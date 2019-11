Matkatoimistot suhtautuvat toiveikkaasti uuteen e-viisumiin: ''Saattaisi olla meille paljon hyötyä''

Venäjän sähköinen viisumi ei ole vaikuttanut perinteisten viisumihakemusten määrään matkatoimistoissa.

Syynä pidetään sitä, ettei lokakuussa käyttöön tullut e-viisumi sovellu kaikkeen matkustamiseen. Viisumeja välittävien matkatoimistojen mukaan esimerkiksi vuosiviisumi on kätevämpi vaihtoehto Venäjälle usein matkaileville.

E-viisumilla ei toistaiseksi voi myöskään matkustaa Suomen ja Venäjän välisessä junaliikenteessä.

– Emme ole huomanneet viisumihakemusten määrässä laskua emmekä piikkiä. Se johtuu todennäköisesti siitä, että myymme paljon Allegro-matkapaketteja, joita varten on edelleen hankittava tavallinen viisumi, Matkatoimisto Kymenmatkojen toimitusjohtaja Satu Mäntyvaara sanoo.

Haminalaisen JaPi-Matkojen omistaja Jarmo Ahonen on samoilla linjoilla.

– Meillä on sellaisia asiakkaita, jotka ovat vuosia käyneet Venäjällä useamman kerran kuukaudessa. Heitä sähköinen viisumi ei palvele. Satunnaista matkailijaa se sen sijaan palvelee. Nettiviisumi ei maksa mitään, jos tekee itse, Ahonen toteaa.

E-viisumin saa Venäjän suurlähetystön verkkosivuilla täytettävällä lomakkeella.

Myös Pohjolan Matkalla on toimistopäällikkö Noora Turun mukaan paljon junalla ja monikertaviisumilla matkustavia asiakkaita.

– Tuleva vuosi ja varsinkin loppukevät tulee näyttämään, millainen vaikutus e-viisumilla on isommassa mittakaavassa. Loppukeväästä tehdään eniten ryhmämatkoja Venäjälle, Turku sanoo.

Kasvua liiketoimintaan

Venäjälle on voinut lokakuusta saakka matkustaa ilmaisella nettiviisumilla. Viisumin saa Venäjän suurlähetystön verkkosivuilla täytettävällä lomakkeella. E-viisumilla voi matkustaa Pietariin ja Leningradin alueelle kahdeksaksi päiväksi.

Suomessa oli marraskuun alussa haettu sähköistä viisumia lähes 2 000 kertaa.

– Täytyy olla iloinen, että viisumihakemuksia on tullut niin paljon. Sehän tarkoittaa, että matkailu Pietariin mahdollisesti kasvaa, Satu Mäntyvaara toteaa.

Mäntyvaara ei koe, ettäsähköinen viisumi kilpailisi matkatoimiston liiketoiminnan kanssa.

– Pikemminkin koen, että siitä saattaisi olla meille paljon hyötyä. Jos e-viisumi tulisi käyttöön myös Allegro-junissa, se tarkoittaisi, että voisimme myydä matkapaketteja paljon pidempään, koska e-viisumin saa kokemusten perusteella neljässä päivässä, kun tavallisen viisumin hankintaan menee pari viikkoa. Se olisi meille huomattava etu.

Matkatoimistot myös tekevät e-viisumihakemuksia asiakkaiden puolesta.

Kun viisumi on ollut niin kallis, moni on jättänyt sen takia menemättä Venäjälle. Jarmo Ahonen

Nettiviisumilla ei toistaiseksi voi matkustaa Suomen ja Venäjän välillä liikennöivissä Allegro-junissa, koska niissä ei ole sähköisen viisumin tarkastukseen tarvittavaa tekniikkaa. E-viisumi on kuitenkin tarkoitus saada tulevaisuudessa käyttöön myös junissa.

JaPi-Matkojen omistaja Jarmo Ahosella on positiiviset odotukset e-viisumin suhteen. Hän uskoo, että kesän tullessa e-viisumia käytetään enemmän, myös ryhmämatkoilla.

– Päivän matka vaikka Viipuriin on aivan älyttömän hintainen, koska kertaviisumi matkaa 75 tai 80 euroa. Toivottavasti päivämatkalaiset lisääntyvät sähköisen viisumin myötä. Se tuo liiketoiminnalle lisää kapasiteettia. Kun viisumi on ollut niin kallis, moni on jättänyt sen takia menemättä Venäjälle.

Perinteinen kertaviisumi on kiinnitetty passiin, jolloin passi on ollut joitakin päiviä poissa käytöstä. Arkistokuva. Heikki Haapalainen / Yle

– Majoitus ja viisumi ovat keskenään samaa hintaluokkaa kesäaikaan, kun hinnat ovat korkeammalla. Eihän siinä ole matkustajan kannalta mitään tolkkua, Ahonen toteaa.

Pohjolan matkojen toimistopäällikkö Noora Turku uskoo, että sähköisestä viisumista voisi olla yhtiölle hyötyä esimerkiksi bussimatkustuksessa.

– Kyllähän se toki matkustajan kuluja pienentää. Voisi olettaa, että bussimatkustus Venäjälle tulisi sähköisen viisumin myötä lisääntymään.