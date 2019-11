Ghostaus on osa digiajan välinpitämätöntä deittailukulttuuria – Iida Åfeldt, 27, deittaili kuukausia ja sitten mies vain katosi

Iida Åfeldt on käynyt treffeillä yli sadan miehen kanssa.

Iida Åfeldt on käynyt treffeillä yli sadan miehen kanssa. Meeri Niinistö / Yle

Olet löytänyt netistä kivanoloisen ihmisen. Viestittelette tiuhaan, tunnet jo perhosten lähtevän lentoon vatsassa. Itseksesi hymyillen mietit, josko sinkkuajat jäisivät viimein taakse. Onhan sitä jo etsittykin!

Sitten toisesta ei kuulu enää mitään.

Ghostaaminen on osa nettideittailun ilmiöitä. Ghostaaja jättää yhtäkkiä vastaamatta viesteihin tai muihin yrityksiin olla yhteydessä. Ghostatulle se jättää epätietoisuuden ja turhautuneen tunteen.

27-vuotias Iida Åfeldt tietää, miltä ghostaaminen tuntuu – hän lopetti ghostaamisen heti, kun tuli itse ghostatuksi.

Mikä minussa oli vikana?

Ei ole kauaakaan, kun Åfeldt viimeksi tuli ghostatuksi. Useamman kuukauden tapailun jälkeen Åfeldtin Tinderissä tapaama mies ei yhtäkkiä enää vastannutkaan yhteydenottoihin.

Åfeldt on joskus jopa poistettu ja estetty sosiaalisen median kanavissa.

– Se tuntuu kurjalta, kun on vietetty paljon aikaa yhdessä, ja on ollut tosi kivaa. Etkö voinut sanoa, että sua ei kiinnosta, ettei ole aikaa – keksi joku syy! Siitä jää tunne, että mikä mussa on vikana, mitä minä tein väärin?

Se kertoo hänen mielestään ajastamme paljon: ihmisiä kohdellaan kuin kertakäyttötavaraa.

– Kyllähän sitä kuulee, että toiset jätetään viestillä. Se kertoo vain siitä, ettei uskalleta kohdata. Some mahdollistaa sen, ettei ajatella, että toisella olisi tunteet.

Ilmiö saattaa liittyä trendiin, jossa kohteliaisuus ja toisen kunnioittaminen on laskenut kasvottoman digivuorovaikutuksen myötä, arvioi Väestöntutkimuslaitoksen tutkija Kristiina Tammisalo.

Tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ghostaus on lisääntynyt sosiaalisen median aikakaudella. Jotkut todella kärsivät siitä, että he panostavat alkavaan suhteeseen, ja sitten toinen vain häviää, sanoo Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaranen.

– Netti luo uutta käyttäytymistä, johon kuuluu ohittaminen, välinpitämättömyys ja nopeasti syttyvät tunteet, jotka myös sammuvat nopeasti. Voi olla, että ihmisillä on virityksiä moneen suuntaan auki.

Iida Åfeldt liittyi Tinderiin 2015, Tinderin "kulta-aikoina". – Silloin tuntui, että tuli tosi hyviä miehiä ja keskustelunaloituksia – oli vaivatonta nähdä. Nyt kaikki on vähän kyllästyneitä siihen maailmaan, kukaan ei halua aloittaa keskustelua. Siitä on tullut vaivaannuttavaa ja raskasta. Meeri Niinistö / Yle

Iida Åfeldt erosi pitkästä parisuhteesta vuonna 2015 ja on deittaillut sen jälkeen paljon. Hän arvioi käyneensä ainakin sadan miehen kanssa treffeillä.

Vielä muutama vuosi sitten Åfeldt itse saattoi ghostata miehiä, joiden kanssa jutteli. Vasta tultuaan itse ghostatuksi hän on ymmärtänyt, kuinka ikävältä se tuntuu.

– Jos joku halusi jotakin vakavampaa, mä pelästyin. Saatoin jättää vastaamatta, kun en kehdannut sanoa, että en mä pysty. Nyt olen oppinut, ja pyrin olemaan rehellinen.

Tinder luo ghostaamiseen hyvät olosuhteet: juttukumppanit ovat vain kasvottomia viestejä ruudulla.

