurremontti ei ole aiheuttanut onnettomuuspiikkiä

Oulun läpi kulkevan valtatie 4:n eli tuttavallisemmin Pohjantien yli kaksi vuotta kestänyt remontti on koetellut hetkittäin autoilijoiden pinnaa.

Tiellä on koettu alennettuja nopeusrajoituksia, poikkeavia kaistajärjestelyjä ja pahentuneita ruuhkia.

Kolariherkkää Pohjantietä on verrattu jopa pääkaupunkiseudun kehäteihin, mutta remontin aikana liikenne on sujunut yllättävän hyvin. Esimerkiksi onnettomuustilastoissa ei näy merkittävää piikkiä remontin takia – toisaalta Pohjantiellä on rymissyt aina.

Siltaremontti ruuhkauttaa vuoteen 2021

Liikenteen sujumisen on pannut merkille myös poliisi.

Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen sanoo, että ennalta pelättiin onnettomuuksien määrän lisääntyvän remontin aikana. Kuitenkin hyvin tehdyt suunnitelmat, alennetut nopeusrajoitukset ja ennen muuta tehostettu valvonta ovat pitäneet onnettomuusluvut suurin piirtein ennallaan.

Poliisi keräsi Ylen pyynnöstä tiedot tehtävistä, jotka ovat liittyneet tieliikenneonnettomuuksiin Pohjantiellä.

Poliisin mukaan tieliikenneonnettomuustehtäviä oli vuonna 2016, ennen Pohjantien remontin alkua, tammi-lokakuun välisenä aikana 101 kappaletta. Remontin alettua vastaavina kuukausina tehtäviä oli viime vuonna 84 kappaletta ja tänä vuonna 107 kappaletta.

Kasvaneita onnettomuuslukuja voisi osaltaan selittää Oulujoen siltaremontin alkaminen kesällä. Liikenne on ohjattu aiempaa kapeampaan kulkuväylään, ja pelti onkin rytissyt useasti syksyn aikana.

Siltatyö kestää vuoteen 2021 saakka. Molemmat sillat joudutaan rakentamaan kokonaan uusiksi.

Sosiaalista painetta nopeusnäyttötauluilla

Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi korostaa poliisin tehostetun valvonnan merkitystä onnettomuuksien ehkäisyssä.

Hänen mukaansa Pohjantiellä poliisivalvontaa on tarvittu huomattavasti enemmän kuin monilla muilla tietyöpätkillä jo senkin takia, että alueella pystyisi työskentelemään turvallisesti.

Poliisivalvonnan lisäksi Kinisjärvi ehdottaa, että tietyöalueilla voitaisiin ottaa käyttöön nopeusnäyttötauluja hillitsemään ylinopeuksia.

Automaattinen nopeusnäyttötaulu luo Kinisjärven mukaan sosiaalista painetta. Se toimii eräänlaisena häpeärangaistuksena, kun muut tiellä liikkujat näkevät selvästi, millä nopeudella auto esimerkiksi alennetun nopeusrajoituksen alueella kulkee.

Uusi tieosuus käyttöön ensi viikolla

Pohjantien remontissa saavutetaan pian seuraava etappi, kun Oulun pohjoispuolella aukeaa liikenteelle kokonaan uusi moottoritieosuus ensi viikolla.

Uuden tien nopeusrajoitus säilyy edelleen 80 kilometrissä, mutta Kellon liittymän pohjoispuolella avautuu liikenteelle kaksi kaistaa molempiin suuntiin Kiiminkijoelle saakka.

Jatkossa Oulun moottoritiellä paikoin rajoituksia saatetaan nostaa jopa 120 kilometrin tuntinopeuteen.

