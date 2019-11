Pariskunta keräsi satoja lasilintuja, joiden arvo on 250 000 euroa – antavat nyt lähes kaikki pois: "Yksi on ylitse muiden"

Oiva Toikan suunnittelema Jalokiwi-lintu on satojen eurojen arvoinen. Se kuuluu Haminan kaupungille lahjoitettuun valtavaan lasilintukokoelmaan.

Oiva Toikan suunnittelema Jalokiwi-lintu on satojen eurojen arvoinen. Se kuuluu Haminan kaupungille lahjoitettuun valtavaan lasilintukokoelmaan. Tiina Karppi / Yle

Seppo ja Liisa Laine lahjoittivat arvokkaan lasilintukokoelmansa Haminan kaupungille. Heille hintaa suurempi merkitys on ollut tunteilla, jotka lintuihin kiteytyvät.

Sisääntulijaa tervehtii valtava parvi lintuja. Pöllöjä, kurkia, ankkoja sekä kymmeniä muita lajeja. Vitriinien suojista kajastava värikirjo on pysäyttävä.

Yhteensä lintuja on 606 – ja ne ovat kaikki lasia. Ne on suunnitellut edesmennyt muotoilija Oiva Toikka, ja valtavan kokoelman on kerännyt eläköitynyt haminalainen yrittäjäpariskunta Seppo ja Liisa Laine.

– Se on ollut rakas harrastuksemme, joka on tuonut paljon iloa eläkepäivillemme, Liisa Laine sanoo hymyillen hieman kaihoisasti.

Haikeuteen on syynsä: pariskunta on juuri luovuttanut valtaisan kokoelmansa Haminan kaupungille. Keskiviikosta alkaen heidän keräämänsä linnut ovat olleet kaikkien nähtävillä kaupungin kirjaston Kasper-salissa.

Sitä rakkainta lintua lukuun ottamatta.

Liisa ja Seppo Laine ovat nauttineet lasilintukeräilyn tuomasta jännityksestä. Tiina Karppi / Yle

Jännitystä eläkepäiville

Kaikki alkoi vuonna 1988, kun Seppo ja Liisa Laine saivat lahjaksi ensimmäiset lintunsa. Niiden kauneus lumosi heti.

– Linnut ovat upeaa taidetta. Ei niitä tarvitse kuin vain katsoa, että ymmärtää niiden viehätyksen. Siitä se keräilyintokin lähti, hiljakseen, Seppo Laine myhäilee.

Kokoelmaan kuuluu paljon eri lajeista inspiraationsa saaneita lintuja. Tiina Karppi / Yle

Keräilyharrastus on tuonut kaivattua jännitystä eläkepäiville.

– Jos joku lintu on ollut kiikarissa, niin se on myös pitänyt saada.

Esimerkiksi Haikaraemoa pariskunta metsästi 15 vuotta. Kiikkurista he puolestaan maksoivat 1500 euroa, jotta saivat sen osaksi kokoelmaansa.

– Keräily on vaatinut monia antiikkimessureissuja ja ahkeraa huutokauppasivustojen selailua.

Osa lasilinnuista on pikkiriikkisiä. Osa puolestaan on useiden kymmenien senttimetrien korkuisia. Tiina Karppi / Yle

Lintujen kauneus pääsee vihdoin oikeuksiinsa

Iän karttuessa pariskunta alkoi pohtia, mitä tekisi yli 600 linnun kokoelmalleen. Siihen asti ne olivat olleet esillä vitriinissä heidän kotinsa olohuoneessa.

– Monet sanoivat, että näidenhän pitäisi olla kaikkien nähtävillä! Siitä idea kaupungille lahjoittamiseen lähti, Seppo Laine kertoo.

Samalla ratkesi heidän toinen huolenaiheensa, kokoelman mahdollinen hajoaminen.

Kokoelmassa on myös paljon samoja lintuja eri väreissä. Tiina Karppi / Yle

– Halusimme pitää linnut yhdessä, minkä vuoksi emme tahtoneet laittaa niitä myyntiin. Toivomme, että kaupunki pitää kokoelman eheänä, Liisa Laine sanoo.

Sadat linnut on nyt jaoteltu Kasper-saliin neljään eri vitriiniin. Liisa ja Seppo Laine ovat haltioituneita näkemästään.

– Täällä lintujen kauneus pääsee todella oikeuksiinsa, sillä ne mahtuvat olemaan esillä paljon väljemmin kuin meillä kotona.

Lasilintunättely on avoinna kaikille kirjaston aukioloaikoina. Tiina Karppi / Yle

Satojen tuhansien arvoinen kokoelma

Legendaarinen lasimuotoilija Oiva Toikka kuoli tämän vuoden keväällä. Taiteilijan kuoleman jälkeen myös hänen teostensa hinta kasvoi.

Seppo ja Liisa Laineen lasilintukokoelman arvoksi arvioitiin heti Toikan kuoleman jälkeen 250 000 euroa.

Arvo on parhaillaan uudelleenarvioitavana.

Lasilintujen loiste on herättänyt ihastusta Laineiden tuttavapiirissä jo vuosia. Tiina Karppi / Yle

Kun Laineet aloittivat lasilintuharrastuksensa 30 vuotta sitten, Suomessa oli vielä käytössä markat.

– Siihen aikaan verrattuna hinnat ovat nykyään aivan pilvissä, Liisa Laine henkäisee.

Seppo Laine nyökyttää.

– Joidenkin lintujen hinta on ollut 10-kertainen alkuperäisestä, kun olemme ostaneet sen.

Hintaa suurempi merkitys on kuitenkin ollut tunteilla, jotka lintuihin kiteytyvät.

Oiva Toikan teokset ovat kasvattaneet arvoaan taiteilijan kuoleman jälkeen. Tiina Karppi / Yle

Yksi ylitse muiden

Muotoilija Oiva Toikka oli kotoisin Viipurista, aivan kuten Seppo ja Liisa Lainekin. He tuntevat sitä kautta erityistä yhteyttä Toikkaan – ja etenkin yhteen hänen töistään: Karjalan laulujoutseneen.

– Me olemme sieltä lähtöisin, ja laulujoutsen on meille rakkain lintu, ylitse muiden. Se jäi meille kotiin, Liisa Laine sanoo.

Sitten hänen suupielensä kääntyvät veikeään hymyyn.

– Se – ja kymmenkunta muuta. Ettei tule aivan tyhjä olo!