Australialaisessa vajassa on säilytetty 25 vuotta hampurilaista, jossa ei ole merkkiäkään homeesta – "Rotat eivät suostuneet syömään"

McDonald'silla on selitys purilaisen kestävyydelle.

Australialaisilla kaveruksilla on hallussaan mahdollisesti maailman vanhin hampurilainen. Asiasta kertoo muiden muassa Channel News Asia (siirryt toiseen palveluun).

Casey Dean ja Eduards Nits ostivat McDonald'sin Quarter Pounder -purilaisen marraskuussa 1995 ja he ovat säilyttäneet sitä Adelaiden lähellä sijaitsevan talon puutarhavajassa.

– Olimme teini-ikäisiä ja tilasimme älyttömän määrä ruokaa, ja sitä oli vain kertakaikkiaan liikaa, Dean kertoi AFP-uutistoimistolle. Pojat saivat päähänsä ajatuksen säilyttää yksi purilainen ja katsoa, mitä tapahtuu.

Pikaruokapakkaus sijoitettiin puusta ja pahvista valmistettuun laatikkoon, joka lojui seuraavan vuosikymmenen ulkovajassa vaatekasan alla.

Adelaide on lämmintä seutua, kesäaikaan lämpötila nousee usein yli 30 asteen.

2000-luvun alkuvuosina teini-iän ohittaneet Dean ja Nits päättivät katsoa, mitä hampurilaiselle oli tapahtunut.

Laatikosta löytyi ruoka-annos, joka oli hieman kutistunut alkuperäisestä koostaan ja kovettunut, mutta muuten näytti koskemattomalta. Homeesta ei näkynyt merkkiäkään, eikä minkäänlaista hajua tuntunut.

– Jopa seesaminsiemenet olivat tallella, muutama oli pudonnut.

Casey Dean tarkastelee McDonaldsin hampurilaista vuodelta 1995. William West / AFP

Miehet panivat merkille, että vajassa oli ollut rottia, jotka olivat tunkeutuneet myös hampurilaispaketille.

– Rotat olivat itse asiassa nakertaneet tiensä läpi muovipussin ja vaateläjän ja päässeet laatikon sisään, mutta jättäneet burgerin syömättä, Dean kertoo.

Aito tuote

Hampurilaisen omistaja Casey Dean kertoo, että hän ja kaverinsa Eduard kutsuvat hampurilaista "kaverikseen" ja perustaneet sille sosiaaliseen mediaan sivun "Senior burger".

Kun ostosta tulee ensi vuonna kuluneeksi 25 vuotta, he aikovat käyttää sitä Adelaiden McDonald'sissa.

– Olemme miettineet, että viemme sen syntymäpaikalleen katsomaan, olisiko siellä vielä tuttuja.

Dean kertoo ihmisten joskus epäilevän, voiko esillä oleva purilainen todella olla aito 90-luvun tuote. Hän vastaa, että tuotteen ympärillä oleva paketointi - vahapaperi ja pahvinen rengas - ajoittavat sen 90-luvun keskivaiheille.

McDonald's selittää hämmästyttävän kestävyyden

McDonald'sin tiedottaja ei kiistä, etteikö hampurilainen voisi säilyä, vaikka se on seisonut lämpimässä vuosia.

– Syy miksi burgerit eivät homehdu, vaikka ne on jätetty huonelämpötilaan kuivassa ympäristössä on se, että kun ruoka on valmistettu, siinä ei ole enää tarpeeksi kosteutta ylläpitämään bakteerikasvua. Ne yksinkertaisesti kuivettuvat.

Viime viikolla Yle kertoi islantilaismiehestä, joka on jo kymmenen vuoden ajan seuraillut, alkaako hänen ostamansa juustohampurilainen jossain vaiheessa mennä vanhaksi.

