Kannattaako Tallinnasta hamstrata teetä vai porkkanoita? Tuore hintavertailu kertoo, mitä lahden takaa saa Helsinkiä halvemmalla ja mitä ei

Näissä tuotteissa on vertailun mukaan suurimmat hintaerot. Suomen lipulla ja hintaeroprosentilla merkityt tuotteet ovat näin paljon halvempia Helsingissä, Viron lipulla merkityt Tallinnassa. Petteri Juuti / Yle

Kertakäyttövaippojen, D-vitamiinin, kahvin, teen ja suklaan perään ei kannata lähteä ostosreissulle Suomenlahden yli. Varsinkin vaipat ovat Helsingissä huomattavasti Tallinnaa halvempia. Myös tavallinen särkylääke maksaa täällä puolen lahtea himpun verran vähemmän.

Asia käy ilmi Viron taloustutkimuslaitoksen hintavertailusta (siirryt toiseen palveluun). Mukana on viitisenkymmentä tuotetta ja palvelua.

Esimerkiksi vaipat ovat Helsingissä jopa 30 prosenttia halvempia kuin Tallinnassa.

Pampers-paketti, jossa on 68 kertakäyttövaippaa, maksoi vertailuviikolla (viikko 38) Tallinnassa keskimäärin 13,32 euroa, Helsingissä puolestaan 9,28 euroa.

Grafiikaan on valittu tuotteet, joiden hintaero Helsingin eduksi on suurin. Lähde: Viron taloustutkimuslaitos Petteri Juuti / Yle

Kuten arvata saattaa, suurin osa siitä, mitä Tallinnassa kaupataan, on suomalaisesta näkökulmasta kuitenkin halpaa. Tähän on vaikuttanut myös Viron uusi hallitus.

– Hallitus laski alkoholiveroa heinäkuussa. Se näkyi saman tien hinnoissa, varsinkin oluen hinnassa, tutkimuslaitoksen johtaja Marje Josing kertoo.

Alkoholi on perinteisesti ollut suomalaisten "sisäänheittotuote" Viroon, jonka hintaa on seurattu tiiviisti myös lahden pohjoispuolella. Muun muassa suomalaiset panimot ovat vaatineet eri hallituksia laskemaan alkoholin valmisteveroa Viron alkoholiveron muutoksien tahtiin.

Alkoholi ei silti ole suurimman hintaeron tuoteryhmä.

Esimerkiksi porkkanan, puolen litran Coca-Colan, kanafileen ja kuljettajalta ostetun joukkoliikenteen kertalipun hintaero oli vertailussa vielä alkoholiakin suurempi. Porkkanakilo maksoi hintavertailun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Helsingissä 1,38 euroa, kun Tallinnassa sen sai 0,54 eurolla.

Grafiikaan on valittu tuotteet, joiden hintaero Tallinnan eduksi on suurin. Lähde: Viron taloustutkimuslaitos Petteri Juuti / Yle

Paikallinen työ painaa hintoja alas

Viron hintataso on viimeisen kolmen vuoden aikana hivuttautunut lähemmäksi suomalaista, mutta välimatka on vielä pitkä. Maan hintataso muodostaa Eurostatin mukaan 80 prosenttia EU:n keskiarvosta. Suomen vastaava luku on 122.

Ero näkyy yksittäisten tuotteiden lisäksi varsinkin palveluissa. Viron pienempi tulotaso laskee luonnollisesti myös paikallista työtä sisältävien palvelujen ja tuotteiden hintaa.

Moni suomalainen onkin tottunut matkustamaan palveluiden perässä lahden yli. Tuoreen vertailun mukaan hintaero on suurimmillaan hammaslääkäripalveluissa, mutta myös hiustenleikkuu, taksikyyti, ulkona syöminen ja yöpyminen hotellissa ovat Virossa selkeästi halvempia.

Viron taloustutkimuslaitos vertailee Helsingin ja Tallinnan hintatasoa neljännesvuosittain. Vertailuun otetaan Josingin mukaan yleisimpiä tuotteita ja palveluja, jotka ovat saatavilla jokseenkin samanlaisina Suomenlahden kummankin puolen.

Vertailtava hinta on usean eri liikkeen tai palveluntarjoajan hintojen keskiarvo. Alennuskampanjatkin otetaan huomioon, jos niitä sattuu vertailuviikolla olemaan.

Suomalaiselle halpaa, virolaiselle raastavan kallista

Täysin eri asia on sitten se, miltä suomalaisittain matalilta vaikuttavat hinnat tuntuvat virolaisten kukkarossa. Jos hintatason suhteuttaa tuloihin, moni ostos riipaisee etelänaapureita tavalla, jota täällä on vaikea hahmottaa.

Jos esimerkiksi bensa maksaisi Suomessa suhteessa täkäläiseen 3400 euron keskipalkkaan yhtä paljon kuin Virossa suhteessa sikäläiseen keskipalkkaan, sen litrahinta olisi 3,40 euroa.

500 gramman kahvipaketti maksaisi 12 euroa, 200 gramman suklaalevy seitsemän euroa ja perushotelliyö 330 euroa.

Hintavertailun tulokset vironkielisinä Viron taloustutkimuslaitoksen sivulla. (siirryt toiseen palveluun)