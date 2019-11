Alman yhteistyö maailmantähtien kanssa sekoitti oman albumin julkaisun: "Miley Cyrusin levyyn meni monta kuukautta ja annoin hänelle biisejäni"

LontooAlman matkalaukku on räjähtänyt keskelle pukuhuoneen lattiaa. Esiintymis- ja edustusvaatteita pursuilee yli reunojen.

Laulaja potkii laukkua vähän sivummalle ja sanoo samalla, ettei jaksa sen ihmeemmin välittää. Hän on kiertänyt esiintymässä pitkin Eurooppaa jo parin kuukauden ajan.

Nyt hän on Lontoon legendaarisen Wembley Arenan bäkkärillä, sillä suomalainen lämmittelee amerikkalaista popdiivaa Christina Aguileraa tämän Irlannin ja Britannian kiertueella. Maailmantähti bongasi Alman viime kesänä Pori Jazzeilla ja tarjosi tälle mahdollisuutta tulla mukaan osalle Euroopan-kiertuettaan.

– Ei oo pitkään aikaan jännittänyt niin paljon kuin ekalla keikalla, mutta sen jälkeen siihenkin on tottunut, Alma kertoo.

Yle pääsi seuraamaan kiireisen suomalaistähden ensimmäistä Lontoon keikkaa lauantaina. Toinen on vuorossa sunnuntaina. Kesken Aguilera-kiertuetta Alma on pyrähtänyt omalle pistokeikalleen Zürichiin, mistä hän saapui parahiksi paikalle Wembley Arenalle. Häntä väsyttää ja omat muusikot ovat ruuhkassa, joten kunnollista soundchekiä ei ehditä tehdä.

Tästäkin huolimatta Alma on yllättävän rauhallinen. Hän ehtii vitsailla, että samaan aikaan Aguilera vetää omassa soundchekissään samaa biisiä kymmenettä kertaa.

– Ehkä Christina ei halunnut tänne kopiota itsestään, vaan tarjota jotain sellaista jengille, että mikä tää nyt on, Alma kertoo pestistään Christina Aguileran lämppärinä. Ville Vedenpää / Yle

Lämmittelijän pesti Christina Aguileran kaltaiselle maailmantähdelle on Alman mielestä erinomainen mahdollisuus. Haastavaa se toki on, sillä suomalaisen ja amerikkalaisen musiikit eroavat toisistaan melkoisesti. Siinä kun Aguilera vetää perinteistä amerikkalaista krumeluuripoppia, Alma on pelkistetympi ja kokeilevampi.

– Tää on ollu itelle vähän niinku haaste. Haluun näyttää jengille, että kuka mä oon ja tuolla on ollu niin paljon tyyppejä, jotka ei tiedä, kuka mä oon. Se on ollu hauskaa yrittää voittaa niitä puolelleen.

Lyhyen kiertueen aikana Almasta ja Aguilerasta ei ole vielä ehtinyt tulla sydänystäviä. Kaiken kiireen keskellä on vain moikattu lyhyesti.

– Mä en ole ollut täällä mestoilla hirveesti, koska olen tehnyt omia keikkoja. Mutta seuraavan viikon saan olla vaan ja hengailla ja toivottavasti pääsen jauhaa sen kaa enemmän ja kuulla sen juttuja musiikista.

Cowboy-biisi johdatti enkelielokuvaan

Puolitoista vuotta sitten Alma teki musiikkia Los Angelesissa, kun hän tapasi poptähti Miley Cyrusin. Heillä synkkasi heti. Molemmat ovat hieman levottomia luonnonlapsia ja myös musiikilliset ambitiot kohtasivat.

Cyrus oli kuullut Alman Cowboy-kappaleen demon ja halusi levyttää sen tulevalle albumilleen.

– En antanut sitä sille, mutta sanoin, että mennään studioon ja tehdään jotain samanlaista, laulaja virnistää.

Alma kertoo työskentelevänsä studiolla nopeasti ja ei jää miettimään jokaista sanaa. Niitä voi viilata sitten myöhemmin. Hän löysi Cyrusista sielunsiskon, jolla on samanlainen tapa työskennellä.

