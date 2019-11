Suuret EU-maat haluavat tehostaa rahanpesun valvontaa, vaativat uutta vahvaa viranomaista syynäämään eurooppalaisia tilejä

EU:n suuret jäsenmaat ehdottavat, että unioniin perustettaisiin uusi superviranomainen, joka valvoisi rahanpesua pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa.

Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Hollanti ja Latvia toteavat yhteisessä lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että 28-jäseninen unioni tarvitsee keskitettyä valvontaa rahanpesun ehkäisemiseksi. Lausunnon on allekirjoittanut myös Latvia, jossa on putkahdellut viime vuosina rahapesuskandaaleja.

Hämäriä rahansiirtoja ja isoja rahanpesutapauksia on ilmennyt sekä pohjoisessa että etelässä. Niin ruotsalainen Swedbanken kuin myös tanskalainen Danske Bank ovat viranomaisten syynissä. Myös päitä on pudonnut, kun sijoittajien luottamus pankkien johtoon on kärsinyt.

Yksi merkki mahdollisesta rahanpesusta on, että pankissa on paljon tilejä ulkomaalaisten nimissä. Kyprosella, Maltalla ja Latviassa (siirryt toiseen palveluun) ulkomaisten tilien määrä on romahtanut pankeissa, joissa on aloitettu rikostutkimukset. Raha on ollut usein venäläistä alkuperää.

– Kun kyse on isoista taloudellisista intresseistä, tarkastelun kohteena olevat rahalaitokset saattavat pyrkiä suoraan tai epäsuoraan vaikuttamaan kansallisiin valvontaviranomaisiin, kuusi maata toteaa lauantain esityksessään.

Monta hanketta vireillä EU:ssa

EU-maat ja parlamentti ovat jo aiemmin tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun) myöntäneet Pariisissa toimivalle Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle lisää voimavaroja ja henkilökuntaa rahanpesun valvontaan. Sekään ei ole riittänyt.

Uudessa esityksessä valvonta tulisi juuri EBA:n yhteyteen. Lausunnon allekirjoittaneiden maiden mukaan samalla pitää uudistaa EU:n rahanpesulainsäädäntöä.

Suomen johdolla EU-valtiovarainministerit ovat suunnitelleet tiukempia rahanpesutoimia omissa kokouksissaan. Suomi on valmistellut esityksen, joka on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Paperissa on samankaltaisia suunnitelmia kuin kuuden maan kannanotossa launtaina.

EU-komissio on yrittänyt saada läpi mustan listan rahanpesun mahdollistavista maista. Se on kuitenkin törmännyt jäsenmaiden vastustukseen (siirryt toiseen palveluun).

Listalla on ollut maita myös unionin ulkopuolelta, esimerkiksi Saudi-Arabia ja Yhdysvaltojen merentakaisia alueita.

