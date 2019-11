Kalastuskiintiö ylittyi kahdella joella Utsjoella – syynä "inhimillinen erehdys"

UtsjokiKahden joen kalastusluvat ylittyivät Utsjoella viime kesänä. Metsähallituksen mukaan syynä oli inhimillinen erehdys. Metsähallitus ilmoitti asiasta perjantaina Utsjoen kuntakohtaisessa neuvottelukunnassa.

Metsähallituksen oman kiintiöpäätöksen mukaan Kuoppilasjokeen sai myöntää 20 lupavuorokautta ja Vetsijokeen 100 lupavuorokautta. Metsähallituksen mukaan myyntiin tuli kaksinkertainen määrä lupavuorokausia lupamyyntijärjestelmään tulleen inhimillisen erehdyksen vuoksi.

Ylimääräinen kiintiö myös käytettiin.

Erehdys koski vieraspaikkakuntalaisille myytäviä vuorokausilupia. Paikalliset kalastajat ovat voineet viime kevään lakimuutoksen ansiosta lunastaa oman kunnan jokikohteet kattavan edullisen kausiluvan, joiden määrä ei ole kiintiöity.

Muilla Ylä-Lapin kalastuskohteilla järjestelmä toimi oikein, eikä ylityksiä päässyt syntymään.

– Tämä on erittäin paha erhe. Tilanne Ylä-Lapissa on ollut herkkä viime vuosien kalastuslain muutosten myötä. Toivottavasti tämä virheemme ei pilaa sitä hyvää yhteistyötä, joka Ylä-Lapissa on onnistuttu saavuttamaan, erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta sanoo tiedotteessa.

Bisin mukaan Metsähallitus käy läpi lupamyynnin valmisteluun liittyvät asiat, jotta vastaavaa ei jatkossa pääsisi tapahtumaan. Hänen mukaansa sisäistä ohjeistusta on täsmennettävä ja tulevia lupamääriä voidaan myös arvioida uudelleen.

Seuraavaksi Metsähallitus odottaa Luonnonvarakeskukselta yhteenvetoa kesän saalis- ja lupamääristä, joissa ovat mukana tiedot myös muilta vesialueiden omistajilta. Tämän jälkeen virheen vaikutusta voidaan arvioida ensi vuoden kalastuksen suunnitteluun.