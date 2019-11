Herätys: Työaikoihin haussa lisää joustoa, sähköautojen latauspisteistä kinaa, elokuvakampanja kitkee seksuaalista häirintää

Uuden työaikalain mahdollistamassa joustotyössä vähintään puolet työajasta on sellaista, josta työntekijä itse saa päättää, koska ja missä työskentelee. Turkulainen Mikael Montonen kokoustaa etänä Helsingin-junassa.

Uuden työaikalain mahdollistamassa joustotyössä vähintään puolet työajasta on sellaista, josta työntekijä itse saa päättää, koska ja missä työskentelee. Turkulainen Mikael Montonen kokoustaa etänä Helsingin-junassa. Sasha Silvala / Yle

Työnantaja voi pian teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä ja yötyötä

Pitkään kiistelty työaikalaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Sen avulla on haluttu tuoda työaikoihin lisää joustoa. Yhä useamman arki mutkistuu, kun työnantaja voi teettää aiempaa vapaammin vuorotyötä, ylitöitä ja yötöitä ja epäsäännöllinen työaika laajenee uusille aloille.

Miksi Pasilan Triplassa sähköautojen latauspisteitä on 300 ja Tyksissä nolla?

Sähköautopaikoilla olevia autoja Pasilan kauppakeskuksessa. Antti Kolppo / Yle

Hallitus yrittää lisätä sähköautojen latauspisteitä tai vähintään latausvalmiutta myös muiden kuin asuinkiinteistöjen pihoille. Jos ei ole latauspaikkoja, ei autojen määräkään voi lisääntyä. Kustannusten jakamisesta ollaan yhä erimielisiä. Kaupalliset tahot tuntuvat tarjoavan latausmahdollisuuksia julkisia toimijoita paremmin. Onko näin ja kenen kukkarosta julkisten latauspaikkojen kustannukset tulisi napata?

Venäjä hakee suurvallan vaikutusvaltaa Afrikassa

Venäjä myy aseita muun muassa konfliktin repimään Keski-Afrikan tasavaltaan. Kuvassa kongolainen rauhanturvaaja partioi pääkaupunki Banguissa vuonna 2014. Legnan Koula / EPA

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kilpailivat vaikutusvallasta Afrikassa, mutta Neuvostoliiton hajottua Venäjän rooli romahti. Kiina on pitkällä Venäjän edellä, sen kauppa on Afrikan maihin kymmenkertainen arvoltaan. Venäjä kuitenkin pyrkii kohentamaan asemiaan, ja mahdollisuuksia osuuden kasvattamiseen on, koska osa Afrikan maista kokee olevansa jo liiankin riippuvainen Kiinasta.

Kohuttu planetaarinen ruokavalio olisi liian kallis monille

Ehdotettu ruokavalio painottuisi vihanneksiin, hedelmiin, täysjyväviljoihin, palkokasveihin, pähkinöihin ja tyydyttämättömiin rasvoihin. Nadezhda Nesterova / AOP

Arvostetun tutkijaryhmän tammikuussa julkistama, terveydelle ja ympäristölle ideaali ruokavalio olisi aivan liian kallis 1,58 miljardille ihmiselle Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Ehdotettu kasvispainotteinen ruokavalio maksaisi tuoreen tutkimuksen mukaan arviolta keskimäärin noin 2,60 euroa päivässä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa laajat väkijoukot ansaitsevat vähemmän kuin mitä ruokavalio maksaisi päivässä..

Poikkeuksellinen elokuvakampanja kitkee seksuaalista häirintää

Inari Niemen Tyttöbileet-elokuvassa Sissi (Elsa Marjanen), Nana (Alisa Röyttä), Eveliina (Anna Kare) ja Ellen (Yasmin Najjar) riisuvat bileissä paidat päältään ja saavat yleisöä. Johanna Onnismaa/Tuffi Films

Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta on dokumenttielokuvan saralla pitkät perinteet, mutta fiktioon ilmiö vasta tekee tuloaan. Tuffi Films on valjastanut yksitoista seksuaalista häirintää ja sukupuolittunutta valtaa käsittelevää Yksittäistapaus-lyhytelokuvaansa osaksi kampanjaa, joka pureutuu ilmiöön etenkin kouluissa. Kokonaisuus on herättänyt kiinnostusta myös maailmalla.

Länteen luntaa, etelässä lauhtuu

Yle

Aamulla lunta satelee paikoin lännessä. Suuressa osassa maata on pilvipoutaa ja pakkasta. Iltapäiväksi lounaasta saapuu sateita ja etelässä sää lauhtuu. Paikoin lunta voi lännessä kertyä muutamia senttejä päivän aikana. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.