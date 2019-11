Tutkijat: Perussuomalaisten kasvava kannatus tuo esiin yhä ulkomaalaisvastaisempia mielipiteitä

Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa Perussuomalaiset oli vankistanut ykkössijaansa entisestään ja nyt kannatusprosentti oli 23. Väliä toisena tulevaan kokoomukseen oli lähemmäs kuusi prosenttiyksikköä.

Numerot olivat jääneet askarruttamaan monia lauantaina Vantaan Myyrmäen syysmarkkinoille tulleita.

– Juuri isäni kanssa puhuttiin kun astuttiin autosta ulos, että entäs jos seuraavissa vaaleissa on 101 paikkaa perussuomalaisilla. Eihän siihen voi sanoa muuta kuin että demokratia on demokratiaa. Mikä sitten on oma mielipide, niin se on sitten eri asia, pohti vantaalainen Satu Raiskio.

Puheet jyrkentyneet

Myyrmäen syysmarkkinoilla lähes kaikilla eduskuntapuolueilla oli oma telttakoju.

Vantaan demareiden mielestä markkinatunnelma oli nyt erilainen, ja puoluekojuilla puheet olivat avoimen rasistisia eli muukalaisvihamielisiä.

– Meidän kaupungin omalle kaupunginvaltuutetulle ilmoitetaan, että voitko sinä muuttaa tuon naamasi värin. Mä en ole ikinä kuulut sellaista ihan suoraan sanottuna, kaupunginhallituksen jäsen Ulla Kaukola kuvaili yhden väittelyn päätöstä.

Yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ei hämmästele terveisiä vantaalaisilta markkinoilta.

– Kannatuksen nousu on voimaannuttanut näitä puolueaktiiveja, jotka sitten puhuvat avoimesti ja ikään kuin aidosti sitä, mitä he ajattelevat. Puoluejohto ei ole, kuten Soinin aikaan, pistämässä kuriin tällaisia lausuntoja, vaan pikemminkin nostaa näitä entistä enemmän, Palonen arvioi.

Tutkija muistuttaa kuitenkin, että kaikki perussuomalaiset eivät ole ulkomaalaisvastaisia.

Veikko Granqvist Yle

Esimerkiksi Espoosta markkinoille tullut Veikko Granqvist kertoo itsekin työllistävänsä ulkomaalaisia, ja syyt puoluekantaan ovat ihan muut kuin maahanmuutto.

– Eläkeläiset ovat jääneet pikkuisen kuoppaan ja sairaudenhoito on pikkuisen huono, Granqvist luettelee.

Ei vain ulkomaalaisvastaisuutta

Palosen mukaan perussuomalaisiin kanavoituukin nyt kaikenlainen tyytymättömyys esimerkiksi ilmastopolitiikkaan tai vaikkapa keskustapuolueeseen.

– Politiikassa sitten toivoisi, että puolueet jotka pitävät valtaa erityisesti lähtisivät purkamaan sitä tyytymättömyyksien vyyhtiä, että mistä se sitten oikeastaan johtuukaan. Ei ole varmasti vain yhtä syytä, miksi perussuomalaisia äänestetään, Palonen uskoo.

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma . Tapio Rissanen / Yle

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo, että kannatusmittauksen mukaan äänestäjät eivät valitse enää pelkästään oikeisto-vasemmisto -akselin mukaan. Rinnalla toimii nyt toinen akseli, jolla perussuomalaiset edustavat arvokonservatiiveja ja vihreät arvoliberaaleja.

– Eli silloin äänestäjä tavallaan tietää, mitä hän saa, kun kannattaa näitä puolueita. Ne eivät tiedä kokoomuksen kohdalla, onko se arvoliberaali vai -konservaatiivi, koska siellä on molempia. Sehän kokoaa yhteen erilaisia edustajia, joista osalla on liberaaleja kantoja, osalla on konservatiivisia kantoja. Silloin jos tällä jakolinjalla liikutaan, niin se on epäselvää, se ei ole ennakoitavaa, Vuorelma kuvaa.