Arki on mullistunut susien takia Sukevalla Pohjois-Savossa – "Tässä on eletty susien ehdoilla"

Ruokaa etsivä susilauma on aiheuttanut ongelmia Pohjois-Savossa Sonkajärven Sukevalla. Tilanne on jatkunut alueella useiden viikkojen ajan.

Susiparin ja muutaman pennun lauma on vieraillut harvinaisen paljon ihmisten pihoilla. Susia on yritetty karkoittaa, mutta huonoin tuloksin. Mikäli karkoittaminen ei onnistu, poliisi saattaa päätyä poikkeukselliseen koko lauman ampumiseen. Lauman urossusi on jo päätetty poistaa.

Sukevalainen Raimo Tervonen on seurannut tiiviisti susien liikkeitä omalla pihallaan. Nälkiintyneet sudet ovat käyneet syömässä omenoita olohuoneen ikkunan alla kasvavasta omenapuusta.

Susipari on huonossa kunnossa

Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarin Seppo Ronkaisen mukaan syy susien pihoilla käynteihin on nälkä. Huonokuntoiset uros-ja naarassusi eivät pysty ruokkimaan pentujaan.

Lauman naarassusi on pannoitettu. Pantaseurannan mukaan pantususi Muusa ei ole saanut tämän vuoden puolella hirviä saaliiksi pennuille kertaakaan. Hirvikanta on alueella hyvä.

Tervosen pihalla susien liikkeet ovat tallentuneet valvontakameraan. Toni Pitkänen / Yle

Susia karkoitetaan ampumalla ilmaan haulikolla

Viimeksi tällä viikolla yksi lauman pennuista tuli taas syömään omenoita Tervosen pihalle.

Koska viranomaisilta on saatu lupa karkottaa pentu pois, Tervonen ilmoitti tilanteesta paikalliselle suurpetoyhdysmiehelle.

Karkottaminen tapahtuu niin, että suden lähellä ammutaan useaan kertaan ilmaan haulikolla. Tätä varten Tervonen latasi oman haulikon valmiiksi.

Tervonen seurasi, kun susi söi omenia vuoroin maaten tai istuen. Suden liikkumista oli helppo seurata, koska liiketunnistimella päälle mennyt kirkas valo valaisi koko takapihan.

– Ei sillä ollut mitään kiirettä, Tervonen kertoo.

Luvan saatuaan hän ampui kymmenen kertaa ilmaan, jonka jälkeen muut jatkoivat karkoitusta.

Raimo Tervonen keräsi hylsyjä pois päivänvalossa myöhään illalla tapahtuneen karkoittamisen jälkeen. Toni Pitkänen / Yle

Sudet ovat käyneet tontilla nyt reilun kuukauden ajan. Tervonen asuu kahdestaan vaimonsa kanssa.

Pariskunta on pitänyt kirjaa susien käynneistä. Öisin on valvottu vuorotellen.

– On tämä aika paljon sotkenut arkea, tässä on eletty susien ehdoilla, Tervonen kertoo.

Lapset ovat ulkona vain aikuisen valvonnassa

Sukevan susialueella asuu useita lapsiperheitä ja monessa taloudessa on kotieläimiä. Pitkään jatkunut tilanne mutkistaa kaikkien elämää.

Tervosen kanssa saman tien varrella asuva Hannele Kemppi kertoo, että perhe on joutunut rajoittamaan lasten ulkoilua ja liikkumista ilman aikuisen valvontaa syyslomaviikosta lähtien. Perheen lapset ovat 2–15 -vuotiaita.

– Mielestäni tämä susien käyttäytyminen vaikeuttaa jo merkittävästi lasten normaalia elämää, Kemppi kertoo.

Perheen kaksi vanhinta lasta kävelee koulukyydeille aamuin illoin. Heitä on ohjeistettu miten pitää toimia, jos he kohtaavat suden matkalla. Kemppi epäilee, että suurella todennäköisyydella lapsi unohtaa opetetun ja lähtee juoksemaan karkuun.

Sukevalla harkitaankin muutoksia lasten koulukyyteihin susien vuoksi.

Tervosten takapihalla on ristiin rastiin susien jälkiä. Toni Pitkänen / Yle

"Kerralla lauman poistaminen ei ole mahdollista"

Viranomaiset ovat päättäneet, että lauman urossusi poistetaan, jos se eksyy vielä pihoihin. Harkinnassa on myös koko lauman poisto eli ampuminen.

Tilannetta mutkistaa, että kokonaisen susilauman ampuminen on valtakunnallisen poliisihallinnon ohjeen mukaan kiellettyä.

Käytännössä poliisi ei siis saa ampua kokonaista laumaa kerrallaan. Ensin viranomaiset yksilöivät ongelmia aiheuttavat sudet.

– Meidän pitää edetä karkotus ja lopetus kerrallaan ja arvioida välissä poistamisen vaikutus muuhun laumaan. Kerralla lauman poistaminen ei ole mahdollista, kertoo Itä-Suomen poliisin eräyhdyshenkilö Harri-Pekka Pohjolainen.

Pohjolainen harmittelee, ettei tätä kerrottu riittävän selkeästi, kun koko lauman poistoa alettiin harkita. Osa ihmisistä on saattanut ymmärtää tilanteen väärin.

Raimo Tervonen ei ole itse valmis ampumaan sutta, mutta on sitä mieltä, että ne eivät kuulu talojen nurkille. "Minulle riittäisi, kun ne häviää tästä." Toni Pitkänen / Yle

Luken Seppo Ronkaisen arvion mukaan Ylä-Savossa liikkuu kaikkiaan noin 20 sutta.

Määrässä on mukana kaksi laumaa, neljä susiparia ja yksi yksinään liikkuva susi.

Virallinen kanta-arvio kerrotaan ensi vuoden maaliskuussa. Tätä varten kerätään parhaillaan susien DNA-näytteitä.

