Australiaan Sydneyn alueelle varoitus katastrofaalisten maastopalojen uhasta ensimmäistä kertaa koskaan

Australian viranomaiset ovat varoittaneet ensimmäisen kerran koskaan Sydneyn aluetta katastrofaalisten palojen mahdollisuudesta. Kyseessä on maasto- ja pensaspaloista annettava vaarallisimman tason uhkaennuste. Se merkitsee, ettei esimerkiksi taloja ole suunniteltu kestämään tämän tason paloja, kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaisten mukaan Suur-Sydneyn alueelle ennustetaan tiistaiksi korkeita lämpötiloja, voimakkaita tuulia ja alhaista ilmankosteutta.

Sammutuslentokone pudotti punaista, paloa hidastavaa nestettä maastopalon ylle Harringtonin kaupungissa Uudessa Etelä-Walesissa Australiassa. EPA / Shane Chalker

Viikonlopun aikana ainakin kolme ihmistä on kuollut ja tuhansia on jouduttu evakuoimaan yhä laajemmalle levinneiden pensaspalojen vuoksi. Tuhannet asukkaat Queenslandissa joutuivat viettämään yön väliaikaisessa majoituksessa. Ainakin 150 taloa on tuhoutunut paloissa. Sunnuntaina Uudessa Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa oli yli sata yhtäaikaista pensaspaloa.

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi eilen lauantaina, että sotilaita saatetaan lähettää auttamaan 1 300:aa palomiestä, jotka taistelevat paloja vastaan kahdessa osavaltiossa.

– Olosuhteet jatkuvat vaikeina, elleivät jopa pahempina kuin koimme perjantaina. Tulipalot leviävät yhä laajemmille alueille ja uhkaavat myös suuria asutuskeskuksia, kuten Sydneytä, varoittavat Uuden Etelä-Walesin paloviranomaiset BBC:n (siirryt toiseen palveluun)mukaan.

Vaikka maastopalot ovat jokavuotinen riesa Australiassa, ei pahin maastopalokausi ole vielä edes alkanut. Asiantuntijat uskovat, että vaikein on vielä kokematta: ilmastonmuutoksen vauhdittamat pätsimäiset lämpötilat, kova tuuli ja rutikuiva maasto ovat tappava yhdistelmä.

Lähteet: AFP, AP, STT