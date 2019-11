Brasiliassa korkeimman oikeuden päätös saattaa vapauttaa korruptiotuomiota istuvan ex-presidentin

Brasilian korkein oikeus päätti, että rikoksesta tuomittu voidaan vangita vasta kun kaikki valitusmahdollisuudet on käytetty.

Brasiliassa korkein oikeus on tehnyt päätöksen, jonka varjolla lähes tuhannet tuomiostaan valittavat saattavat päästä vapaaksi.

Heidän joukossaan on Brasilian korruptiosta vankilaan tuomittu entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva.

Korkein oikeus päätti torstaina äänin 6–5, että rikoksesta tuomitun vankilatuomio voi alkaa vasta silloin, kun hän on käyttänyt kaikki mahdolliset keinot tuomiosta valittamiseen (siirryt toiseen palveluun). Aiemmin tuomiostaan valittaneiden vankilatuomio alkoi välittömästi, jos ensimmäinen muutoksenhaku hylättiin.

Korkein oikeus hylkäsi kesällä Lulan pyynnön päästä välittömäksi vapaaksi vankilasta.

Entisen presidentin asianajaja kertoo tiedotteessa, että Lulan vapauttamista pyydetään perjantaina. Korkeimmassa oikeudessa muutoksen puolesta äänestäneen tuomarin mukaan vapauttamispäätökset ovat tapauskohtaisia.

Lula istuu tuomiotaan Curitiban kaupungissa. Päätöksen mahdollisesta vapauttamisesta tekee kaupungissa työskentelevä tuomari.

Luiz Inácio Lula da Silva. Antonio Lacerda / EPA

Lahjusskandaali upotti presidentin

Lula oli Brasilian presidentti vuosina 2003–2011. Vuonna 2017 hänet tuomittiin 12 vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi vankilaan lahjusten ottamisesta. Oikeus katsoi hänen ottaneen yli miljoonan euron arvoiset lahjukset insinööritoimistolta niin sanotussa autopesulaskandaalissa.

Tuomio esti häntä osallistumasta presidentinvaaleihin. Myöhemmin tuomiota lyhennettiin kahdeksaan vuoteen ja kymmeneen kuukauteen.

Lula on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin ja pitää tuomiotaan poliittisena. Hän on edelleen suosittu hahmo (siirryt toiseen palveluun) vasemmiston keskuudessa ja hänen vapauttamistaan on pyydetty toistuvasti.

Autopesulaskandaalin syyttäjinä toimineiden mukaan päätös on ristiriidassa korruptionvastaisen taistelun kanssa. Useat skandaaliin sekaantuneet ja siitä tuomitut vaikutusvaltaiset brasilialaiset voivat nyt hakea vapautumista.

