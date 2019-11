Herätys: Postilakko alkoi aamulla, EU-direktiivi vaarantaa Suomen pullonpalautusjärjestelmän ja Australian itärannikolle julistettiin hätätila

Postilakko pitkittää kirjeiden ja pakettien toimituksia

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on aloittanut lakon kuudelta aamulla. Lakon syynä on se, että valtio-omisteinen Posti haluaa heikentää postinjakajien palkkoja ja työehtoja. Lakko koskee noin 9 000:ta työntekijää. Kokosimme listan siitä, mitä vaikutuksia lakolla on.

PAU ilmoitti sunnuntaina, että se pidentää lakkoa kahdesta viikosta neljään viikkoon, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei synny sopua. Näin ollen lakko olisi voimassa vielä sunnuntaina 8.12. Osapuolet jatkavat neuvotteluja keskiviikkona valtakunnansovittelijan johdolla.

EU suitsii muovipullojen korkkien päätymistä mereen

Uudessa direktiivissä korkin pitää pysyä pullon mukana. Riikka Pennanen / Yle

EU määrää, että viiden vuoden kuluttua korkkien on pysyttävä muovipullojen matkassa koko käytön ajan. Suomessa se tarkoittaa, että muovin määrä kasvaa vähintään puoli miljoonaa kiloa virvoitusjuomien tuotannossa. EU:n kertakäyttömuoveja koskevan direktiivin tavoitteena on vähentää muovin käyttöä ja muoviroskan päätymistä meriin. Yksi sääntö direktiivissä lyö kuitenkin korville sekä itse tavoitetta että hyvin toimivaa suomalaista pullonpalautusjärjestelmää.

Espanjan vaalitulos vaikeuttaa hallitusneuvotteluja

Espanjalaiset äänestivät sunnuntaina parlamenttivaaleissa jo toista kertaa tänä vuonna. Äänestystä pääkaupungissa Madridissa. Gabriel Bouys / AFP

Espanjassa pääministeri Pedro Sánchezin johtamat sosialistit voittivat parlamenttivaalit noin 28 prosentin ääniosuudella. Puolue kuitenkin menetti kolme paikkaa. Puolue joutuu edelleen hakemaan liittolaisia muodostaakseen hallituksen ja tehtävä on entistä vaikeampi.

Vaalien nousijoita ovat oikeiston Kansanpuolue vajaan 21 prosentin ääniosuudella ja äärioikeistolainen Vox-puolue, joka sai 15 prosenttia äänistä ja nousi siten parlamentin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Bolivian presidentti eroaa

Evo Morales kirjoitti Twitterissä, että poliisi on antanut hänestä pidätysmääräyksen. Alexei Druzhinin / Russian Presidential Press and Information Office / Tass / AOP

Bolivian presidentti Evo Morales kertoo jättävänsä tehtävänsä. Myöhemmin Morales kirjoitti Twitterissä, että poliisi on antanut hänestä pidätysmääräyksen. Boliviaa ovat ravistelleet viikkojen ajan rajut protestit, jotka alkoivat kiistellyistä presidentinvaaleista. Morales valittiin jatkokaudelle vaalien ensimmäisellä kierroksella lokakuun puolivälin jälkeen. Amerikan valtioiden järjestö OAS on kertonut löytäneensä selviä merkkejä vaalituloksen manipuloinnista, joten se ei voinut vahvistaa vaalitulosta.

Australian itärannikolle on julistettu hätätila

Tähän mennessa näissä osavaltioissa on kuollut kolme ihmistä ja ainakin 150 taloa on tuhoutunut. David Gray / AFP

Australiassa Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa on tänään maanantaina julistettu hätätila edelleen leviävien maasto- ja pensaikkopalojen vuoksi. Tähän mennessä näissä osavaltioissa on kuollut kolme ihmistä ja ainakin 150 taloa on tuhoutunut. Lisäksi tuli on tuhonnut laajoja maa-alueita.

Etelässä lämpötila on nollan paikkeilla, pohjoisessa pakkasta

Seija Paasonen / Yle

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa sataa lunta tai jäätävää tihkua, idässä räntää tai tihkua. Etelässä ja lännessä on melko pilvistä mutta pääosin poutaista. Suuressa osassa Lappia jatkuu kylmä poutasää. Ensi yönä on koko maassa pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.