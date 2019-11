Bolivian tilanne "äärimmäisen räjähdysherkkä" – Suomen Lähetysseura evakuoi työntekijänsä maasta

Suomen Lähetysseura on evakuoimassa Boliviassa asuvan työntekijänsä ja kaksi muuta vapaaehtoista mahdollisimman pian.

Yksi työntekijöistä on toiminut neuvonantajana Lähetysseuran yhteistyökumppanin palveluksessa paikallisessa luterilaisessa kirkossa ja kaivosalueiden lapsien oikeuksia ajavassa Cepromin-järjestössä. Kaksi muuta lähetysseuralaista on hankkeissa vapaaehtoisina, lähetysseura kertoo.

– Tilanne Boliviassa on äärimmäisen räjähdysherkkä, ja väkivaltaisuuksien riski on korkea. Siksi nyt on päätetty työntekijöiden evakuoinnista mahdollisimman pian. Kaksi työntekijöistä lentää Suomeen toivottavasti vielä tämän päivän aikana ja yksi heistä matkaa suunnitellusti Kolumbiaan Bogotaan, jossa hän voi jatkaa vapaaehtoisjaksoaan, sanoi Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson tiedotteessa.

Lähetysseura tukee Boliviassa evankelis-luterilaisen kirkon pieniä seurakuntia niiden toiminnassa ja keskinäisessä yhteistyössä.

Mielenosoittajat valtasivat tiedotusvälineitä

Mielenosoittajat valtasivat lauantaina paikallista aikaa kaksi valtion omistamaa televisio- ja radioasemaa. Lisäksi protestoijat ovat polttaneet paikallishallinnon edustajien koteja. Presidentti Evo Moralesin mukaan myös hänen siskonsa koti on poltettu.

Mielenosoittajat tunkeutuivat Bolivian television ja Radio Patria Nuevan toimistoihin ja pakottivat niiden työntekijät ulos. Kymmenet työntekijät joutuivat poistumaan rakennuksesta läpi satapäisen väkijoukon, joka karjui solvauksia. Kummatkin asemat lähettivät valtauksen jälkeen pelkkää musiikkia.

– He sanovat puolustavansa demokratiaa, mutta käyttäytyvät kuin diktatuurissa, Morales kirjoitti Twitterissä.

Moralesin mukaan protestoijat valtasivat myös maanviljelijöiden etujärjestön omistaman radioaseman.

Morales on ehdottanut oppositiopuolueille keskusteluja maan kriisistä, mutta oppositio on torjunut ne.

Poliisit liittymässä mukaan protesteihin

Moralesin kannalta huolestuttavaa on, että osa poliiseista on noussut kapinaan häntä vastaan. La Pazissa poliisit vetäytyivät pois keskustassa sijaitsevalta Plaza Murillolta, missä myös presidentin palatsi sijaitsee. Oppositio on kehottanut myös tähän saakka tilannetta syrjästä seurannutta armeijaa liittymään kapinaan.

Puolustusministeri Javier Zavaletan mukaan hallinto ei ole lähettämässä sotilaita poliisin avuksi.

Boliviaa hallitsevat sosialistit ovat pyytäneet Moralesin kannattajia saapumaan La Paziin puolustamaan presidenttiä.

Morales valittiin jatkokaudelle kiistanalaisten vaalien ensimmäisellä kierroksella lokakuun puolivälin jälkeen. Vaalien ääntenlaskennassa hänen kannatuksensa kohosi epäilyttävästi kesken kaiken. Bolivian vaalivirkailijat ovat julistaneet Moralesin voittajaksi, mutta hänen vastaehdokkaansa, ex-presidentti Carlos Mesa ei ole tunnustanut tuloksia.

Vaaleja petokseksi kutsunut Mesa on kehottanut kannattajiaan jatkamaan mielenosoituksia. Tämän lisäksi Mesa on vaatinut uusia vaaleja.

Lue myös:

Bolivian levottomuudet: Osa poliisivoimista kääntyi presidenttiä vastaan

Lähteet: AFP