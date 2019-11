90-luvun teinitähti Janita muutti 20 vuotta sitten New Yorkiin ja sai myöhemmin kansalaisuuden: "Heti perään tuli kutsu valamiehistöön"

Laulajatähti Janita oli asunut lähes 20 vuotta New Yorkissa, sai kansalaisuuden ja joutui heti rikosjutun valamiehistöön

Janita Maria on tuttu monelle 90-luvun musiikin mukana kasvaneelle. Hän oli vain 13-vuotias, kun ensimmäinen levy ilmestyi, ja hänestä tuli hetkessä tähti Suomessa.

– Se muutti elämäni yhdessä yössä. Kun täällä tuli kuuluisaksi siihen aikaan, 90-luvun alussa se tuntui siltä, että kaikki tietävät, kuka minä olen. Oli se kyllä mielenkiintoinen kokemus.

Janita sai kaksi musiikkialan Emma-palkintoa siihen asti nuorimpana laulajana, 15-vuotiaana, ja saman ikäisenä hän oli ensimmäistä kertaa Suomen Euroviisukarsinnoissa.

Kansalaisuus vei valamiehistöön

Janita muutti New Yorkiin 17-vuotiaana ja on jatkanut musiikkiuraansa siellä jo 23 vuoden ajan. Yhdysvaltain kansalaisuuden hän sai vuonna 2013. Heti sen perään postiluukusta kolahti myös periamerikkalainen kansalaisvelvollisuus.

– Viikon sisällä siitä kun sain kansalaisuuden, tuli kutsu oikeuden valamiehistöön. Sinne joutuu satoja ihmisiä kerralla, ja heistä valitaan, ketkä joutuvat valamiehistöön. Ja minä jouduin. Se oli todella mielenkiintoinen kokemus, enkä ymmärrä miksi ihmiset aina yrittävät vältellä sitä.

Suomalaisille vieras valamiesvelvollisuus on yhdysvaltalaisille kansalaisvelvollisuus.

– Se kuuluu asiaan. Kaikki Amerikan kansalaiset joutuvat ainakin ottamaan osaa Jury duty -päivään, valittiin heidät sitten lopulta valamiehistöön tai ei. Minulle se oli mielenkiintoinen kokemus, kun kaksitoista ihmistä keskustelee jonkun tuntemattoman epäillyn syyllisyydestä.

Konsertoimassa kotimaassa

Janita on jatkanut uran rakentamista New York -vuosiensa ajan. Nyt hän on yhtyeensä kanssa konsertoimassa Helsingissä.

