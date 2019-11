Repoveden kansallispuiston uusi silta on nyt valmis – se on niin vankka ja leveä, ettei ylitystä tarvitse enää jonottaa

Uusi Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa on vanhaa siltaa leveämpi ja vankempi.

Uusi Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa on vanhaa siltaa leveämpi ja vankempi. Merihilkka Mäkelä / Metsähallitus

Uusi Lapinsalmen silta on toissa kesänä sortunutta riippusiltaa vankkarakenteisempi ja turvallisempi.

Lapinsalmen silta Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa on avattu retkeilijöiden käyttöön.

Kouvolan rakennusvalvonta teki sillalla käyttöönottotarkastuksen perjantaina. Uusi silta on teräsrakenteinen pylonisilta, joka ylittää alla olevan Kapiaveden 12 metrin korkeudessa. Silta on 55 metriä pitkä.

Uusi silta tarvittiin, koska Vanha riippusilta sortui toissa kesänä, kun riippusillan kiinnityksessä käytetty ankkuritanko petti. Sillalla oli onnettomuushetkellä kuusi aikuista ja kaksi lasta, joista kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Ei käyttörajoituksia

Uusi silta on entistä siltaa vankempi. Sen kansi on tasainen ja jäykkä, eikä sillalla ole käyttörajoituksia.

– Siltaa voi kävellä samanaikaisesti molempiin suuntiin, mikä poistaa vanhalla sillalla esiintyneet retkeilijäruuhkat, puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta sanoo.

Vanhan sillan käyttäjiä oli ohjeistettu kulkemaan 50 metriä pitkän sillan yli 10 metrin välein tai yksi kerrallaan.

Uuden sillan molemmissa päissä on yli 5 metriä korkeat pylonit, joihin sillan kantta kannattavat käydet on tuettu. Pasi Ikonen / Metsähallitus

Talvimatkailua kehitetään

Metsähallitus halusi uudesta sillasta sellaisen, että se on turvallinen kaikkina vuodenaikoina. Esimerkiksi jyrkkiä nousukulmia on vältetty.

– Sillan avaaminen mahdollistaa talviretkeilyn kehittämisen Lapinsalmen suunnalla. Retkeily on muuttunut ympärivuotiseksi ja Repovedellä se on melko helppoa, koska lunta on yleensä verrattain vähän. Samalla varaudumme Repoveden kansallispuiston koko ajan nouseviin käyntimääriin, Hovi sanoo.

Silta voidaan ylittää tarvittaessa myös mönkijällä ja moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä.

Sillan molemmissa päissä yli viiden metrin korkeuteen kohoavat pylonit on polttomaalattu ympäristöön sopivin värein. Sillan kannen pinta ja kaiteet on rakennettu painekyllästetystä kestopuusta.

Repoveden vanhaan siltaan ilmestyi pariskuntien lemmelukkoja. Niille on nyt varattu omat paikkansa uuden sillan molemmissa päissä. Metsähallitus toivoo, että muualle sillan runkoon ja kaiteisiin ei kiinnitetä lemmenlukkoja.