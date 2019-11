Lentoyhtiö on kuullut yli sataa työntekijäänsä asiakkaiden nettiyhteyksien käytöstä. Irtisanottujen mukaan ainakin kahdeksan on saanut potkut.

Lentoyhtiö Finnairin irtisanomat työntekijät pitävät kohteluaan kohtuuttomana. Heidän mielestään langattoman internet-yhteyden käyttöä koskevat säännöt ja käytännöt ovat olleet sekä epämääräisiä että vaihtelevia.

Useat matkustamon työntekijät ovat saaneet lähteä yhtiöstä, koska ovat käyttäneet asiakkaille tarkoitettuja internet-yhteyksiä lentojen aikana.

Ylen haastattelemien irtisanottujen ja muiden työntekijöiden mukaan irtisanottuja olisi tällä hetkellä noin kahdeksan kappaletta. Yhtiö ei kerro vyyhdin tässä vaiheessa tarkkaa irtisanottujen määrää.

– Muutama on irtisanottu ja selvitykset jatkuvat arviolta marraskuun ajan, johtaja Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä vahvistaa.

Varoituksen ja potkujen raja epäselvä

Neljä irtisanottua antoi haastattelun Ylen A-studion toimitukselle puhelimitse. He kaikki pitävät irtisanomista liian ankarana seurauksena tekemästään virheestä.

– Miksi minut on sanottu irti ja joillekin toisille on annettu varoitus, yksi irtisanotuista ihmettelee.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että vain “räikeästi ja laajamittaisesti" väärin toimineet henkilöt sanotaan irti. Muut asiakkaiden nettiyhteyksiä käyttäneet saavat varoituksen.

Kaikkiaan yli sata henkilöä on joutunut selvityksen kohteeksi asiakkaiden nettiyhteyksien käytöstä. Finnairin viestintä ei halua kertoa tarkemmin, missä irtisanomisen raja kulkee.

Irtisanomisen ja varoituksen raja on jäänyt epäselväksi myös Ylen haastattelemille työntekijöille.

Johtaja Päivyt Tallqvist myöntää, että irtisanominen ilman aikaisemmin annettuja varoituksia on harvinaista.

– Irtisanomisiin ei lähdetä koskaan kevein perustein. Yhdenkin kokeneen työntekijän lähteminen on meille menetys, Tallqvist sanoo.

Ylen haastattelemat irtisanotut kertovat, että he eivät ole saaneet varoitusta netinkäytöstä eivätkä muistakaan virheistä.

Nettiyhteys kuuluu asiakkaalle

Irtisanotuilla ja Finnairin viestinnän johdolla on eri käsitys internetin pelisääntöjen ohjeistuksesta.

Internetin käyttöä koskevat säännöt ja käytännöt ovat jääneet epäselviksi Ylen haastattelemille Finnairin työntekijöille.

Kaikki neljä irtisanottua kertovat aikaisemmin saaneensa käyttöönsä maksuttomia tunnuksia koneen langattomaan nettiin. Haastateltujen mukaan käytäntö on kiristynyt viime aikoina. Kukaan ei muista saaneensa ääneen lausuttuja selkeitä ohjeita siitä, millä ehdoilla internet-yhteyksiä voi käyttää lennon aikana.

Mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist taas vakuuttaa, että säännöt ovat olleet selvät aina.

– Ohje on aivan yksiselitteinen. Se on asiakkaille maksullinen palvelu, joka ei kuulu henkilökunnan käyttöön, Tallqvist sanoo puhelimitse.

Tallqvist huomauttaa, että maksuttomia tunnuksia saa käyttöönsä esimieheltä yhä edelleen äkillisen tarpeen tullessa.

Nettiin pääsee asiakkaan nimellä

Matkustamon henkilökunta ei tule käyttäneeksi matkustajille tarkoitettua internet-yhteyttä vahingossa. Tallqvist kertoo, että työntekijän on käytettävä matkustajan nimeä ja istuinpaikkaa saadakseen langattoman nettiyhteyden käyttöönsä lennon aikana.

Finnairin mukaan asiakas on ostanut kyseisen nettiyhteyden itselleen. Yhteyden voi ostaa erikseen lennolle tai se kuuluu paljon palveluja käyttävän tasoasiakkaan palveluun.

Jos henkilökunta on ottanut asiakkaalle varatun yhteyden käyttöönsä, asiakas ei pääse käsiksi palveluun. Jos asiakas valittaa asiasta henkilökunnalle, hän saa Finnairin mukaan uuden tunnuksen käyttöönsä.

Ylen haastattelemat irtisanotut katuvat asiakkaiden netin käyttöä.

Henkilökunnalla oma verkko

Matkustamohenkilökunnan käytössä tällä hetkellä on oma langaton nettiyhteys. Se on tarkoitettu henkilökunnalle työntekoon liittyvien ohjelmien käyttöön.

Ylen toimitus on nähnyt ohjeet, jotka henkilökunnalle on lähetetty äskettäin. Ohjeissa kerrotaan, että Whatsapp -viestien lähettäminen työskentelyyn tarkoitetun verkon kautta on sallittua erityistapauksissa.

– Kotiin voi lähettää viestin, jos kone on myöhässä vaikkapa lumisateen tai sankan sumun vuoksi, Päivyt Tallqvist kertoo esimerkin.

Henkilökunnan jäsenen mukaan Whatsapp-viestienkin lähettämiseen tarvitsi vielä äskettäin erillisen internet-yhteyden.

Ylen haastattelemien työntekijöiden mukaan nettiyhteyksiin on liittynyt paljon muutoksia ja siksi epämääräisyyttä.