Työllisyysennusteet ovat järjestään synkempiä kuin toteutuneet luvut – "Olemme mielellämme väärässä", sanoo ennusteen tekijä

Viralliset talous- ja työllisyysennusteet tuntuvat usein olevan sävyltään synkisteleviä. Näin kävi tänäänkin, kun työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi lievään pessimismiin taipuvan ennusteen vuosille 2020–2021.

Ennusteet ovat kuitenkin järjestään negatiivisempia kuin myöhemmin paljastuvat toteutuneet luvut, selviää Ylen kokoamasta pienestä otoksesta. Otoksessa on käyty läpi TEM:n vuosien 2015–2019 syksyn työmarkkinaennusteet (siirryt toiseen palveluun).

Otetaan ensin tarkasteluun työttömyysaste:

TEM:n ennusteet ovat järjestään synkistelleet tulevaa. Heikoimmin ennuste osui vuonna 2016 ja parhaimmin seuraavana vuonna. Keskimääräinen virhe on puoli prosenttiyksikköä.

Sama trendi näkyy valtakunnan kenties tämän hetken seuratuimmassa yksittäisessä luvussa eli työllisyysasteessa:

Vuonna 2018 lukema heitti eniten – melko paljon – ja vuonna 2016 vähiten.

Vuoden 2019 luvuissa aiempi ennuste syksyltä 2018 on positiivisempi kuin tänään julkistettu tuore ennuste. Tämä on otoksen luvuista ainoa, jossa alkuperäinen ennuste näyttää olleen todellista kehitystä valoisampi.

Katsotaan vielä ennusteita työttömien työnhakijoiden määrästä:

Kappalemääräisesti isoin heitto tuli vuonna 2017, jonka työttömien määrä heittää yli 30 000:lla. Viime vuodelle ennustettu luku oli sen sijaan melko lähellä todellisuutta.

Ennusteen tekijä: Emme ole tahallamme pessimistejä

Onko ennusteen pohjavire lähtökohtaisesti pessimistinen? Tulkitseeko TEM kehitystä mieluummin vähän alakanttiin, jottei tulisi luoneeksi katteetonta optimismia?

– Emme ajattele niin, torjuu TEM:n neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Hän on ollut useana vuonna mukana ennusteen laativassa ryhmässä, ja niin tälläkin kertaa. Mitä mieltä hän itse on osumatarkkuudesta?

– Välillä on osuttu paremmin ja välillä huonommin. Tosi harvoin ennuste osuu täysin kohdalleen. Se ei ole tiedettä, vaan senhetkinen paras arvio, Alatalo sanoo.

Pohjalla käytetään matemaattista laskentamallia, joka on Alatalon mukaan "melko yksinkertainen".

Mutta.

Talouskasvu menee kuitenkin vain harvoin täysin ennusteen mukaan, ja lisäksi lopputulosta sekoittavat käänteet esimerkiksi politiikassa ja maailmantaloudessa. Niitä yritetään ottaa huomioon ennusteessa, mutta vain, jos päätöksiä on jo tehty ja niiden seurauksia pystytään luotettavasti arvioimaan.

Tyypillisesti politiikkamuutoksia ei lasketa mukaan ennusteisiin.

Eikä työllisyyskään syki täysin samassa tahdissa kuin koko talous. Tämä selittää ison heiton vuoden 2018 työllisyysasteen luvuissa.

– Vuosi 2018 oli hyvä esimerkki poikkeuksellisesta vuodesta. Työllisyyskehitys oli paljon parempaa, kuin mitä olisi voinut odottaa bkt:n kehityksen perusteella. Se oli hurja se työllisyyden kasvu.

"Olemme mielellämme väärässä"

Työmarkkinaennusteen laatii aina kolmihenkinen ryhmä muun työn ohessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tässä jutussa on käytetty reiluuden nimissä vain syksyn ennusteita – loppusyksystä näkymä seuraavaan vuoteen on tarkempi kuin vielä keväällä.

Tuore ennuste povaa jälleen synkkeneviä lukuja ensi vuodelle ja vuodelle 2021. Työttömyyden ei pitäisi lisääntyä eikä työllisten määrän vähentyä, mutta positiivinen kehitys uhkaa hiipua.

Vai uhkaako?

– Olemme mielellämme väärässä. Toivotaan, että vuonna 2021 kehitys on parempaa kuin näiden lukujen valossa.

"Näin TEM ennusti" on aina edellisen syksyn ennuste (esim. syksyn 2015 arvio 2016 lukemasta). "Näin kävi" on seuraavan vuoden syksyn luku (esim. syksyn 2017 tieto vuoden 2016 lukemasta). Vuoden 2019 luvuista ensimmäinen on vuoden 2018 syksyn ennuste ja toinen syksyn 2019 ennuste.

