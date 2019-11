Herätys: Pikkutuomiota istuvien määrä kasvaa, Berliinin muuri murtui 30 vuotta sitten ja kuka johtaa tuuliajolla olevaa Saksaa

Uudistukset lisäävät pikkutuomiota istuvien määrää vankiloissa

Yhä useampi vankilatuomio on lyhyt. Tämä on monien kriminaalihuollon asiantuntijoiden mielestä ongelma, koska pienistä rikoksista tuomittavia pystyttäisiin auttamaan halvemmalla vankilan ulkopuolella. Esteenä ovat vankien asunnottomuus, päihteet ja hajanaiset palvelut.

Saksa juhlii Berliinin muurin murtumista

Berliinin muuri murtui päivälleen 30 vuotta sitten. Marraskuun 9. päivän tapahtumat vuonna 1989 yllättivät Suomen ulkopoliittisen johdon täysin. Muurin murtuminen tuli "kuin varkain", kirjoitti presidentti Mauno Koivisto muistelmissaan.

Johtaako Saksaa enää kukaan?

Liitokansleri Angela Merkel on ilmoittanut jättävänsä politiikan vuoden 2021 vaaleissa, mikä on vienyt Saksan poliittiseen valtatyhjiöön. Saksan halvaantuminen vaikuttaa koko Eurooppaan, kirjoittavat Ylen kirjeenvaihtajat Suvi Turtiainen ja Susanna Turunen.

Lunta, vettä ja räntää

Päivän sää on melkein täydellinen syksyn sääksi. Pohjoisessa on kylmää ja poutaa, Pohjanmaalta Kainuuseen yltävällä alueella sataa runsaasti. Enimmäkseen sade tulee lumena, mutta paikoin myös räntänä. Etelässä taas on useita plusasteita, joten sateet tulevat vetenä, eikä lumipeitteestä ole toivoakaan.

