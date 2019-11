Palautettavien Isis-taistelijoiden kansallisuudet selvinnevät alkuviikosta, suomalaisista ei tietoa

Noin 20 000 naista ja lasta asuu vartioidulla alueella al-Holin leirissä. Heistä 11 000 on lähtöisin Syyrian ja Irakin ulkopuolelta. Ulkomaalaiset ovat usein Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Noin 20 000 naista ja lasta asuu vartioidulla alueella al-Holin leirissä. Heistä 11 000 on lähtöisin Syyrian ja Irakin ulkopuolelta. Ulkomaalaiset ovat usein Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Antti Kuronen / Yle

Suomelle ei toistaiseksi ole tullut tietoa siitä, onko suomalaisia niiden Isis-taistelijoiden joukossa, jotka Turkki aikoo palauttaa kotimaihinsa.

– Toistaiseksi ei ole tullut mitään virallista tai epävirallista tietoa, eli ollaan edelleen ihan samojen uutisten varassa, kiteytti Suomen Turkin-suurlähettiläs Ari Mäki STT:lle puhelimitse.

– Tällaisen luvun olen nähnyt, että siellä on 287 ulkomaalaista, joista 54 on turkkilaisia ja muut ovat 19 eri maan kansalaisia. Sen sijaan en ole nähnyt julkisuudessa mitään selvitystä siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Varmasti alkuviikkoon eli maanantaihin tai tiistaihin menee ennen kuin nähdään, tuleeko sieltä mitään virallista yhteydenottoa suurlähetystöön asiassa, Mäki jatkaa.

Suomalaisten kansallisuutta ei vietäisi

Mäen mukaan Turkin päätös Isis-taistelijoiden kotiuttamisesta ei sinänsä yllättänyt koska kritiikkiä on ollut jo pitkään.

– Nyt on sitten tullut käänne, ja on tehty selkeä päätös siitä, että heidät kotiutetaan. Sisäministeri Süleyman Soylu on sanonut, että Turkki ei ole mikään Isis-taistelijoiden hotelli. Tämänhän voi tietysti ymmärtääkin: miksi juuri Turkin pitäisi pitää Isis-taistelijoita täällä vankiloissa. Nähtäväksi jää, millaisilla prosesseilla heitä sitten palautettaisiin. Siinä tarvitaan viranomaisyhteistyötä puolin ja toisin, suurlähettiläs sanoo.

Hollanti teki kahden al-Holin leiriltä paenneen hollantilaisnaisen kohdalla ratkaisun, jossa toisen kansalaisuus peruttiin, kun naiset tulivat Hollannin suurlähetystöön Ankarassa. Molemmat olivat kaksoiskansalaisia. Mäen mukaan vastaavassa tapatuksessa suomalaisille näin ei todennäköisesti kävisi.

– Minun käsitykseni on se, että Suomen lakien mukaan Suomen kansalaisuutta ei voi viedä, mutta ulko- tai sisäministeriö voisi tätä tarkemmin kommentoida, Mäki pohtii.

Lue myös:

Turkki uhkaa lähettää vangitsemiaan Isis-taistelijoita kotimaihinsa

Al-Holin leiriltä paenneita hollantilaisnaisia saapunut Turkkiin – ilmoittautuivat Hollannin suurlähetystöön

Nyt on kiire kotiuttaa suomalaislapset al-Holin leiriltä, sanovat oikeusoppineet – "Tilanne on kestänyt käsittämättömän pitkään"