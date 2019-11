Paljon huomiota herättänyt planetaarinen ruokavalio olisi liian kallis puolelletoista miljardille ihmiselle

Saharan eteläpuoleisen Afrikan ihmisistä suurimmalla osalla kaikki tulotkaan eivät riittäisi the EAT-Lancet -komission ehdottamaan ruokavalioon, jonka piti taata terveellinen ruoka koko maapallon väestölle.

Arvostetun tutkijaryhmän tammikuussa julkistama, terveydelle ja ympäristölle ideaali ruokavalio olisi aivan liian kallis suurelle osalle Afrikan ja Etelä-Aasian maiden ihmisiä.

International Food Policy Research Instituten (IFPRI) ja Tuftsin yliopiston Friedman School of Nutrition Science and Policyn jatkotutkimuksen mukaan kasvispainotteinen planetaarinen ruokavalio (siirryt toiseen palveluun) olisi liian kallis vähintään noin 1,58 miljardille ihmiselle.

Tutkijat laskivat kyseisen ruokavalion hinnan 159 maassa ja vertasivat sitä kotitalouksien tuloihin.

Ehdotettu kasvispainotteinen ruokavalio maksaisi Lance Global Health -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan arviolta keskimäärin noin 2,60 euroa päivässä.

Hinta perustuu vertailuun 744 ruoka-aineen vähittäismyyntihinnoista.

Suurella osalla väestöstä kaikki tulotkaan eivät riittäisi ehdotetun kaltaiseen ravintoon. The EAT-Lancet -komission alkuperäisessä suosituksessa hintaa ei ollut laskettu.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 57 prosenttia ja Etelä-Aasiassa 38,4 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin mitä ruokavalio päivässä paikallisesti maksaisi.

Lähde: EAT–Lancet Commission Yle Uutisgrafiikka

Ehdotettu ruokavalio painottuisi vihanneksiin, hedelmiin, täysjyväviljoihin, palkokasveihin, pähkinöihin ja tyydyttämättömiin rasvoihin.

Ruokavaliossa olisi jonkin verran kalaa ja mereneläviä sekä kanaa, mutta vain vähän punaista lihaa ja prosessoitua lihaa.

Jatkotutkimuksen mukaan planetaarinen ruokavalio olisi reilusti kalliimpi kuin halvin ruokavalio, jossa yhdistettäisiin 20 tärkeää ravintoainetta.

Lisäksi the EAT-Lancet-komission suosituksessa on jatkotutkimuksen mukaan enemmän eläinperäistä ravintoa, hedelmiä ja vihanneksia kuin on terveydelle välttämätöntä.

Ruokavalioon ladattiin suuria toiveita

Tammikuussa julkaistuilla planetaarisen ruokavalion ravintosuosituksilla voitaisiin the EAT-Lancet -komission mukaan pelastaa miljoonia ihmishenkiä, taata terveellinen ruokavalio koko maapallon kasvavalle väestölle ja välttää ympäristökatastrofi.

Raportin pääviesti oli se, että ihmisten olisi alettava syömään yhä kasvispainotteisemmin ja terveellisemmin väestön kasvaessa ja ilmastonmuutoksen edetessä. Raportissa katsottiin vuoteen 2050, jolloin maapallolla elää ennusteiden mukaan 10 miljardia ihmistä.

Nykyisin 820 miljoonaa ihmistä elää puutteellisella ravinnolla ja suurempi joukko syö joko huonolaatuista ruokaa tai syö liikaa.