– Meissä on tosi paljon samaa. Ollaan vähän sekopäitä ja adhd-tyyppisiä tyyppejä. Me saatetaan tehdä nopeassa ajassa paljon biisejä ja on kiva, että on tyyppi, joka buustaa sua. Saa olla vapaasti studiossa kuka on, ja se on siistii.

Kaksikon yhteistyöstä syntyi amerikkalaistähden She is coming -albumille kappaleet Mother's daughter ja Cattitude.

Suomalaislehdistössä on odotettu haukan lailla Alman uutta albumia. – Kyllä mä oon välillä lukenut niitä juttuja, että voihan helvetin helvetin helvetti. Mut kaikki saa paskaa ja se kuuluu tähän hommaan. Pitää vaan luottaa omaan itseensä. Mårten Lampén / Yle

Albumin jälkeen Alma kertoo saaneensa puhelun Miley Cyrusilta, joka kertoi tarvitsevansa apua. Toinen poptähti, Ariana Grande, oli pyytänyt tätä mukaan tekemään kappaleita tulevan Charlie's Angels -elokuvan soundtrackille.

– Se on ihan kreisii, kun mä puhun näistä nimistä. Se on naurettavaa ja ihan hulluu, Alma purskahtaa nauruun kesken tarinan lueteltuaan maailmantähtien nimiä kuin kertoessa kavereistaan.

Alma näki pätkän elokuvasta ennen kuin muusikot alkoivat työstää biisejä. Mukana projektissa oli myös ruotsalainen tuottajaguru Max Martin, jonka kultasormesta ovat syntyneet esimerkiksi Brtiney Spearsin legendaariset hitit.

– Mä uskon, että mukaan olisi halunnut muitakin tyyppejä kirjoittamaan. Mä tiesin, että nyt pitää antaa kaikkensa ja ne tykkäsi siitä samoin tein.

Alma päätyi tiimiin, joka teki elokuvan nimikkokappaleen Don't call me angel. Biisiä olivat kirjoittamassa myös sen esittäjät Miley Cyrus, Ariana Grande ja Lana Del Rey. Tuottajat tykästyivät suomalaisen tekemiseen niin paljon, että he ottivat tämän laulamaan soundtrackin kappaleeseen How it's done.

Musiikkia Max Martinin kanssa?

Kansainväliset musiikkipiirit toimivat kuten työkuviot muillakin aloilla. Tuttujen kautta tavataan uusia ihmisiä ja sovitaan uusista yhteistyökuvioista. Näin on käynyt myös Almalle, kun hän on nyt sukeltanut popmaailman suurien tekijöiden joukkoon

Suomalainen kuitenkin kiertelee, kun häneltä kysyy, onko jatkoa luvassa supertähtien kanssa. Ariana Granden kanssa hän ei usko tekevänsä yhteistä biisiä, sillä he ovat musiikillisesti hyvin erilaisia. Hän toki toivoo, että he voisivat jatkossakin kirjoittaa kappaleita yhdessä.

– Paljon on mahdollisuuksia siellä päin. Sanottasko näin, Alma muotoilee.

Tuottaja Max Martinista hän puhuu hieman enemmän.

– Sen verran tiedän, että musta ollaan innostuttu tosi paljon ja ollaan kyllä työstämässä tässä musiikkia. On kaikenlaisia ideoita ja on päiviä buukattu.

– Mutta mä oon taas silleen, etten mä haluu huudella ennen kun juttui tapahtuu. Tässä maailmassa some day you’re in ja some day you’re out. Turha huudella. Teot puhukoot puolestaan.

Odotetun esikoislevyn arvoitus

Suomessa on seurattu erityisellä mielenkiinnolla Alman kansainvälisen uran kehittymistä. Ura lähti räjähdysmäiseen lentoon jo ensihitistä lähtien. Karma julkaistiin kuitenkin jo vuonna 2016 ja muut isot menestyskappaleet kuten Chasing highs ovat pian kolmen vuoden takaa. Suomalaislehdistössä on jo ehditty kirjoittaa Almasta lyhyenä tähdenlentona, kun esikoisalbumia ei ole kuulunut.

Alma kertoo lukeneensa kesällä hänestä tehtyjä juttuja, mitkä ärsyttivät. Hän tietää, että menestys ei tapahdu maailmalla yhtä nopeasti kuin Suomen pienillä markkinoilla.

