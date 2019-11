Tutkimus: Puolet nuorista ei usko, että kannabiksen kokeilussa on riskejä

Alaikäisten kannabiksen käyttö on lisääntynyt neljän vuoden aikana: jo joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen on kokeillut.

Nuorten päihdekäyttäytyminen on muutoksessa. Samalla kun raittiita – eli niitä jotka eivät ole koskaan käyttäneet alkoholia– nuoria on jo 31 prosenttia, kasvaa kannabista kokeilleiden alaikäisten määrä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan joka kymmenes 15–16-vuotias suomalaisnuori on käyttänyt kannabista ja asenteet huumeita kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Keväällä 2019 eurooppalaisista perusopetuksen 9. luokkalaisilta kerätty tutkimusaineisto osoittaa, että kannabiskokeilut ja kannabiksen käyttö ovat lisääntyneet erityisesti pojilla. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa kannabiksen käyttö ei ole alaikäisillä kasvussa, vaan se on jopa vähäisempää kuin Suomessa.

Kannabis ja nuuska eivät kuitenkaan ole tulleet tupakan ja alkoholin tilalle, vaan päihteiden käyttö näyttää tutkimusten mukaan usein kasautuvan yksille ja samoille nuorille, sanoo erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tältä näyttää nuorten päihdekartta vuonna 2019:

1. Kannabiksen käyttö kasvoi

Kannabiksen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta Suomessa. Kannabiksen kokeilu ja säännöllinen polttaminen on yleistynyt erityisesti pojilla viimeisen neljän vuoden aikana.

Joka kymmenes ysiluokkalainen on kokeillut kannabista. 1990-luvulla vain 5 % nuorista oli joskus kokeillut kannabista ja asenteet olivat tuolloin nykyistä kielteisemmät.

Säännöllisen käytön lisääntyminen selittyy nuorten oman arvion mukaan osittain sillä, että kannabista saa helposti. Moni kyselyyn vastanneista kertoo saaneensa tai ostaneensa kannabista kaveriltaan.

Helsingin kielilukion opiskelija Topias Merilä arvelee, että yläasteikäiset kuvittelevat kannabiksen käytön olevan jotain, jota kuuluu tehdä.

– Tuntuu, että siitä on jotenkin annettu tämmöinen kuva, että se on jotenkin siistiä ja uusi hieno juttu. En osaa sanoa, mistä se johtuu.

Merilän mielestä helppo saatavuus on yksi käyttöä lisäävä tekijä.

– Itse en tiedä, mutta kyllä sanoisin, että jos haluaa, niin kyllä sitä jostain saa. Saatavuutta pitäisi jollain lailla saada vähennettyä, mutta tosiasia on, että jotenkin sitä ihmiset tulee saamaan, ihan sama mitä tapahtuu.

Toinen syy käytön lisääntymiseen on se, että nuoret uskovat käytön olevan heille riskitöntä. Noin puolet nuorista ei usko kannabiksen kokeiluun liittyvän minkäänlaisia riskejä. Jopa 16 prosenttia pojista ei näe riskejä säännöllisessäkään käytössä.

Nuorten aikuisten asennetutkimuksissa on jo aikaisemmin näkynyt sama kehitys. Joka neljäs suomalainen on joskus kokeillut kannabista. On silti vaikea ennustaa, mihin suuntaan käyttö ja kokeilu tulevaisuudessa lähtevät.

– Kehitys riippuu varmasti myös muun maailman kehityksestä, kuten lainsäädännöstä ja tutkimustiedosta, ja siitä, mihin asiaan liittyvä keskustelu johtaa Suomessa, sanoo erikoistutkija Raitasalo.

Tutkijan mukaan kannabikselle altistutaan jo varhain. Vaikutteita imetään hyvin monesta suunnasta: ikätovereilta, ympäristöstä, netistä ja vanhemmilta sisaruksilta.

– On hyvä, että vanhemmat ja nuoret itse saavat objektiivista tietoa riskeistä vastapainona joka suunnasta tulevalle mielikuvalle siitä, että käyttöön ei liittyisi mitään riskejä, muistuttaa Raitasalo.

2. Juomattomuus lisääntyy

Siinä missä nykyisten ysiluokkalaisten vanhemmat teini-ikäisinä joivat alkoholia rankasti ja humalahakuisesti, ovat nykynuoret vanhempiaan maltillisempia alkoholin käyttäjiä.

Ysiluokkalaisilla tehty tutkimus osoittaa, että alkoholinkäyttö on vähentynyt koko 2000-luvun. Jo yli 30 prosenttia nuorista on ilmoittanut, että ei käytä alkoholia lainkaan. Jopa 40 prosenttia oli ollut juomatta vuoden ajan.

