Pitääkö Suomen varautua tukemaan muita euromaita? Ylen kyselyssä yhteinen eurobudjetti saa kannatusta ekonomisteilta – "Suomikin voi tarvita tukea"

Etenkin alle 24-vuotiaiden työttömyys on yleistä Espanjassa. Uutta eurobudjettia on suunniteltu käytettäväksi muun muassa nuorisotyöttömyydestä kärsivien alueiden tukemiseen. Suomi on suhtautunut tukemiseen myönteisesti, mutta on halunnut toteuttaa sen EU:n nykyisen, 28 jäsenmaan yhteisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Javier Lizon / EPA