– Kun Suomessa tulee joku vientitoivo, niin yhtäkkiä mitä tahansa se tekee ihan pientäkin, niin se uutisoidaan isosti. Oikeestaan puhutaan, että sillä artistilla on jo iso ura, vaikka se on vasta se alku. Siitä alkaa monen vuoden duuni.

Muusikko myöntää, että yhteistyöt kansainvälisten tähtien kanssa ovat hidastuttaneet oman albumin valmistumista. Hän ei ole kuitenkaan voinut niistä julkisesti kertoa, mikä on Suomen suuntaan näyttäytynyt hidastelulta.

Alma halusi välissä osoittaa taitojaan biisintekijänä ja yhteistyö idolinsa Miley Cyrusin kanssa oli tilaisuus, mitä hän ei halunnut sivuuttaa.

– Siihen meni kyllä monta kuukautta, ja mä annoin Mileylle mun albumibiisejä siihen sen projektiin. Ja sitten olin, että okei nyt ei oo enää mun albumi täynnä, että pitää mennä takas studioon.

– Kun mä meen omille keikoille Suomeen, Saksaan tai Britanniaan, niin jengi on siellä jee saman tien. Tämä on ollut vähän oppimisen paikka, että nää ei ensimmäisestä biisistä lähe, Alma kertoo kokemuksesta Christina Aguileran lämppärinä. Ville Vedenpää / Yle

Alman uudempi tyyli poikkeaa alkuaikojen pirteästä popista ja kappaleet ovat synkempiä. Artisti kertoo saaneensa rohkaisuja uudesta suunnastaan huipputuottajilta kuten Mark Ronsonilta.

– Ehkä mä olen toivonut myös suomalaisilta sitä, että mä tiedän, mitä mä teen, että uskokaa vaan muhun.

Esikoisalbumi Have you seen her? on nyt valmis, ja Alma kertoo sen olevan hänen läppärillään. Levyn ensimmäinen osa ja sen kaksi biisiä julkaistiin vastikään ja kaksi seuraavaa osaa tulevat ensi vuoden puolella.

Alman mukaan albumi kertoo hänen kasvutarinansa sekä siitä, minkälainen ihminen hän oikeasti on.

– Mä vaan höpötän, mutta mä en oikeesti kerro, mitä täällä sisällä tapahtuu. Levyllä on mun tarina, mistä mä tuun ja mitä mä koen. Se on vähän niin kuin päiväkirja.

Ammattilaislämppäri ei kiroile

Valtavan kokoinen Christina Aguileran kasvokuva on heijastettu Lontoon Wembley Arenan lavan valkokankaalle. Brittiyleisö valuu hiljalleen paikalle kaljatuopit käsissään. Pääesiintyjän keikan alkuun on vielä runsaasti aikaa, joten Helsinki areenan kokoinen katsomo on vasta puolillaan.

Pian valkokankaalle ilmestyy teksti Have you seen her? On lämmittelijä Alman vuoro.

Hän esiintyy pelkistetysti kitaristin ja rumpalin kanssa taustojen tullessa tietokoneelta. Enempään ei ole mahdollisuuksiakaan pienellä alueella kankaan edessä, jonka takana odottavat illan päätähden lavasteet.

Keikan alun uusien biisien aikana yleisö on vielä jähmeää, mutta lämpenee loppua kohti, kun mukaan tulee tunnetumpia kappaleita. Alma esiintyy tyylilleen energisesti, mutta kiroilu on poissa. Hän hoitaa lämmittelijän pestinsä ammattilaisen ottein.

– Oletteko valmiita Christina Aguileraan? Vielä pari biisiä ja kuningatar saapuu paikalle, Alma huutaa biisien välissä.

Britannian radioissakin soinut Chasing highs lopettaa keikan ja saa aikaan yhteislaulukuoron.

Alman hengästyttävä keikkatahti jatkuu Aguileran lämmittelykiertueen jälkeen. Tiedossa on promokiertue Saksaan, Britanniaan ja Singaporeen. Tammikuussa hän lähtee Pohjois-Amerikan kiertueelle ruotsalaisartisti Tove Lon kanssa.

– Mutta kyllä mä aion myös lomailla jossain vaiheessa joulua, Alma vakuuttaa.