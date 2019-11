Pihlajalinnan hoivakodin toiminta keskeytetään osittain Sastamalassa – Aluehallintovirasto: Potilasturvallisuus vaarantunut merkittävästi

Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

PIrkanmaalla Sastamalassa toimivan Ikipihlaja Anne -hoivakodin toiminta keskeytetään osittain aluehallintoviraston päätöksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina keskeyttää Pihlajalinna Oyj:n hoivakodin toiminnan, koska hoivakodin asiakas- ja potilasturvallisuus on aluehallintoviraston mukaan merkittävästi vaarantunut.

Viraston ylitarkastaja Saija Kujansuun mukaan hoivakodissa oli puutteita lääkehuollossa ja lääkkeiden säilytyksessä. Lisäksi henkilökunnan osaamisessa on ollut puutteita.

– On ollut tilanteita, joissa yhdessä työvuorossa on esimerkiksi ollut useita henkilöitä ensimmäistä päivää töissä. Silloin työntekijöillä ei ole ollut riittävää osaamista siitä, miten juuri tässä yksikössä ja juuri näiden asiakkaiden kanssa toimitaan, Kujansuu selventää.

Ikipihlan Anne -hoivakodilla on 25 asiakaspaikkaa, mutta yksikössä on Kujansuun mukaan tällä hetkellä 20 asukasta. Avin päätöksen myötä asukaspaikat vähennetään 15:een. Käytännössä tämä toteutetaan niin, että toiminta yksikön toisessa kerroksessa keskeytyy. Tähän asti hoivakoti on toiminut kahdessa kerroksessa.

– Kun asiakkaita on vähemmän ja he ovat kaikki samassa kerroksessa, nykyinen henkilökunta pystyy hoitamaan kaikki asiakkaat. Näin samassa työvuorossa on myös useampi kokenut työntekijä, joka tuntee asiakkaiden tarpeet, Kujansuu sanoo.

Ensimmäinen yhteydenotto helmikuussa

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan virasto sai ensimmäisen yhteydenoton Ikipihlan Annen epäkohdista helmikuussa. Lokakuussa virasto sai toisen epäkohtailmoituksen, jossa ilmoitettiin vakavista puutteista. Ilmoituksen mukaan 18:aa asukasta varten vuorossa oli vain kolme hoitajaa ja työntekijät olivat kouluttamattomia. Ilmoituksen mukaan yksi asukas oli jäänyt lattialle ja kuollut.

Ilmoituksen myötä aluehallintovirasto teki tarkastuskäynnin hoivakotiin ja sopi Pihlajalinnan kanssa, miten tilannetta lähdetään korjaamaan.

– Tilanne lähti silloin korjaantumaan, mutta tämän viikon alussa saimme uudestaan tiedon, että henkilöstön osaamisessa ja tavoissa toimia on puutteita.

Toiminnan osittainen keskeytys on voimassa, kunnes aluehallintovirasto päättää toisin. Hoivakodilla on ensi keskiviikkoon 13. marraskuuta asti aikaa vähentää asiakaspaikkoja.

Pihlajalinna: Omavalvonta ei toiminut, niin kuin pitää

Pihlajalinna kertoo ryhtyneensä korjaamaan tilannetta välittömästi AVIn tarkastuksen jälkeen lokakuussa. Pihlajalinna kertoo tiedotteessa, että hoivakodin henkilöuntaa oli lisätty ja lääkehoidon korjaamisesta tehtiin suunnitelma. Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala pitää Avin keskeytyspäätöstä jyrkkänä, koska korjaustoimenpiteet on jo aloitettu.

– Näkemykseni mukaan lupaviranomaisen linjaus on poikkeuksellisen jyrkkä. Olemme yhtä mieltä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä todetuista puutteista. Omavalvontamme ei toiminut niin kuin pitää tässä yksittäisessä tapauksessa ja lähdimme välittömästi korjaaviin toimiin ja niitä jatketaan edelleen, Kulmala sanoo tiedotteessa.