Yksi syy alkoholinkäytön vähenemiseen on se, että sen saaminen on vaikeutunut. Kaupoilla on tarkat ohjeet ja kiellot alaikäisten suhteen ja myös vanhemmat ovat nykyään valveutuneempia kuin ennen. Vain 4 prosenttia nuorista kertoo oman isän tai äidin ostaneen heille alkoholia edellisellä käyttökerralla.

Absolutisteja on nuorissa yhä enemmän, mutta siitä huolimatta alkoholi on nuorten eniten käyttämä päihde. Vaikka pitkällä aikavälillä humalajuominen on vähentynyt, se ei enää tilastojen valossa vähene. Nuoret ovat yhtä humalahakuisia kuin neljä vuotta sitten ja joka viides nuori on tunnustanut juovansa itsensä känniin vähintään kerran kuussa.

Helsingin kielilukion nuoret ovat yhtä mieltä siitä, että alkoholikulttuuri on sitkeässä. Ostarin hakikset ja täysi-ikäiset kaverit saa helposti hakemaan, jos niin haluaa.

– Sitä saa aika helposti, kun on yksikin täysi-ikäinen kaveri, arvelee lukion opiskelija Aaro Perä-Rouhu.

3. Tupakka ei maistu

Tupakointi on vähentynyt 9. luokkalaisilla merkittävästi 20 vuoden aikana. Enää 7 prosenttia nuorista polttaa päivittäin.

Pudotus on hurja parin vuosikymmenen takaisesta: vielä vuonna 1995 ja sitä ennen päivittäin tupakkaa polttavia teinejä oli 25 prosenttia. Tupakka on päihteistä ainoa, jonka käyttö sekä tytöillä että pojilla vähentyy edelleen.

Käytön vähenemistä selittävät isot, tupakoinnin vähentämiseksi tehdyt muutokset. Käyttöä ja saatavuutta on vaikeutettu ja rajoitettu lainsäädännöllä, ja myös hinta vaikuttaa. Tutkimusten mukaan myös nuorten asenteissa on tapahtunut ratkaiseva muutos.

Helsingin kielilukion kouluisäntä Seppo Korhonen kertoo tupakointikulttuurin muuttuneen kouluissa merkittävästi.

– Vielä seitsemän vuotta sitten tupakkapaikoilla oli tungosta. Siellä saattoi olla 50 tyyppiä yhtä aikaa. Tänä päivänä ringissä seisoo ehkä viisi.

4. Tytöt löysivät nuuskan

Päihteiden käytössä näkyy myös tasa-arvoistuminen. Vaikutteita imetään kaveriporukasta ja tytöt kokeilevat samoja asioita kuin pojat.

Vielä muutama vuosi sitten erityisesti poikien nuuskankäyttö lisääntyi rajusti. Nyt poikien nuuskaaminen on tasaantunut, mutta tytöt ovat löytäneet nuuskan. Tutkimuksen mukaan tytöistä noin 19 prosenttia on käyttänyt joskus nuuskaa. Pojiista vastaavasti 35 prosenttia.

Helsingin kielilukion nuoret ovat tiedosta yllättyneitä.

– Olen kuullut tosi monelta tytöltä, kuinka ällöä se on, niin joo kyllä se on aika yllättävää, naurahtaa Violet Ly.

Aaro Perä-Rouhullakaan ei asiasta ole havaintoa.

– Olen aina luullut, että tytöt eivät käytä yhtään tai lähes ollenkaan.

Tytöillä nuuskaaminen on lisääntynyt. Vuonna 2019 19 prosenttia tytöistä oli joskus käyttänyt nuuskaa. Henrietta Hassinen / Yle

Tutkijan mukaan ilmiön taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä. Nuuskapussit ja -pakkaukset ovat muuttuneet helpommin käytettäviksi, pienikokoisemmiksi, ja niitä on saatavilla esimerkiksi kosmetiikkapakkausta muistuttavissa rasioissa. Se voi osaltaan houkutella tyttöjä.

– Nuuskaa saa helposti sosiaalisen median kautta, ja nuuskaamisen yleistyminen pojilla on voinut tuoda tuotteet näkyvämmäksi myös tyttöjen arjessa, aprikoi Raitasalo.

Tutkimus on neljän vuoden välein tehtävä laaja eurooppalainen ESPAD-tutkimus (European School Survey Project), jossa tutkitaan nuorten päihteidenkäyttöä ja päihteiden saatavuutta. Suomesta tutkimukseen saatiin vastauksia yli 4 600:lta peruskoulun 9. luokan oppilaalta.

