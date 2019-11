Hongkongissa kutsuttu koolle suuria mielenosoituksia – syynä opiskelijan kuolema

Hongkongissa hallintoa vastustavat mielenosoittajat ovat kutsuneet koolle kaupunginlaajuisia mielenosoituksia.

Hiljaisten mielenosoitusten tarkoituksena on surra perjantaina kuollutta opiskelijaa. Tiedot 22-vuotiaan tietojenkäsittelyopin opiskelijan kuolemaan johtaneista tapahtumista ovat tällä hetkellä vielä epäselviä ja niistä liikkuu ristiriitaisia tietoja.

Tällä hetkellä tiedetään se, että 22-vuotias mies vietiin sairaalaan maanantain aikaisina tunteina sen jälkeen kun hän oli pudonnut parkkihallin kolmannesta kerroksesta alempaan kerrokseen. Hänet löydettiin Tseung Kwan O -kaupunginosassa sijaitsevasta parkkihallista tajuttomana. Hän sai putoamisesta vakavan aivovamman ja vaipui koomaan (siirryt toiseen palveluun). Opiskelija vahvistettiin kuolleeksi perjantaiaamuna.

Putoamisen on väitetty johtuvan siitä, että opiskelija oli kiivennyt parkkihallin ulkonemalle kyynelkaasua pakoon, jota poliisi oli mielenosoittajien mukaan laukaissut parkkihalliin useita kertoja.

Poliisi vahvistaa tiedot siitä, että kyynelkaasua on käytetty, mutta kertoo, että kaasua käytettiin mielenosoittajajoukon hajottamiseen parkkihallin läheisyydestä. Poliisin mukaan alueella, josta opiskelija löytyi, havaittiin vain pieniä määriä kyynelkaasua. Poliisi torppasi myös väitteet siitä, että ensihoitajien työskentelyä tai paikalle saapunutta ambulanssia olisi häiritty.

Protestoijat olivat aiemmin heitelleet esineitä parkkihallia kohti. Kuolleen opiskelijan mahdollista osallisuutta protesteihin ei ole varmistettu.

Kuoleman arvioidaan kiihdyttävät jo kuukausia Hongkongissa jatkuneita mielenilmauksia. Mielenosoittajat ovat syyttäneet poliisia liiallisesta voimankäytöstä protestien aikana.

Hong Kong University of Science and Technology -yliopiston johto on kehottanut opiskelijoita "hillitsemään itsensä ja pysymään rauhallisena vaikeana hetkenä".

Kuluneiden kuukausien aikana mielenosoituksiin on liitetty muutama kuolemantapaus. Yhden henkilön on kerrottu tehneen itsemurhan ja yksi ihminen kuoli pudottuaan rakennuksesta, johon hän oli ripustamassa banderollia.

Lähteet: AFP, Reuters