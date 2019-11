Juha-Pekka Koskisen Tulisiipi saattaa lentää kansainvälisille markkinoille

Hämeenlinnalaiskirjailija Juha-Pekka Koskinen on tehnyt sopimuksen Tulisiipi-kirjan käännösoikeuksista Ferly-agentuurin kanssa. Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi torstaina nimetystä teoksesta tehdään parhaillaan käännösnäytteitä vientityötä varten.

– Olen pitänyt kirjojeni käännösoikeudet itselläni tosi pitkään, enkä ole hakenut sitä aktiivisesti moneen vuoteen. Nyt kun tuli tämä tilaisuus ja agentti oli niin kiinnostunut, niin sitten solmin kyllä sopimuksen, kertoo JP Koskinen.

Sopimus Tulisiivestä ja Ystäväni Rasputinista on tehty jo paljon ennen tietoa tuoreimman teoksen Finlandia-ehdokkuudesta.

– Nyt on kierretty jo parit messut ja Tulisiipi on esitelty lehdykkänä. Käännösnäyte on vasta tekeillä ja sitä tarvitaan aina kuitenkin siihen varsinaiseen myyntityöhön, eli se on vielä siinä vaiheessa.

Koskinen otti ehdokkuuden rauhallisesti

JP Koskinen on ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi jo toistamiseen. Mies kertoo, että nyt ehdokkuus tuntuu erilaiselta.

Finlandia-ehdokkaat ovat tänä vuonna hyvin erilaisia, joten jokaiseen makuun löytyy luettavaa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

– Kun on ollut jo yhden kerran jossain, ei se toinen kerta ole ihan samanlainen. Tiedät vähän mitä on tulossa ja millainen se hässäkkäpäivä on. En ollut ehkä niin vieraalla maalla kuin ensimmäisellä kerralla, kun kaikki oli uutta. Osasin ottaa vielä rauhallisemmin kuin tavallisesti, kuvailee Koskinen Finlandia-ehdokkaiden julkistustilaisuutta.

Jo pelkkä ehdokkuus on merkittävä asia kirjailijalle.

– Kun vuonna 2013 ystäväni Rasputin oli ehdolla, niin se näkyi kirjan myynnissä ja nosti muitakin kirjojani esille. Toinen ehdokkuus vahvistaa sitä: yksi kerta voi olla vahinko, mutta kun toisen kerran sattuu sama vahinko, niin ehkä se on taitoa. Toinen ehdokkuus on kovempi meriitti ja se lisää kiinnostusta vielä lisää, näin luulen.

Voittajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto julkistetaan marraskuun 27. päivänä.

Tulisiipi yhdistää kolme tarinasolua

Tulisiipi lähti Koskisen mukaan syntymään kolmesta isommasta tarinasolusta: unelmien perään lähteminen, avaruuskilpailu sekä sota ja vankileirit. Kirja kertoo historiallisista tapahtumista lentäjäksi haluavan pienen pojan silmin.

–Se liikkuu ajassa 1920-luvun lopusta 60-luvun alkuun eli 40 vuotta. Maantieteellisesti se kulkee Pohjois-Amerikasta Neuvosto-Karjalaan ja Neuvostoliittoon. Kaarlella on ainoana intohimona lentäminen ja se kulkee kirjassa koko ajan mukana punaisena lankana.

Pikkupoikana koettu lentonäytös sinetöi Kaarlen kohtalon ja hän päättää, että hänestä tulee lentäjä. Kirja vie lukijan keskelle tapahtumia ja imaisee historian pyörteisiin.

– Me näemme historian jälkikäteen ja tiedämme miten kaikki meni. Kaarlelle se on arkipäivää, hän tietää vähemmän kuin lukija. Suuri traagisuus syntyy jälkikäteen, kun tiedetään, mihin tietyt valinnat ovat johtaneet.

Eikä tässä tietenkään vielä kaikki: tuotteliaan Koskisen vuonna 2020 ilmestyvä romaani on jo kustantajalla luettavana.

– Ennakoin, että syksystä voisi tulla kiireinen ja tein hiukan etukenossa, nyt ehdin rauhassa Tulisiiven kanssa hyöriä ympäriinsä.