Åfeldt ei pidä Tinderissä ghostaamista pahana. Virityksiä saa olla moneen suuntaan, mutta tapaamisen jälkeen hän toivoo, että treffikumppani olisi rohkeasti rehellinen.

Åfeldt kirjoittaa Iidan matkassa -nimistä blogia, jossa käsittelee muun muassa sinkkuelämää ja äitiyttä. Meeri Niinistö / Yle

Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä vaikeampi päättää

Alle kolmekymppisten romansseista useampi kuin joka kolmas on syttynyt verkossa. Yhden tutkimuksen mukaan kasvokkain alkanut ihastus jatkuu yli vuoden mittaiseksi suhteeksi todennäköisemmin kuin nettideitti.

Verkossa syntyneissä suhteissa nuoret ovat vähemmän tyytyväisiä seksuaalisesti ja suhteessa muutenkin, kertoo yhdysvaltalaistutkmus (siirryt toiseen palveluun).

Yhdeksi syyksi tyytymättömyyteen on esitetty mahdollisuuksien määrää. Jos vaihtoehtoja on paljon, ihminen on todennäköisemmin tyytymätön päätökseensä.

– Mitä enemmän on vaihtoehtoja, sitä helpommin vaihdetaan, sanoo Väestöliiton Heli Vaaranen.

Iida Åfeldt uskoo tähän teoriaan.

– Ajatellaan, ettei ole niin vakavaa, jos suhteessa menee vähän huonosti, koska uutta seuraa löytää helposti. Ennenkin on löydetty kumppani, mutta nyt tarjontaa on paljon. Ehkä ennen on tyydytty siihen naapurin poikaan.

Hänen mukaansa vallalla on ajatus, ettei kenenkään pidä enää tyytyä mihinkään. Päin vastoin; rakkauden tulee roihahtaa heti, ja parisuhteen odotetaan olevan virheetön.

– Nykyään voidaan erota ihan hyvästäkin suhteesta. Puhutaan paljon itsestä ja omasta onnellisuudesta, sellainen minä-puhe on voimakasta.

Videopuhelu säästää aikaa ja rahaa

Treffailu on kallista ja aikaavievää, tietää yhden lapsen yksinhuoltaja Iida Åfeldt. Silti hän on hämmästynyt siitä, miten hektiseksi deittailu on mennyt.

Viime aikoina Åfeldt on osallistunut useammille treffeille omalta kotisohvaltaan. Ennen oikeita treffejä miehet ovat siis halunneet puhua videopuhelun Åfeldtin kanssa.

– Ei ole aikaa mennä edes treffeille. Hoidetaan ensitreffit videopuheluna, että voidaan miettiä, kannattaako edes nähdä. Tällaisenkin puhelun jälkeen tulin ghostatuksi, eli selvästi mies ei kokenut ulkonäköä tai puhetta miellyttäväksi, hän kertoo.

– Onhan se kätevää, jos tilannetta voi kartoittaa videopuhelun avulla. Säästyy aikaa ja rahaa, mutta jotenkin karulta tämä kyllä kuulostaa.

Iida Åfeldtin poika on reilun vuoden ikäinen. Åfeldt tapaili kuukausia miestä, joka sitten kertoi haluavansa pitää taukoa. Åfeldt haaveili vielä pitkään yhteisestä tulevaisuudesta, kunnes selvisi, että mies oli ruvennut seurustelemaan jonkun toisen kanssa. – Hän ei varmaankaan kestänyt tuottaa mulle pettymystä, mutta rehellisyys olisi satuttanut vain kerran. Meeri Niinistö / Yle

Åfeldtin arki pyörii reilun vuoden ikäisen Eemi-pojan kanssa. Deittailulle ei viimeisen vuoden aikana ole jäänyt kovinkaan paljon aikaa, mutta Åfeldt haluaa uskoa, että netistäkin voi löytää kumppanin. Ystävien Tinderissä roihahtaneet romanssit tuovat uskoa sinkkuudestakin bloggaavaan Åfeldtiin.

Mistä muualtakaan rakkauden voisi löytää? Baariinkaan ei jaksa enää vanhemmiten lähteä, naurahtaa Åfeldt.

Toiveena on, että tulevaisuudessa aamupalapöytään istahtaisi joku, jonka kanssa jakaa arki.

– Välillä on tosi surkea mieli, että mä en löydä ketään. Sinkkuus on paikoin tosi raskasta.