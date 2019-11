Liitot valmiina tukitoimiin postikiistassa: Postin käsittely lentokentillä pysähtyy, ääritilanteessa voi pysähtyä ulkomaan laivaliikenne

Postin lakon alkaminen maanantaina näyttää nyt erittäin todennäköiseltä.

Useilla Posti ja logistiikka-alan unionin työtaistelun tukemisesta etukäteen ilmoittaneilla ammattiliitoilla on nopeat valmiudet käytännön tukitoimien aloittamiseen lakkotilanteessa.

Ripeimmin aikoo toimia lentopostin käsittelyn kannalta keskeinen Ilmailualan Unioni IAU.

Se on jo aiemmin ilmoittanut, että tukitoimet aloitetaan 11. marraskuuta kello 06.00.

Käytännössä IAU:n päätös tarkoittaa sitä, että unionin jäsenet lopettavat postin käsittelyn lentoasemilla.

– IAU on muotoillut kantansa niin, että tukitoimet voidaan aloittaa, jos vuokratyövoimaa ylipäänsä käytetään, korostaa IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari.

Merenkulussa puolestaan halutaan seurata työtaistelutoimien kehittymistä.

– Me olemme valmiit tukemaan Posti- ja logistiikka-alan unionia heidän työtaistelussaan. Meillä on hallituksen ja valtuuston päätökset siitä, että me ollaan valmiita tukemaan ja me päätetään tulevat toimenpiteet sitä mukaan kun tilanne kehittyy, sanoo Suomen Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting.

Äärimmillään unionin tukitoimet voivat pysäyttää ulkomaan laivaliikenteen.

Muun muassa konduktööreja sekä rautateiden käyttö- ja huoltohenkilöstöä edustavassa Raideammattilaiset JHL:ssä ei vielä ole tehty tarkkoja päätöksiä tukitoimien suhteen.

– Meillä toimenpiteitä valmistellaan ja ensi viikolla tullaan julkisuuteen niiden toimenpiteiden kanssa, kertoo Raideammattilaisten puheenjohtaja Teppo Järnstedt.

