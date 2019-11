Herätys: Käytetyt luksustuotteet kiinnostavat suomalaisia, tänään vietetään isänpäivää, espanjalaisnuoria ei äänestäminen innosta

Tietoisuus jälleenmyyntiarvosta on nyt ostotyyli

Käytettyjen tuotteiden jälleenmyyntiarvo on alkanut ohjata kuluttajien ostopäätöksiä aiempaa enemmän. Asia selviää Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Sen mukaan moni käytetyn luksustuotteen ostaja ajattelee olevansa vain yksi useista omistajista tuotteen elinkaaren aikana. Jälleenmyyntiarvotietoisuudesta on tullut uusi ostotyyli, kertoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Linda Turunen.

Isänpäivää liputetaan tänään virallisesti ensimmäistä kertaa

Isänpäivästä tuli virallinen liputuspäivä maaliskuussa. Pekka Tynell / Yle

Liput on nostettu salkoihin eri puolilla Suomea isien juhlan merkiksi. Isänpäivästä tuli virallinen liputuspäivä maaliskuussa, kun liputusasetusta muutettiin. Tuolloisen sisäministerin Kai Mykkäsen (kok.) mukaan valtio halusi osoittaa, että vanhemmuus on yhtäläinen iloineen ja vastuineen. Nyt isille liputetaan ensimmäistä kertaa virallisesti.

Isänpäivän Kulttuurivieras on kolmen lapsen isä

Petteri Summanen kasvoi vahvaksi kahden miehen taloudessa. Hän itse on kolmen lapsen isä ja yhden naisen mies. Pekka Tynell / YLE

Kulttuurivieras Petteri Summanen näkee, että isä on monessa perheessä kuin turisti kotonaan. Tarhapäivä-elokuvassa hän näyttelee miestä, jonka arki on alati pahenevaa kaaosta. Summasen oma isä oli aluksi vastuuntuntoinen, mutta lankesi myöhemmin juomaan.

Ammuskelu Malmössa vaati teinin hengen

Poliisi tutkii Malmössä palanutta autoa lähellä paikkaa, jossa pienen lapsen äiti surmattiin elokuussa. Johan Nilsson / EPA

Yksi nuori on kuollut ja toinen haavoittunut vakavasti Malmössa Ruotsissa viime yönä sattuneessa ammuskelussa. Poliisi tutkii tapauksen ja vain hetkeä aiemmin sattuneen räjähdyksen yhteyttä toisiinsa. Voimakas räjähdys tuhosi auton kokonaan. Räjähdys sattui keskeisellä paikalla kaupungissa. Viranomaisten mukaan Ruotsissa on tänä vuonna sattunut noin sata sellaista tapausta, joissa pommiryhmä on jouduttu kutsumaan paikalle.

Vain puolet Espanjan nuorista aikoo äänestää

Otto Llorente, 29, kertoo äänestäneensä ensi kerran vasta viisi vuotta sitten. Agustin Oddi

Espanjassa pidetään tänään parlamenttivaalit. Maan korruptioskandaalit ovat heikentäneet nuorten luottamusta puolueisiin ja politiikkaan. Puolueita nuoret eivät kiinnosta, koska vain harva nuori äänestää: Espanjan tilastokeskuksen mukaan vain noin puolet 18–24-vuotiaista aikoo äänestää.

Keli on maan keskiosissa huono tai jopa erittäin huono

Ilmatieteen laitos

Länsirannikolta Kainuuseen yltävällä alueella on tänään huono ajokeli. Taivaalta tulee lunta, räntää ja jäätävää tihkua ja varoituksia huonosta ajokelistä on annettu usean maakunnan alueelle. Nyt aamulla eniten lunta sataa Pohjanmaan rannikolla ja Itä-Suomessa. Illalla sataa eniten maan keskiosissa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.