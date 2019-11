Kulmakarvojen microblading-värjäyksestä löytyi turvallisuuspuutteita – Tukes vaatii asiakkaiden parempaa informoimista

Tukes ehdottaa, että microblading-kulmia tekevät kysyisivät asiakkailta mahdollisesta nikkeliallergiasta ja ottaisivat paremmin selvää, mitä aineita väreissä on.

Microblading-tekniikalla tehty värjäys on lähempänä tatuointia kuin meikkiä.

Näyttävät ja huolitellut kulmakarvat ovat varsinkin nuorten naisten suosiossa. Kulmia värjätään ja meikataan monin eri tavoin, ja yksi keino saada kasvoille ilmettä on teettää microblading-kulmat. Siinä väripigmentti viedään ihon pintakerrokseen ohuilla terillä. Kyseessä onkin itse asiassa kestomeikin sijaan kosmeettinen tatuointi.

Microbladingin suosio on viime vuosina kasvanut meillä ja maailmalla. Samalla esiin on noussut myös ongelmia kuten eri tavoin pieleen menneitä operaatioita ja yliherkkyysreaktioita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes katsookin, että värjäystekniikkaan liittyy samankaltaisia riskejä kuin tatuointeihin.

Tukes on tänä ja viime vuonna tehostetusti valvonut microblading-palveluiden turvallisuutta Suomessa. Laaja valvontaprojekti selvitti, millaisia turvallisuuskäytäntöjä alalla on. Virasto kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että valvonnassa tarkastettiin 37 palveluntarjoajaa. Lisäksi tehtiin 30 tarkastusta, jotka kohdistuivat turvallisuusasiakirjoihin.

Tukesin mukana puutteita löytyi kahdessa asiassa: lakisääteisissä asiakirjoissa ja palveluntarjoajien ymmärryksessä siitä, mitä käytetyt väriaineet sisältävät.

Nikkelille allerginen voi saada väreistä pitkäaikaisen riesan

Koska menetelmä voidaan rinnastaa tatuointiin, täytyy palveluntarjoajan laatia siitä turvallisuusasiakirja, jossa kerrotaan miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Tukesin valvonnassa paljastui, että monelta microbladingiä tarjoavalta tällainen asiakirja puuttui kokonaan tai siinä oli puutteita.

Lain mukaan palveluntarjoan velvollisuus on antaa asiakkaalle kaikki palvelun turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot. Lisäksi palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että värjäyksessä käytetyt aineet ovat turvallisia.

Osa palveluntarjoajista ei kuitenkaan Tukesin tarkastuksen mukaan tiennyt tarpeeksi käyttämistään väriaineista. Pigmentointi- ja tatuointivärit eivät ole kosmetiikkaa, vaan kemikaaleja, joita säädellään EU:n kemikaalilainsäädännöllä.

Jotkut värit sisältävät muun muassa rautaoksidia, joka on sallittu väriaine, mutta joka voi vapauttaa ihoon nikkeliä. Tämä on riski nikkeliallergiselle asiakkaalle. Kun väri on laitettu ihoon, sen haittavaikutukset voivat kestää pitkään.

Tukes ehdottaa, että microblading-kulmia tekevät kysyisivät asiakkailta mahdollisesta nikkeliallergiasta ja ottaisivat paremmin selvää, mitä aineita väreissä on. Vastuullinen tekijä myös kertoo asiakkaalle toimenpiteestä huolellisesti ennen sitä sekä antaa ohjeet jälkihoitoon ja toimintatapaan mahdollisten komplikaatioiden esiintyessä.

