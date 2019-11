Australian maastopalot kylvävät tuhoa – kaksi ihmistä kuollut ja yli sata kotia tuhoutunut

Kaksi henkilöä on kuollut, 35 on loukkaantunut ja yli sata kotia on tuhoutunut Australian maastopaloissa, viranomaiset vahvistivat lauantaina.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion palokunnan mukaan pelastustöissä on löytynyt ruumis palaneesta ajoneuvosta. Perjantaina palovammojensa vuoksi sairaalaan viety nainen on myös kuollut. Lisäksi seitsemän henkilöä on kateissa.

Loukkaantuneista valtaosa on palomiehiä.

Viranomaisten mukaan maastopalot saattavat lauantain aikana yltyä entisestään.

Perjantaina viranomaiset julistivat hätätilan useille alueille Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa poikkeuksellisen laajalle levinneiden maasto- ja pensaspalojen vuoksi.

Lauantaina osavaltiossa roihuaa yli 70 erillistä paloa, viranomaiset kertovat.

Myös Queenslandin osavaltioon on asetettu hätätila useille eri alueille sekä myös läntiseen Australiaan.

Tuhannet asukkaat Queenslandissa joutuivat viettämään yön väliaikaisessa majoituksessa, kun pelastusviranomaiset joutuivat evakuoimaan ihmisiä kodeistaan.

Lue myös:

Australian itäosissa loimuaa lukuisia maasto- ja pensaspaloja Uudessa Etelä-Walesissa ja Queenslandissa. Palot ovat vaikuttaneet myös alueella asustaviin eläimiin, esimerkiksi useita koaloja on hoidettu palovammojen takia.

Video: Maastopalot korventavat Kaakkois-Australiaa – viranomaiset kuvailevat tilannetta ennennäkemättömäksi

Lähteet: Reuters, AP, AFP