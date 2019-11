Uusiin asuntoihin tehdään vain niukasti kaappitilaa, varastobisnes kiittää – Tutkija: ”riski, että asumiskustannukset nousevat”

Pienvarastojen vuokraus on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista pääkaupunkiseudulla.

Teinivuosien vanhat päiväkirjat, laatikollinen vanhoja valokuvia ja isoäidiltä saatu kahviastiasto. Vuosien aikana nurkkiin ja kaappeihin kertyy mitä ihmeellisempä tavaroita. Mutta mihin ne kaikki laittaa?

Heittää pois? Kierrättää? Vai säästää?

Jos päättää säästää, niin mihin kaiken saa sopimaan. Pienistä nykyasunnoista on varastotila kutistettu minimiin.

Moni onkin jo keksinyt vuokrattavat pienvarastot. Kustannukset voivat kuitenkin nousta yllättävän suuriksi, sillä jo neliön säilytystilasta saa maksaa useita kymmeniä euroja kuukaudessa.

Vuosien mittaisesta säilytyksestä pienvarastot saattavat periä lisähintaa.

"Varastotilat tullaan tulevaisuudessa ulkoistamaan"

Ilmeisesti tavaroista luopuminen tuottaa vaikeuksia monille, sillä pienvarastoilla riittää kysyntää (siirryt toiseen palveluun).

Pelican Self Storagen maajohtajan Markus Pentikäisen mukaan pääkaupunkiseudulla joudutaan aika ajoin myymään jo "ei oota" kun tilat ovat täynnä.

Cityvarastot Oy:n toimitusjohtaja Ville Stenroos puolestaan ennakoi, että Cityvarastot lisää liikevaihtoaan tänä vuonna lähes viidenneksellä.

Stenroos toimii myös Pienvarastoyhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtajana.

– Uskon, että pienvarastoala tuplaa itsensä viiden vuoden välein Suomessa, sanoo Stenroos.

Sekä Cityvarastoilla että Pelican Self Storagella on kymmeniä pienvarastoja, ja lisää on tulossa.

Stenroosin mukaan pienvarastojen vuokraajat ovat pääosin yksityishenkilöitä.

Vuokravarastojen kysynnän kasvun taustalla on hänen mukaansa paitsi kaupungistuminen myös ihmisten tavaramäärän kasvu.

Lisäksi asuntojen keskikoko on pienentynyt selvästi muutaman kymmenen vuoden aikana.

– Nykyään rakennusliikkeet rakentavat valoisia ja avaria tiloja, joissa säilytystilaa ei ole kovinkaan paljon. Tämä on yksi selittävä tekijä pienvarastojen kysynnän kasvulle, Stenroos sanoo.

"Meidän täytyy oppia tulemaan toimeen sopivalla tavaramäärällä"

Uusi YIT:n kerrostaloasunto Vantaan Kivistössä Savukvartsissa suorastaan häikäisee valoisuudellaan.

Kyseessä on vajaan 50 neliön asunto ylimmässä kerroksessa upeilla näköaloilla. Parveke on hulppea.

Pienestä neliömäärästä huolimatta asunto vaikuttaa mukavan tilavalta.

Vantaan Kivistössä sijaitsevassa Savukvartsi-kiinteistössä on makuuhuoneen yhteydessä vaatehuone. Ronnie Holmberg / Yle

Rakennusliike YIT:n materiaalipäällikkö Eeva Seppänen tietää, mistä tilavuuden tuntu johtuu.

– Kun ylimääräistä tavaraa ei ole, ei tarvita myöskään ylimääräisiä komeroita.

Asunnossa on siivouskaappi ja pienehkö vaatehuone. Vaatehuoneessa on vaatetanko ja muutama hylly.

– Meidän täytyy oppia tulemaan toimeen sopivalla tavaramäärällä, Seppänen sanoo.

Seppänen opastaa, että kotona on hyvä säilyttää vain ne tavarat, joita käytämme päivittäin. Muista tavaroista luopumista kannattaa harkita ja laittaa ne esimerkiksi kierrätykseen, on Seppäsen ohje.

Vantaan Savukvartsin asunnossa on kellarivarasto. YIT:llä on myös pilottikohde Karpalo Vantaan Hakunilassa, jossa irtaimistovarasto pitää ostaa erillisenä osakkeena.

– Tämä mahdollistaa useamman irtaimistovaraston ostamisen enemmän varastotilaa tarvitsevalle, Seppänen sanoo.

Cityvarastojen Stenroos arvelee kehityksen menevän samaan suuntaan kuin Yhdysvalloissa, jossa jo 10 prosenttia kotitalouksista vuokraa kodin ulkopuolista pienvarastoa.

Cityvarastot Oy:n toimitusjohtajan Ville Stenroosin mukaan toimialan tulevaisuus näyttää valoisalta. Ronnie Holmberg / Yle

– Uskon, että Suomessa uusien asuntojen varastotilat tullaan tulevaisuudessa ulkoistamaan.

Stenroosin mielestä pienvarastot voisivat tulevaisuudessa olla aluerakentamisen osana siten, että alueelle tehdään asuntojen yhteyteen pysäköintilaitos ja pienvarastot.

Miten käy asumiskustannusten?

Kierrätys ja tavarapaljoudesta luopuminen ovat monien mielestä nykyaikaa. Viime vuosina suosiota on saanut muun muassa KonMari-menetelmä, jonka avulla moni pyrkinyt suitsimaan kulutustaan.

Onko sitten eettisesti ja ekologisesti oikein säilyttää aikojen kuluessa kertyneitä tavaroita?

Säilytettävää tavaraa voi kertyä myös esimerkiksi perinnön kautta tai sitten moninaiset harrastukset edellyttävät tavaroiden pitämistä kotona.

– On syytä kysyä mihin tällaiset tavarat on ajateltu tulevaisuudessa sijoitettavaksi. Näyttää siltä, että ne eivät enää liity asuntoon tai arkiseen elämään, vaan pikemminkin niitä pyritään varastoimaan johonkin toisaalle, sanoo kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.

Vaattovaara pelkää, että tällaisella kehityksellä on vaikutuksia arkielämän sujuvuuteen.

– Jos tavaroitaan joutuu hakemaan pienvarastoista eri puolelta kaupunkia, siinä kuluu aikaa ja liikkumistarve lisääntyy.

Tavaroiden säilyttäminen pienvarastoissa maksaa muutamista kympeistä satoihin euroihin kuukaudessa. Hinnat vaihtelevat jonkin verran toimipisteen ja kysynnän mukaan.

– Kyllä tässä on myös se riski, että asumiskustannukset nousevat, jos ihmiset joutuvat asunnon lisäksi hankkimaan erikseen varastotilaa, Vaattovaara sanoo.

Vaattovaaran mielestä nyt olisi korkea aika käydä monipuolista pohdintaa siitä, millaista on kaupungissa asuvan arki, millaista kaupunkia haluamme ja miten tätä voitaisiin uusissa asuntokohteissa parhailla mahdollisilla tavoilla tukea.

Jos haluamme kaupungin, jossa ihmiset asuvat eri puolella kaupunkia kuin heidän tavaransa sijaitsevat, on ratkaistavana ainakin lisääntyvän liikenteen ongelma, sanoo Vaattovaara.