Hongistot ostivat asuntoauton, laittoivat tyttären rattiin ja lensivät itse perässä – Fuengirolan keskusta tukkeutui karavaanareista

Espanjan Aurinkorannikolla talvehtivien suomalaisten karavaanareiden määrä on kasvussa.

Fuengirolan lähellä sijaitsevalla karavaanareiden suosimalla camping-alueella alkaa olla täyttä. Syksyn kuluessa Suomesta on tullut kymmeniä matkailuautoja ja talven viettoon jääviä suomalaisia.

– Tänä syksynä on tullut paljon uusia suomalaisia Fuengirolaan, täällä on käynnissä sukupolvenvaihdos, kun juuri eläkkeelle siirtyneet alkavat lomailla Aurinkorannikolla, sanoo Camping Suomi Village Fuengirolan yhteyshenkilö Kaija Kähmi.

Suomalaisten caravan-aluetta on tarkoitus laajentaa, koska Suomesta tulijoita on yhä enemmän, sanoo Camping Suomi Village Fuengirolan yhteyshenkilö Kaija Kähmi. Markku Rantala / YLE

Camping-alueella on huomattu monien, jopa kymmenen talvea lomailleiden suomalaisten jääneen kotimaahan sairauden tai muun syyn takia. Mutta samaan aikaan uusia karavaanareita on tullut niin paljon, että camping-alueella on alkamassa laajennus.

– Lämpö houkuttaa ja monilla eläkkeelle siirtyneillä on suhteellisen hyvin tuloja, joten he pystyvät matkustamaan ja sijoittamaan asuntoautoon, laskee Kähmi.

Yksi syy caravan-alueiden ruuhkaisuuteen on se, että aivan Fuengirolan kaupungin tuntumassa oleva alue on suljettu remontin takia. Tällä hetkellä kaupungissa on huutava pula matkailuautojen pysäköintipaikoista.

Yksi ensimmäistä talvea Fuengirolassa camping-alueella viettävistä on Kouvolan Valkealasta tullut pariskunta Kaija ja Seppo Hongisto.

– Aiemmin hiihdin paljon Lapissa, mutta kun vammautumisen takia kaikki Suomen talveen liittyvä jäi pois, niin tämä on vaihtoehto ja samalla toteutuu monivuotinen haave, sanoo Seppo Hongisto.

Seppo ja Kaija Hongisto viettävät ensimmäistä talvea Fuengirolassa. Kotiin Valkealaan perhe palaa vasta keväällä. Markku Rantala / YLE

Hongistojen haave talvesta Aurinkorannikolla toteutui, kun Sepon tytär suostui ajamaan asuntoauton Suomesta Espanjaan. Muutaman päivän kuluttua tuli puhelinsoitto Valkealaan, että sopiva camping-alue oli löytynyt. Kaija ja Seppo lensivät perässä Malagaan.

Hongistot laskevat elämisen tulevan selvästi halvemmaksi Espanjassa kuin kotona Kymenlaaksossa. Erityisesti ruoka on edullisempaa.

– Kaikki on tähän asti sujunut erinomaisesti. Teemme täällä normaaleja kotiaskareita, sanoo Kaija Hongisto.

Pieni suomalaisyhteisö myös auttaa toisiaan ja järjestää säännöllisesti ajanvietettä.

– Kun tulimme tänne, ensimmäiseksi piti saada ilmatäytteinen etuteltta pystyyn. Emme olleet koskaan sitä koonneet, mutta saimme apua, ja teltta oli hetkessä pystyssä, kertoo Seppo Hongisto.

Viisikymppisille suomalaisille töitä Aurinkorannikolla

Espanjan Aurinkorannikolla asuu talvisin arviolta 30 000 suomalaista. Määrä on kasvussa, sillä Fuengirolaan on siirtynyt useiden suomalaisyritysten puhelin- ja asiakaspalvelu, ja uusia yrityksiä perustetaan jatkuvasti. Monet uusista Aurinkorannikolle tulevista etsivät myös työtä talvikuukausien ajaksi.

Tänä vuonna Fuengirolassa on avautunut yksityinen Aurinkorannikon työvoimatoimisto.

– Tällä hetkellä Fuengirolassa töitä olisi tarjolla 60-70 suomea puhuvalle. Ja mikä merkittävää, yli 50-vuotiaat ovat haluttua työvoimaa, sanoo työvoimatoimiston perustaja Kai Hahl.

Tänä talvena Aurinkorannikolla on ensimmäistä kertaa suomalaisille enemmän avoimia työpaikkoja kuin tekijöitä. Se myös nostaa palkkatasoa.

Fuengirolan keskustassa asuntojen vuokrat ovat korkeita. Edullisemmin asuu kaupungin ulkopuolella. Pasi Peiponen / Yle

Matkailuautossa asuminen on vaihtoehto kalliille kaupunkiasumiselle Fuengirolassa. Pienestä kaupunkiasunnosta peritään jopa 700 euron vuokraa kuukaudessa. Se on paljon, kun keskipalkka jää 1200 euroon. Monet asuvatkin ahtaasti kimppakämpässä.

– Asuntojen vuokrat laskevat puoleen, kun Fuengirolan rantakadulta on valmis siirtymään muutaman kilometrin vuoriston suuntaan, sanoo Hahl.

Terveys kuntoon Aurinkorannikolla

Lappeenrantalainen Jorma Karjalainen hoitaa Fuengirolassa terveyttään kävelemällä. Päivittäinen lenkki kestää tunnista puoleentoista. Kävelykeppejä liikkumiseen tarvitseva Karjalainen ei kotona Lappeenrannassa pääsisi talvella kovinkaan usein ulos.

– Lappeenrannassa oli viime talvenakin metritolkulla lunta, ja keppien kanssa kävely olisi ollut vaikeaa, kun jalkakäytävillä oli lunta, sanoo Jorma Karjalainen.

Lappeenrantalainen Jorma Karjalainen käyttää sähköistä pyörätuolia. Talvisin päiväohjelmaan Fuengirolassa kuuluu myös sauvojen avulla kävelyä. Markku Rantala/Yle

Fuengirolaan on syntynyt pieni lappeenrantalaisten lomailijoiden yhteisö, joka tapaa lappeenrantalaisen yrittäjän omistamassa paikallisessa ravintolassa. Siellä näytetään esimerkiksi kotikaupungin jääkiekkojoukkueen SaiPan ottelut.

– Tuntuu välillä, että puolet Lappeenrantaa on täällä. Täällä tapaa tuttuja, joita ei käytännössä näe Lappeenrannassa talven aikana ollenkaan, sanoo Jorma Karjalainen.