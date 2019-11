USA:n viranomaiset uskovat löytäneensä syyllisen sähkötupakoitsijoiden kuolemiin liitettyyn keuhkosairauteen

Yhdysvalloissa on raportoitu yli 2 000 tapauksesta, joissa potilaan keuhkovaurio on liitetty sähkötupakan käyttöön.

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset uskovat löytäneensä sähkötupakoitsijoiden kuolemiin liitetyn keuhkosairauden aiheuttajan. Viranomaisten mukaan syyllinen on E-vitamiiniasetaatti.

Yhdysvalloissa on ilmennyt jo yli 2 000 tapausta, joissa potilaan keuhkovaurio on liitetty sähkötupakan käyttöön. Potilaista ainakin 39 on kuollut.

E-vitamiiniasetaattia käytetään toisinaan kannabisnesteiden kanssa sähkötupakassa. Viranomaiset ovat jo aiemmin epäilleet, että vaurioista merkittävä osa liittyy kannabisnesteiden käyttöön, mutta nyt tulos saa vahvistusta.

Tautien kontrollointiin ja ehkäisemiseen keskittyvä CDC-virasto testasi 29 keuhkosairauteen sairastunutta potilasta, ja kaikista löytyi E-vitamiiniasetaattia.

E-vitamiiniasetaattia käytetään elintarvikkeissa ja kosmetiikkatuotteissa. Hengitettäessä se aiheuttaa häiriöitä keuhkojen toiminnassa.

CDC:n mukaan lisätutkimukset ovat tarpeen.

Lähteet: AFP