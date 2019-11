Kolme ihmistä on kuollut, yli 30 on loukkaantunut ja ainakin 150 kotia on tuhoutunut Australian maastopaloissa, viranomaiset vahvistivat lauantaina 9. marraskuuta. Perjantaina 8. marraskuuta viranomaiset julistivat hätätilan useille alueille Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa. Dan Himbrechts / EPA