Turkin sisäministeriön edustaja Ylelle: Palautettavien joukossa ei ole suomalaisia Isis-vankeja

Turkin Syyrian-operaatioissaan vangitseman 287 ulkomaalaisen Isis-vangin joukossa ei ole suomalaisia, vahvisti Turkin sisäministeriön edustaja Ylelle sunnuntaina.

Turkki haluaa palauttaa nyt kiinniottamansa Isisin jäsenet kotimaihinsa.

Lokakuussa kiinniotettujen lisäksi Turkki sanoo pitävänsä vankiloissaan lähes 1 200 Isisin jäsentä. Siitä, onko näiden vankien joukossa suomalaisia, ei Turkin sisäministeriön edustaja pystynyt vahvistamaan.

Turkki ei ole ottanut yhteyttä Suomen suurlähetystöön, eikä muidenkaan EU-maiden lähetystöihin Ankarassa Isis-vankien palauttamisesta, vahvisti Suomen Ankaran-suurlähettiläs Ari Mäki sunnuntaina Ylelle puhelimitse.

– Näistä 1 200 vangista taas olisimme jo luultavasti saaneet jonkun tiedon tähän mennessä, jos Turkilla olisi vankilassa joku Suomen kansalainen, hän uskoo.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi lauantaina STT:lle, ettei Suomeen oltu otettu yhteyttä Turkista Isis-vankien palauttamiskysymyksessä.

Sisäministeri: Vankien lähettäminen alkaa maanantaina

Turkin sisäministeri on uhannut palauttaa Isisin ulkomaiset taistelijat kotimaihinsa, halusivat maat sitä tai eivät – myöskin riippumatta siitä, ovatko maat poistaneet henkilöiden kansalaisuudet.

Ensi vaiheessa puhe on ollut Syyriassa kiinni otettujen 287 vierastaistelijan lähettämisestä.

Sisäministeri Süleyman Soylu kertoi perjantaina Turkin palauttavan vangitsemiaan ääriliike Isisin ulkomaisia taistelijoita näiden kotimaihin maanantaista alkaen. Ahmet Bolat / EPA

Heistä 45 on turkkilaisia ja loput muiden maiden kansalaisia 19 eri maasta, sanoo Turkin sisäministeriö. Joukossa on myös naisia ja lapsia.

– Me kerromme heille, että me lähetämme heidät takaisin teille. Jos Jumala suo, aloitamme maanantaina, sisäministeri Süleyman Soylu sanoi televisioidussa puheessaan perjantaina.

– Nämä eivät ole meidän ihmisiämme. He ovat teidän omia kansalaisianne, Soylu sanoi.

Kärkevästä puhetyylistään tunnettu Soylu on aiemmin vannonut, ettei Turkki aio "toimia hotellina" Isis-taistelijoille.

Turkki ei "pitänyt meteliä" Baghdadin lesken kiinniotosta

Myös Turkki on joutunut viime vuosina Isisin terrori-iskujen kohteeksi. Hyökkäyksissä on kuollut yhteensä yli 300 ihmistä. Isis kohdisti Turkissa iskunsa muun muassa Istanbulin turistialueille, Istanbulin lentokentälle sekä suurrauhanmarssiin Ankarassa. Terrorijärjestö iski myös istanbulilaiseen yökerhoon uudenvuoden aattona vuoden vaihtuessa 2017:een.

Ambulansseja istanbulilaisen yökerhon edustalla Isisin tekemän iksun jälkeen 1. tammikuuta 2017. EPA

Silti Turkin omasta suhteesta Isis-järjestöön on spekuloitu jo vuosia. YPG-järjestön kurditaistelijat Koillis-Syyriassa ovat väittäneet Turkin käyttäneen Isisiä vuosien ajan heitä vastaan Syyriassa. Turkki on kiistänyt väitteet. Isis on listattu terroristijärjestöksi Turkissa.

Turkki sanoo vuosien aikana estäneensä yhteensä 76 000 Isis-jäsenen pääsyn Turkkiin maan rajoilla ja lentokentillä.

Isis-johtaja piilotteli Turkin rajan tuntumassa

Turkin oppositio, kuten monet ulkomaiset tarkkailijatkin ovat silti ihmetelleet, eikö Turkin hallinto ollut tietoinen Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin piilopaikasta, joka sijaitsee vain viiden kilometrin päässä Turkin rajalta.

Al-Baghdadi surmattiin Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen operaatiossa lokakuun lopulla.

Yhdysvaltain ilmaiskujen tuhoja alueella, jossa Abu Bakr al-Baghdadi piileskeli. Omar Haj Kadour / AFP

Baghdadin surmaamisen jälkeen Turkki ilmoitti jo aiemmin ottaneensa kiinni yhden hänen leskistään, mutta presidentti Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki ei "pitänyt meteliä" asiasta. Kuluneella viikolla Turkki sanoi ottaneensa kiinni myös al-Baghdadin sisaren.

Isisin komentajat ovat mediahaastatteluissa kiitelleet Turkin varsin avointa rajapolitiikkaa Syyrian sodan alkuvuosina, joka salli eri kapinallisryhmien taistelijoiden vapaan kauttakulun Syyriaan Turkista. Sittemmin rajan ylittäminen on vaikeutunut huomattavasti.

